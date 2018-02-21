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Венгерский премьер Орбан призвал остановить "исламскую экспансию"
05:51 21.02.2018

Тема миграции остается оружием в руках правых политиков Европы

В парламенте Венгрии обсудили законопроект, запрещающий неправительственным организациям помогать мигрантам без санкции МВД. Дискуссии прошли на фоне заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана об опасности исламизации Европы. Несмотря на неудачу правых радикалов на минувших выборах во Франции, Германии и Голландии, недовольство граждан миграционной политикой Евросоюза в ближайшее время может усилиться, считают эксперты.

Политика западных стран Евросоюза открыла дорогу "экспансии ислама" и угрожает христианским ценностям, заявил венгерский премьер в ходе традиционного ежегодного обращения к стране.

Орбан, чья партия "Фидес", как ожидается, одержит победу на парламентских выборах весной, заявил о готовности бороться с попытками иностранцев навязать венграм свой образ жизни: "Мы подвергаемся угрозе с Запада, ее несут в себе политики из Брюсселя, Берлина и Парижа".

Запад, полагает Орбан, не желает считаться с ценностями и суверенитетом Венгрии, но в Будапеште готовы дать отпор такому влиянию. "Мы отправили намордник обратно в Брюссель, а поводок – в Международный валютный фонд", – подчеркнул он.

Венгерский премьер убежден: если западные страны ЕС не пересмотрят свою миграционную политику, это рискует размыванием христианских ценностей и крахом европейской цивилизации. "Мы одни из тех, кто считает христианство оплотом европейской цивилизации… И если сотни миллионов молодых людей (из Африки и Ближнего Востока. – "НГ") имеют возможность переселиться на север, это создаст огромное давление на Европу. Если все это будет продолжаться, то большинство в крупных европейских городах будут составлять мусульмане", – предупредил Орбан.

Таким образом, констатировал лидер венгерского правительства, Западная и Восточная Европа должна развиваться разными путями. "Западная Европа стала зоной сосредоточения миграции, мультиэтническим миром, и он движется к совершенно новому будущему, в корне отличному от того, к которому стремится Восточная Европа", – отметил он.

Ряд западных экспертов раскритиковали речь Орбана, обратив внимание на то, как много сделало для его страны членство в ЕС. "Венгрия остается на плаву благодаря миллионам евро, которые ей предоставили политики из Брюсселя, Парижа и Берлина", – написала в Twitter Энн Эпплбаум, профессор глобальных проблем в Институте глобальных проблем Лондонской школы экономики и супруга польского политика Радослава Сикорского.

Отметим, что в 2015 году Венгрия получила от ЕС более 5,5 млрд евро, 95% государственных инвестиционных проектов в стране финансируются совместно с Брюсселем. Согласно подсчетам Еврокомиссии, инвестиции ЕС приносят Венгрии дополнительные 6,3% валового национального дохода.

Со своей стороны Орбан признал, что Будапешт все еще нуждается во внешнем финансировании, однако обратил внимание, что ЕС – не единственный инвестор, способный помочь его стране. "Центральной Европе все еще необходимо добиться прогресса в том, что касается преодоления нашего отставания в области развития инфраструктуры. И если Европейский союз не предоставит нам средства, то мы повернемся к Китаю", – заявил он в январе.

Орбан уже давно зарекомендовал себя как евроскептик и защитник национальных ценностей, а потому его очередные выпады в адрес ЕС едва ли стали большим сюрпризом, сказал "НГ" доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. "В Брюсселе понимают, что подобные тезисы Орбана обращены в первую очередь к домашней публике", – заметил он. В свете этого, считает эксперт, несмотря на то что Евросоюз едва ли оставит заявления венгерского премьера без ответа, резких шагов от Брюсселя ждать не стоит.

Будущее Европы остается туманным, а вопрос иммиграции продолжит оставаться токсичным и в будущем, считает директор Центра европейских реформ Чарльз Грант. Об этом эксперт заявил в ходе состоявшегося вчера в Лондоне Бельведерского форума, где собрались ведущие специалисты по европейской политике из Польши и Великобритании. По словам Гранта, существует несколько факторов, способных вызвать нестабильность в ЕС. Главные из них – рост популизма и недовольство миграцией.

В частности, актуальным остается риск победы популистских сил на парламентских выборах в Италии, что поставило бы под вопрос реализацию повестки по реформам еврозоны и ЕС. Согласно последним исследованиям общественного мнения, наибольшей поддержкой в стране пользуется коалиция правых сил, в состав которой входит движение Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!", две радикальные правые партии – "Лига Севера" и "Братья Италии", а также центристы из объединения "Мы с Италией".

Другая причина для беспокойства – острое раздражение миграционной политикой ЕС. "Миграционный кризис затих, однако рискует разгореться вновь, и Евросоюзу будет очень сложно выстроить институты, чтобы справиться с этой проблемой", – резюмировал Грант.

Вызовы правого популизма и миграции действительно останутся актуальными в ближайшие годы, согласился Тэвдой-Бурмули. "Вместе с тем раздувать эту опасность до колоссальных масштабов тоже нельзя. Вероятность, что какая-либо из ультраправых партий получит более 50% на выборах, на сегодняшний день близка к нулю. А когда правые популисты участвуют в правительстве в ранге коалиционного партнера, они имеют свойство отказываться от радикальных идей в пользу более умеренных", – пояснил он.

Евгений Пудовкин
21.2.18

Источник - ng.ru
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