Almaty Mountain Аffaire. Казахский Куршавель и его лоббисты, - Ratel.kz

06:13 21.02.2018 Фактор беспокойства для Наиля Нурова



Как подставился директор ТОО "Almaty Mountain Resorts", курирующий проект строительства горнолыжного курорта "Кокжайлау"



Когда усердие превозмогает разум



Наиль НУРОВ дал любопытное интервью ресурсу kapital.kz под заголовком "Казахский Куршавель" - это не то, что нам нужно". Если кто не знает, Наиль Фаридович – директор ТОО "Almaty Mountain Resorts" (бывшее ТОО "ГЛК "Кокжайлау"). Оно учреждено акиматовским управлением туризма и внешних связей и курирует проект горнолыжного курорта.



Поздней осенью 2017 года управление провело конкурс на разработку нового технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства курорта. Подряд стоимостью 175 млн тенге (без НДС) достался, естественно, ТОО "Almaty Mountain Resorts". Об этом Ratel.kz не раз писал.



Суть выступления г-на Нурова заключалась в опровержении аргументов защитников урочища Кокжайлау и, в частности, в заочной полемике с нашим порталом, который только с начала года опубликовал полтора десятка статей на тему курорта (см. ссылки внизу текста).



Рестлинг между противниками и сторонниками проекта продолжается - то затухая, то вспыхивая вновь – больше пяти лет. И уже давно напоминает сказку про белого бычка. Эксперты не устают живописать экономическую бессмыслицу застройки горного плато и ее необратимые последствия для экосистемы Заилийского Алатау. Акиматовская рать столь же неизменно отмахивается от них, как от несмышленых детей, которые не видят очевидных преимуществ курорта.



Когда чиновничье усердие превозмогает разум, медицина тут бессильна.



Мы не стали бы сегодня в который раз вступать в дискуссию и "опровергать опровержение", не погреши Наиль Нуров против фактов. Причем не единожды.



Все в мире волшебство от начальства происходит



"Среди наших оппонентов много активистов экологического движения, но почти нет профессиональных экологов (выделено нами. – Ред.)", - сказал Наиль Фаридович.



Мы передали эти слова мастера спорта международного класса по водному поло, дипломированного физрука и в прошлом организатора крупных спортивных соревнований - Сергею КУРАТОВУ, председателю экологического общества "Зеленое спасение" с 1990 года, который недавно давал Ratel.kz большое интервью. И спросили его:



- Сергей Георгиевич, а вы профессиональный эколог?



Он слегка опешил:



- Я же магистратуру Брандейского университета в Бостоне окончил.



- А на какую тему диплом писали?



- "Реформа экологического законодательства в Казахстане".



В "Зеленом спасении" Куратов не один такой подкованный. Менеджер проектов Светлана СПАТАРЬ имеет московское экономическое образование, 10 лет работала в области экологического консалтинга, последние 10 лет посвятила экологическому обществу. Юрист в области экологического права Вадим НИ является председателем Экофорума общественных организаций Казахстана, участвует в разработке казахстанских экологических нормативно-правовых актов. Консультант Валерий КРЫЛОВ – профессиональный лесовод, трудился в Комитете лесного хозяйства Минсельхоза, один из разработчиков Лесного кодекса РК.



К сожалению, мы не знаем, сколько профессиональных экологов по зову души "за" строительство курорта. А из оппонентов проекта просто перечислим только тех, кто выступал на Ratel.kz в последние два месяца.



Кроме Куратова, это директор Центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, кандидат биологических наук, орнитолог Сергей СКЛЯРЕНКО.



Дагмар ШРАЙБЕР, эксперт по экотуризму, автор двух путеводителей по Казахстану, соавтор учебника по экотуризму, обладатель звания "заслуженный деятель туризма РК", два десятка лет посвятившая нашим горам.



Специалисты из других сфер, глубоко знающие проблему Кокжайлау: финансисты Дмитрий ЖУКОВ и Азамат ДЖОЛДАСБЕКОВ, специалист по маркетингу Нурсултан БЕЛХОДЖАЕВ, директор PR-агентства Юрий ДОРОХОВ, активист движения "Защитим Кокжайлау!" Ажар ДЖАНДОСОВА.



Мы публиковали видеообращение Герольда БЕЛЬГЕРА "Кокжайлау хотят уничтожить".



