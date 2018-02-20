 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Город в отключке. Андижан снова зимует возле буржуек и газовых баллонов
00:56 21.02.2018

В некоторых районах Андижана и области в феврале начались отключения электричества, сообщил на условиях анонимности читатель "Ферганы". С его слов, свет гаснет регулярно, примерно, с полудня до пяти вечера и с полуночи и до пяти часов утра. Никаких официальных графиков отключений нет – электричество исчезает внезапно и так же внезапно появляется. С такой ситуацией столкнулись жители пригорода (Асаки, Шахрихона, Булокбоши, Маданията) и городских массивов: Новый базар, Старый город, 1,2,3,4 микрорайоны, Семашко, Багишамал, Клара Цеткин, Сой, Жалабек, Северный микрорайон. Свет отключают не только у частных потребителей, но и в госучреждениях: поликлиниках, школах, колледжах, институтах. Неудобство испытывают и предприниматели, в местных магазинах используют генераторы, чтобы обеспечить сохранность продуктов. В областном предприятии электрических сетей утверждают, что лимиты ввели, опасаясь поломки трансформаторов, которые якобы не выдерживают высокой нагрузки.

Справедливости ради стоит отметить, что нагрузки на сеть зимой действительно возрастают, так как местные жители пытаются отапливать электричеством свои жилища – активно используют электроплиты и обогреватели. По ночам столбики термометров опускаются ниже нуля, а центральное отопление в городе не функционирует с конца 90-х годов прошлого века. "Отключают не во всех домах, например, в Пятом (5-й мкр. – Прим. "Ферганы") никаких лимитов нет, так как там живут сотрудники правоохранительных органов. Это инициатива местных властей, о которой наш президент не знает. Потому что он на пресс-конференции в декабре приказал не отключать электричество! После этого два месяца не отключали, а потом опять начали", – возмущается читатель.

Мирзиеев, на самом деле, еще в октябре поручил "бесперебойно обеспечивать каждую семью светом, газом и водой", а Национальная энергетическая компания заверила, что свет зимой никому не отключат. Как сообщил начальник управления по эксплуатации электрических станций Лутфулла Нуруллаев, к осенне-зимнему сезону компания отремонтировала 18,3 тысячи линий электропередачи и 6272 трансформаторных пунктов. "В настоящее время [речь идет о ноябре 2017 года. – Прим. "Ферганы"] работы по капитальному ремонту выполнены на 100,9%", - отчитался представитель "Узбекэнерго". Упомянул он и про Андижанскую область, что в нескольких ее районах трансформаторы заменили на более мощные.

Ситуацию с постоянными отключениями электричества осложняет отсутствие газа, который, как утверждает читатель "Ферганы", пропадает из домов Андижана и области каждую зиму. Нынешняя, несмотря на заверения президента, не стала исключением. Многие жители пользуются газовыми баллонами с закрепленными на них подставками, чтобы приготовить еду. Использование таких баллонов в квартирах незаконно, за это грозит административная ответственность. Некоторые прямо в квартирах устанавливают печки-буржуйки, запасаются дровами и углем. У бюджетников ежемесячно с зарплаты удерживают сумму, необходимую для оплаты электричества и газа, однако люди не получают те объемы газа и электроэнергии, за которые платят. Между тем уже известно, что с апреля цены на газ и электричество для населения вырастут.

С приходом зимы газ стал дефицитным не только в домах, но и на автозаправках, где машины выстраиваются в длинные очереди. "Иногда приходится по несколько часов стоять, иногда они открывают заправку и выдают метан определенными порциями, чтобы всем хватило", – отмечает читатель. Чем вызваны такие меры, он не уточнил, отметив, однако, что подобное происходит каждую зиму. "Люди говорят по-разному – что газа не хватает, или так делают специально, чтобы увеличить цены, когда народу будет уже все равно, лишь бы дали", – добавил он.

Из-за дефицита метанового топлива некоторые водители увеличили стоимость проезда по городу. "Проезд в автобусах стоит так же, 500 сумов, остальные подняли цены вдвое – было 1000 сумов, стало две тысячи. Чтобы добраться из точки "А" в точку "Б", раньше нужно было потратить в среднем 1,5 тысячи, сейчас – три!", – негодует читатель.

В городе, впрочем, никто открыто не возмущается. Жители привыкли "включать режим выносливости" и боятся что-либо сказать после событий мая 2005 года. "Зима для Андижана – это мучения", – констатировал собеседник "Ферганы".
20.02.2018

Источник - fergananews.com
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