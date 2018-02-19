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Ливан под прицелом США. Шансы Левиафана, - Е.Пустовойтова
07:21 21.02.2018

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 19.02.2018 |


На Ближнем Востоке, и без того израненном войнами и цветными революциями, разворачивается новый конфликт. Его предыстория не очень длинна и для внешней политики США тривиальна: в 2010 году американская нефтяная компания Noble Energy обнаружила на шельфе у восточных берегов Средиземного моря нефтегазовое месторождение, ресурсы которого, как подсчитали американцы, равны 453 миллиардам кубометров. Крупнейшее из обнаруженных в мире в последние десятилетия месторождение назвали Левиафан. А в 2011 году с подачи американцев началась "арабская весна"…

При более тесном знакомстве под газовым месторождением на глубине 5,8 километра было обнаружено около 3 миллиардов баррелей нефти, а на глубине 7,2 километра – еще около 1,2 миллиарда баррелей. Геологическая служба США подсчитала, что технически извлекаемые запасы месторождения составляют почти 3,5 триллиона кубометров природного газа и 1,7 миллиарда баррелей нефти. Noble Energy оставалось эти богатства извлечь, но ее интересы вошли в противоречие с интересами Бейрута.

Получив лицензию на разработку израильского блока "Алон", Noble Energy прекрасно знала, что границы этого блока наполовину "наложены" на ливанский блок 9, который вместе с блоком 4 отдан ливанским правительством по соглашению о разведке и добыче итальянской Eni, французской Total и российской компании "Новатек". Нарисовав восемь лет назад границу собственной эксклюзивной экономической зоны так, как Тель-Авиву удобно, Израиль теперь претендует на большую часть ливанского блока 9, наиболее перспективного в Левиафане.

Как пишет Offshore Energy Today, 9 февраля, итало-франко-российский консорциум подписал соглашение о разведке и добыче в полной уверенности, что не более 8 процентов территории блока 9 могут быть оспорены израильтянами, что никак не мешает консорциуму начать разведку и бурение скважин, которые будут находиться далее 25 километров от спорного района в исключительной экономической зоне Ливана и никак не пересекают какие бы то ни было поля, находящиеся южнее.

Об этой истории приходится говорить, потому что в ней кроются причины стремительно нарастающих событий. Предлагаю взглянуть на цепь этих событий глазами американцев: Moon of Аlabama связывает атаку на российскую базу в Хмеймиме, бомбежки американцами сирийских вооруженных сил, сбитый Израилем "иранский" дрон и израильские бомбардировки позиций "Хезболлы" (Hezbollah) в Сирии. И, наконец, "сирийские ПВО сбили израильский F-16 во время атаки на их страну. Это теперь означает, что последует большая война… Это первый случай со сбитым сирийскими ПВО израильским самолетом с 1982 года!", пишут американцы. По неподтвержденным данным, за ним последовали еще один F-16 и вертолет Apache.

Короткая ссылка ТАСС на заявление израильского премьера Нетаньяху, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности, только подтверждает растущую опасность. "Иранские намерения в Сирии совершенно ясны. Иран хочет объединить Тегеран и Тартус и создать одно государство", – заявил Нетаньяху. Точно так же, как США диктуют миру правила поведения, готов действовать и их главный союзник на Ближнем Востоке. Вместе с тем сбитый израильский самолет, считает Moon of Аlabama, – это сигнал Тель-Авиву о том, что, во-первых, отныне израильская авиация не будет контролировать небо Сирии и, во-вторых, что Дамаск считает для себя необязательным, отвечая на угрозы, оглядываться на мнение Москвы.

Не берусь судить о том, насколько правы американцы и является ли сбитый F-16 ответом на сбитый российский штурмовик, но израильтяне хорошо понимают, что в случае возникновения военного конфликта "Хезболла" способна подвергнуть Израиль шквальному ракетному обстрелу и это не ограничится войной на два фронта – сирийский и ливанский. Только остановит ли это Израиль?

То, что в регионе стало слишком горячо, подтверждает стремительный вояж Рекса Тиллерсона в Бейрут. "Глава американской дипломатии прибыл с кратким визитом в средиземноморскую страну на фоне разрастающегося конфликта между Ливаном и Израилем вокруг нефтяных и газовых запасов", – пишет Global Security, подчеркивая, что президент Ливана Мишель Аун призвал Вашингтон "поработать над тем, чтобы воспрепятствовать Израилю продолжать посягать на ливанский суверенитет" на земле и в море. В ответ Тиллерсон, взяв быка за рога, заявил, что все дело в "Хезболле", "представляющей угрозу безопасности Ливана". Однако это с точки зрения Вашингтона. На самом деле эта хорошо вооруженная шиитская группировка входит в состав коалиционного правительства Ливана, политика которого предполагает разделение власти между представителями разных ветвей ислама. И заявление Рекса Тиллерсона, сделанное на следующий день ("Мы вынуждены признать, что "Хезболла" стала частью политического процесса в Ливане"), здесь мало что меняет. Появившееся в 80-х годах после вторжения Израиля в южный Ливан движение Hezbollah превратилось в реальную военную силу. Единственную, пожалуй, там, где разворачивается противостояние израильской экспансии в Палестине. Финансовая и политическая поддержка шиитской "Хезболлы" стали для Ирана и Сирии равнозначны борьбе за освобождение Палестины. И если тень США всегда виднелась на заднем плане политики Израиля на Ближнем Востоке, то теперь у этой "тени" появились еще и длинные руки Трампа, первым из американских президентов объявившим столицей Израиля Иерусалим.

Как пишет специалист по проблемам геополитики, замешанной на нефти, Уильям Энгдаль (William Engdahl), в споре двух стран относительно конкретной линии разграничения их экономических интересов в эксклюзивной экономической зоне "главные действующие лица в дополнение к правительствам Израиля и Ливана включают Россию, ливанскую "Хезболлу", Сирию, Иран и держащиеся в тени Соединенные Штаты… Сложившаяся ситуация потенциально может вести к безобразно большой войне, которую никто не хочет, как минимум почти никто".

В этом неслучайном "почти", с точки зрения автора, кроется единственный шанс, позволяющий избежать катастрофы. "Это не будет война за простой контроль над энергоресурсами в ливанских прибрежных водах, – считает Энгдаль. – Реальной целью станет ливанская "Хезболла", поддерживаемая Ираном шиитская политическая партия, и ее ополчение как главный участник на стороне Башара Асада и России в сирийской войне. Если Ливан успешно освоит энергоресурсы на шельфе, это откроет широкую дорогу к стабилизации ливанской экономики, снижению уровня безработицы и, как это видит Нетаньяху, дальнейшему укреплению проиранской "Хезболлы" в качестве фактора стабильности во власти".

Важность месторождения Левиафан для Ливана с Израилем трудно переоценить. Никогда прежде они не получали возможностей, сравнимых с этой. Еще в сентябре прошлого года израильское министерство обороны провело "военные игры", имитирующие столкновение с "Хезболлой", включая имитацию захвата южного Ливана. И если скандальная история с переносом посольства США в Израиле в Иерусалим – тоже часть этой игры, то объективно остается лишь одна сторона, способная удержать ситуацию от взрыва: направившая одну из самых крупных своих энергетических компаний в Ливан и планирующая заключить межгосударственное соглашение о военной кооперации с этой страной – Россия.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519186860
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