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|Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных Игр Кочевников набирает волонтеров
06:00 21.02.2018
Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных Игр Кочевников;
Брифинг
эл. адрес: worldethnogames@gmail.com
тел: +996 312 660 770
адрес: г. Бишкек, Раззакова 100
Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных Игр Кочевников объявляет набор Волонтеров
Хочешь принять участие в самом крупном международном проекте Кыргызской Республики? Хочешь стать частью нашей команды и внести свой, реальный вклад в развитие страны? Обрести уникальный опыт и новые знакомства? Стать частью самого грандиозного события этого года?
Мы ждем тебя!
Заходи на сайт www.worldnomadgames.com. Открывай раздел "Волонтеры",
ознакомься с детальной информацией, заполни анкету и приложи к ней свое резюме.
И мы совсем скоро пригласим тебя на собеседование!
Рады каждому!
Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных игр кочевников.
21.02.2018