Несправедливо будет не вспомнить других "непрофессионалов", чей голос звучал в защиту урочища: профессор Владимир ВУКОЛОВ; доктор географических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Казгидромета, эксперт по селезащите Владимир СТЕПАНОВ; художник, альпинист, лыжник, руководитель проектного бюро Андрей СТАРКОВ; директор ТОО "НИЦ", кандидат технических наук Сергей СТАРКОВ; глава экологического союза "Табигат" Мэлс ЕЛЕУСИЗОВ; правозащитник Евгений ЖОВТИС; экономист Петр СВОИК; альпинист, эксперт по лыжным трассам Александр КОЛОКОЛЬНИКОВ; профессор, почетный президент Немецкого союза охраны природы Михаэль ЗУККОВ председатель Фонда "НАБУ Интернационал" Томас ТЕННХАРДТ и многие другие. Извините, кого не отметили.



Впрочем, не стоит, наверное, сильно придираться к словам Наиля Нурова. Просто в его понимании "профессионализм" - это неукоснительное следование линии акимата. А тот, кто на такое не способен, - дилетант. Не зря ведь еще полтораста лет назад САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН говорил: "Все в мире волшебство от начальства происходит".



Широкомасштабное наступление на грабли



Когда пять лет назад, в бытность Ахметжана ЕСИМОВА акимом Алматы, началось обсуждение ПСД (проектно-сметной документации) по курорту "Кокжайлау", городские власти пошли на многочисленные нарушения в предоставлении общественности информации о проекте.



И в 2013 году алматинские активисты подали заявление в Комитет по вопросам соблюдения Орхусской конвенции (Конвенция ЕЭК ООН о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды).



Спустя четыре года, летом 2017-го, Комитет установил, что казахстанские госорганы Казахстана нарушили ряд требований Орхусской конвенции.



Судя по всему, нынче акимат решился на широкомасштабное наступление на грабли.



В интервью г-на Нурова обращает на себя внимание фраза: "В отношении якобы (выделено нами. – Ред.) имеющихся у нас нарушений Орхусской конвенции…" Частица "якобы" употребляется для выражения недостоверности чего-либо. Мнимые, стало быть, нарушения.



Отправной точкой возобновления курорта, пожалуй, можно считать постановление акима Алматы Бауыржана БАЙБЕКА от 5 июля 2017 года о назначении Наиля Нурова директором ТОО "ГЛК "Кокжайлау". Другим постановлением, от 12 октября прошлого года, товарищество переименовали в "Almaty Mountain Resorts". 8 ноября управление туризма заключило с ним договор на разработку ТЭО строительства курорта. Она, разработка, идет уже 3 с половиной месяца.



Что мы узнали о новом проекте за это время? Только то, что сказал г-н Байбек 9 ноября прошлого года, выступая в Астане. Что стоимость проекта "оптимизируют" в 2 раза. Что протяженность лыжных трасс сократится тоже вдвое. Площадь застройки – в 9 раз. Пропускная способность – втрое, до 3,9 тыс. человек в сутки. Кардинально уменьшат площадь вырубки. И не будет коттеджей, только гостиница. Все – в сравнении со старым проектом. Конкретики почти ноль.



19 февраля 2018 года Наиль Фаридович тоже привел кое-какие цифры (некоторые, правда, не "бьются" с байбековскими). Снизится "протяженность трасс в 3 раза", "площадь коммерческой застройки - в десять раз с 44 000 кв. м до 4000 кв. м (в 11 раз. – Ред.), в первую очередь, за счет сокращения строительства гостиниц, ресторанов и магазинов, а вилл и любого другого частного жилья не будет вовсе". Точка.



А где сам проект? Хотя бы мастер-план? На худой конец, концепция? Какие средства из бюджета будут потрачены?



Орхусский комитет настаивает, чтобы подобные проекты обсуждались с участием общественности на самых ранних стадиях – на этапе концепции.



Однако Наиль Нуров считает иначе: "Действительно, сегодня мы не торопимся с громкими заявлениями, презентациями и тому подобным, что, как правило, сопровождает начало реализации масштабных проектов. Я считаю, что предметная дискуссия возможна после того, как будет готово обновленное технико-экономическое обоснование (выделено нами. – Ред.). Это произойдет в июне".



