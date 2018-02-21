Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных Игр Кочевников набирает волонтеров

06:00 21.02.2018 Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных Игр Кочевников;



Брифинг



эл. адрес: worldethnogames@gmail.com



тел: +996 312 660 770



адрес: г. Бишкек, Раззакова 100



Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных Игр Кочевников объявляет набор Волонтеров



Хочешь принять участие в самом крупном международном проекте Кыргызской Республики? Хочешь стать частью нашей команды и внести свой, реальный вклад в развитие страны? Обрести уникальный опыт и новые знакомства? Стать частью самого грандиозного события этого года?



Мы ждем тебя!



Заходи на сайт www.worldnomadgames.com. Открывай раздел "Волонтеры",



ознакомься с детальной информацией, заполни анкету и приложи к ней свое резюме.



И мы совсем скоро пригласим тебя на собеседование!



Рады каждому!



Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных игр кочевников.



21.02.2018 Источник - ЦентрАзия

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