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Двухэтажная война в Сирии, - Андрей Фефелов
05:42 21.02.2018

7 февраля международная коалиция под руководством США нанесла авиаудар по колонне вооруженных сторонников Башара Асада и российской ЧВК

В отличие от бесконтактной "холодной войны" времен всемирного противостояния двух сверхдержав, нынешняя война предполагает прямые боестолкновения сторон. При этом сами по себе данные инциденты являют собой разновидность тайной войны.

Это стало ясно 7 февраля 2018 года после массированного удара военно-воздушных сил США по отряду воинов российской ЧВК. Если в период стратегического паритета тайная война шла на уровне борьбы разведок, то сейчас в нее оказались втянуты артиллерия и авиация. Раньше тайно убивали тайных агентов, а это единицы! Теперь смертельной атаке подверглись целые подразделения, и весть об этом событии пламенем запылала в мировом интернете.

Нынешняя война США с Россией - это война с двойным дном. Причем на нижнем уровне грохочут взрывы и обильно льется кровь. На поверхность всплывают кровавые пузыри, вокруг раздается шумное кваканье. Все сложнее делать вид, что "ничего не происходит".

На поверхности идут информационная, дипломатическая, экономическая, финансовая, психологическая, идейно-историческая и прочие войны. Под крышкой - закипают бои и множатся жертвы. Причем жертвы с обеих сторон. Те, кто наивно полагают, что нести потери будет только Россия - глубоко заблуждаются. Ситуация такова, что погибать будут не только русские, но и американцы. Упомянутая бойня близ Хишама - один лишь кровавый эпизод длительного и опасного процесса.

В чем смертельная логика этой "контрастной войны", ведущейся на двух уровнях? В том, что у одной из сторон сдадут нервы. Что вопиющие факты тайной горячей вой­ны станут очевидными всему обществу и начнут определять ситуацию в верхнем слое. И тогда уже не будет никаких "заокеанских партнеров", будут "стратегические противники" или просто враги.

Противостояние в области информации и экономики - это сухой хворост, который легко поджечь. А бушующее пламя под железной крышкой вот-вот вырвется наружу.

А теперь немного случайной статистики, взятой из официальных источников. В Ираке потери армии США в период за 2003-2012 гг. составили 5 тысяч убитыми и 32 тысячи раненых. В тот же период там полегли 1700 бойцов из штатовских ЧВК. Другой полноценной статистики не существует (иные данные засекречены). По Афганистану за эти же годы: 2500 убитых армейцев плюс 2000 военнослужащих из ЧВК.

При этом русские военные спецы, советники, летчики, артиллеристы не участвовали в процессе уничтожения американских солдат.

Афганским талибам, иракским баасистам не поставлялась российская военная техника, системы связи, стрелковое оружие, мины, фугасы, средства ПВО.

Эта урезанная статистика штатовских потерь за годы оккупации Афганистана и Ирака могла быть иной, не так ли?

Вопрос: что бы предприняло правительство США, если бы в результате российской помощи афганским и иракским партизанам потери американской армии и всей коалиции возросли бы в 10 раз?

Вряд ли раненая Америка тут же бы собрала манатки и убралась восвояси с нашего континента. Но точно - у Америки началась бы истерика.

Горький урок побоища под Хишамом таков: негоже со стрелковым оружием и двумя старыми крупнокалиберными пулеметами сражаться против вертолетов, военных дронов и бомбардировщиков.

Надо вооружаться и быть готовыми ко всему, причем не только на поле боя. Война идет двухэтажная и контрастная!

Андрей Фефелов

20.2.18

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519180920
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