Это принципиальная позиция Наиля Фаридовича.



Чтоб вы понимали: после того, как ТЭО готово, для общественности что-нибудь изменить в нем практически невозможно. По крайней мере, несравнимо тяжелее, чем до начала разработки. И она, общественность, как обычно, останется не при делах.



Как пелось в советской песне, "все опять повторится сначала". Если такое кредо Нурова не есть прямое и явное нарушение Орхусской конвенции, то авторы этого текста – сиамские близнецы.



Правда, первое публичное знакомство активистов и журналистов с проектом (когда работа над ТЭО уже в разгаре) все же состоится. В среду, 21 февраля, когда этот материал увидит свет, в библиотеке КазНУ им. аль-Фараби, как написано в пресс-релизе, "Управление туризма и внешних связей города Алматы проведет круглый стол "Обсуждение новых параметров реализации проекта ГЛК "Кокжайлау"; мероприятие проводится совместно с разработчиками - ТОО "Almaty Mountain Resorts" и генподрядчиком ТОО "ГеоДата".



Примечательно, что в то же самое время во Дворце Республики начинается отчетная встреча Бауыржана Байбека с населением. Не исключаем, что управлению туризма и Наилю Фаридовичу поручено отвлечь огонь вопросов по Кокжайлау от акима на себя.



Учите тендерную матчасть



Еще одна цитата Наиля Нурова: "Удивительна реакция наших оппонентов на то, что право на разработку ТЭО получило государственное предприятие. Они ожидали увидеть в победителях тендера какую-то частную компанию и уже предвкушали, как будут мусолить имена предполагаемых собственников этого предприятия".



Это прямой отсыл к публикациям Ratel.kz, поскольку тендер мусолили именно мы. А удивило нас то обстоятельство, что организатором конкурса выступило КГУ "Управление туризма и внешних связей", а победителем оказалось учрежденное им же ТОО "Almaty Mountain Resorts". То есть коммунальное государственное учреждение фактически выиграло у самого себя.



Мы усмотрели в этой интимности нарушение закона о госзакупках. В пункте 3 статьи 6 "Ограничения, связанные с участием в государственных закупках" записано: "Заказчик, в интересах которого осуществляются государственные закупки, не имеет права участвовать в таких закупках в качестве потенциального поставщика". Наши подозрения подтвердил юрист Виталий Воронов.



"На самом деле наше ТОО абсолютно законно участвовало и победило в объявленном тендере, - продолжает Наиль Фаридович. - Так как на тендер мы вышли как временное объединение юридических лиц в консорциуме с известной проектировочной компанией ТОО "ГеоДата Плюс", ограничения, установленные п. 3 ст. 6 Закона РК "О государственных закупках", нас не коснулись".



Так вот, ни о каком "временном объединении юридических лиц", ни о "консорциуме", ни о ТОО "ГеоДата Плюс" в документах конкурса нет ни слова. На тендер ТОО "Almaty Mountain Resorts" вышло самостоятельно. В своем единственном числе. Согласно итоговому протоколу, заявки на участие, кроме него, подавали два ТОО – "SARDAR-2000" и "КАЗ БРАЗ", но они были отклонены (см. скриншот).



Ввиду того, что к конкурсу был допущен один участник, он признан несостоявшимся. Затем конкурсная комиссия решила заключить договор о госзакупках способом "Из одного источника" с приглашенным потенциальным поставщиком. Им оказалось, само собой, ТОО "Almaty Mountain Resorts".



Обычная профанация тендера, когда после всех "китайских церемоний" подряд получает тот, кого определили заранее.



Но и договор с заказчиком, руководителем управления туризма Ерланом ЖАЙЛАУБАЕМ, Наиль Нуров как исполнитель подписал сам. Один. Без ОЮЛ. Без консорциума. Без ТОО "ГеоДата Плюс". (См. скриншот.)



Однако если Наиль Фаридович (точнее, его ТОО) выступал на тендере один, без ансамбля, то – вооружимся его же логикой, но от противного - он преступил ограничения, установленные законом! Потому что ТОО-поставщик учрежден заказчиком и в интересах своего учредителя участвует в закупках.



Кстати, в пресс-релизе некое ТОО "ГеоДата" названо "разработчиком" и "генподрядчиком". Не одно ли это и то же товарищество, что и "ГеоДата Плюс"?



