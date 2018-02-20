Наталья Годунова назначена главой Счетного комитета Казахстана

00:50 21.02.2018 Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписал указ о назначении Натальи ГОДУНОВОЙ председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу главы государства.



"Назначить Годунову Наталью Николаевну председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Акорды во вторник, 20 февраля.



Другим указом президента Нурмухамбет АБДИБЕКОВ освобожден от должности председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.



Как уже сообщалось, Н. Годунова с декабря 2017 года является членом Центральной избирательной комиссии РК. Кроме того, в разные годы она работала в должности секретаря партии "Нұр Отан" (2015-2017), заместителя акима Кызылординской области (2013-2015), советника заместителя премьер-министра РК (2012-2013). См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ratel.kz

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