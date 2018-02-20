Кыргыз Эмиль Кайкиев назначен министром по энергетике и инфраструктуре в ЕЭК

07:37 21.02.2018 - Кайкиев Эмиль Абдыкалыевич решением глав государств-членов Евразийского экономического союза назначен членом коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.



Как сообщила пресс-служба ЕЭК, новый министр представляет в ЕЭК Кыргызскую Республику, с 20 февраля он приступил к своим обязанностям.



Коллегия комиссии состоит из десяти человек. Каждую страну союза представляют два члена коллегии.



Э.Кайкиев с марта 2015 года занимал пост заместителя министра иностранных дел КР. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Tazabek

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