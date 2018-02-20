 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 20.02.2018
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    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Во главе кукольной Ассамблеи народа Казахстана посадили Прокопенко
06:50 21.02.2018

Президент назначил нового заместителя председателя АНК

Им стал Леонид Прокопенко.

Распоряжением Главы государства Прокопенко Леонид Андреевич назначен заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Мынбай Дархан Камзабекулы освобожден от должностей заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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