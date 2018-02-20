Каково быть "оралманом" в Казахстане, - М.Набатников

06:16 21.02.2018 Как быть "оралманам"?



В суверенном Казахстане приняты и принимаются грандиозные государственные программы, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие и существенное улучшение жизненных условий народа. Однако, положа руку на сердце, надо констатировать тот факт, что большинство из этих программ не работают, а значит, не дают желаемого результата. Взять, к примеру, Государственную программу "Нурлы кош", направленную на возвращение этнических казахов, проживающих за пределами Казахстана, на историческую Родину предков.



В частности, большинство лиц, выехавших на ПМЖ в южные регионы Казахстана из Республики Узбекистан в рамках названной выше госпрограммы, испытывают огромные проблемы с трудоустройством, поскольку не имеют высшего образования и не владеют русским языком. Лишь отдельные "оралманы", располагающие стартовым капиталом, занимаются частным предпринимательством или сельским хозяйством.



В частности, некий Карабек, в возрасте 35 лет, казах, уроженец Мирзачульского района Джизакской области Республики Узбекистан, узнав о названной выше госпрограмме, около десяти лет тому назад вместе с семьей выехал на ПМЖ в г.Джетысай Махтааральского района Южно-Казахстанской области РК, где проживает в населенном пункте Ынтымак. При этом, до 2014 года в рамках той же программы по переселению он - получил от государства 1 гектар земли, на которой занимался земледелием, однако ввиду отсутствия господдержки в последующем столкнулся с финансовыми трудностями, в связи с чем, в начале 2016 года вынужден был уехать на заработки в Российскую Федерацию.



А вот другой пример: некий 46-летний Кетабай, уроженец Мирзачульского района Джизакской области, казах по национальности, выехавший в рамках указанной программы на ПМЖ в Махтааральский район ЮКО РК в 2005 г., в настоящее время работает сторожем на Центральном рынке поселка городского типа Мырзакент указанного района, а некий "оралман" Марат, в возрасте 45 лет, также выехавший на ПМЖ в РК в 2006 году, в настоящее время на личной автомашине занимается частным извозом.



Наряду с этим, в последние годы в ЮКО РК по-прежнему продолжают иметь место проблемы, связанные с трудоустройством и обеспечением "оралманов" жильем. В этой связи, в последнее время руководством акимата ЮКО РК предпринимаются меры, направленные на переселение вновь прибывших "оралманов" в северные регионы страны с целью обеспечения их жильем и постоянной работой.



Однако, отдельные "оралманы", переселившиеся в Северно-Казахстанскую область, отмечают, что местными властями им выделяются земельные участки под строительство жилья и занятий сельским хозяйством исключительно в отдаленных селах, где отсутствуют социальные объекты, промышленные и производительные предприятия.



Михаил Набатников Источник - ЦентрАзия

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