Скорее всего. Раз оно и в "консорциуме" с ТОО "Almaty Mountain Resorts", и с ним же сидит за круглым столом.



"ГеоДата Плюс" - проектная организация. Вместе с ТОО "ГЛК "Кокжайлау" (предшественником "Almaty Mountain Resorts") участвовала в разработке старого ТЭО курорта. Так что у этих компаний давние и высокие отношения.



Как же "ГеоДата Плюс" оказалась в нынешнем проекте, да еще генподрядчиком, если ее имя не фигурирует в тендере? Ответ, похоже, кроется в техническом задании ТЭО (см. скриншот).



Как видим, заказчик сам определяет проектную организацию. То есть назначает. Без всяких конкурсов.



А то, что Наиль Фаридович пытался внушить нам, называется "благорастворение воздухов". Он либо плохо учил тендерную матчасть, либо сознательно вводит нас в заблуждение.



Кто природу ужинает, тот ее и танцует



Почему мы так подробно рассказываем про этот квазигосударственный междусобойчик и чем он чреват?



Не только нарушением закона. Заказчику (читай: акимату) не нужно объективное ТЭО (оно включает и ОВОС - оценку воздействия на окружающую среду). Он хочет контролировать все – и деньги, и выводы, к которым придут эксперты. Как рассказывал Сергей Скляренко, в старом ТЭО специалисты – ботаник и зоолог – сделали исчерпывающий анализ влияния курорта на растительный и животный мир и резюмировали, что экосистеме будет нанесен некомпенсируемый ущерб. А в выводах обоснования под диктовку заказчика записано: все будет хорошо, негативное воздействие на флору и фауну незначительно и "обратимо". Кто природу ужинает, тот ее и танцует.



Есть ли у нас сомнения, что в этот раз будет иное заключение? Никаких. Напишут то же самое. Да и Наиль Нуров уже набросал черновик: "Кокжайлау - это относительно небольшая территория в масштабах города, и строительство горного курорта на этом месте никоим образом не может вызвать серьезных экологических последствий".



Хотя экологи не перестают звонить в набат: урочище находится в центре экологической системы Заилийского Алатау, и любое строительство, независимо от масштаба, явится спусковым крючком, который разрушит ее целостность. С непредсказуемыми и необратимыми афтершоками.



Но их никто не слышит. Видно, "фактор беспокойства", на который так чувствительны животные, чиновников не колышет.



Нет ничего более постоянного, чем временное



И у нашего героя реакция на этот фактор, похоже, притупилось. Слушайте, что говорит Наиль Нуров: "Я специально акцентирую внимание на том, что весь земельный участок продолжает оставаться в государственной собственности. И я еще не раз скажу, что на территории курорта "Кокжайлау", на землях, выделенных для его строительства, никаких частных строений, коттеджей, вилл и прочего не будет. Ни один квадратный сантиметр этой земли не может быть приватизирован, передан в аренду, продан или обменен. На этом земельном участке будет только горный курорт "Кокжайлау".



Значит, ни продажи земли, ни аренды, ни обмена. Интересно, какой инвестор-бессребреник придет сюда на таких птичьих правах? И откуда у Наиля Фаридовича железобетонная уверенность, что так будет всегда?



Ведь у нас нет ничего более постоянного, чем временное. Например, временные трудности.



Совсем недавно еще казалось, что Кокжайлау – особо охраняемая государством природная территория. Что это незыблемо. Что на нее никто покуситься не может. А потом внесли поправку в закон. Правительство издало постановление. И пожалуйста – урочище уже в "землях запаса" города. А вместо "зоны экологической стабилизации" будет стройплощадка.



Так почему же в один прекрасный день кто-нибудь всемогущий не захочет изменить здесь форму собственности на землю, расширить площадь застройки и забабахать виллу? Ведь весь этот проект на одних "хотелках" построен.



В общем, Наиль Фаридович, "фактором беспокойства", как словами, разбрасываться нельзя. Его надо холить, лелеять, хранить в сухом и прохладном месте.



А ваши цитаты мы отскриним и будем беречь. Чтобы напомнить, когда придет время. Есть такое предчувствие, что придет оно довольно скоро.



Вадим БОРЕЙКО Глеб ГАРИПОВ



Среда, 21 Фев 2018, Источник - Ratel.kz

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