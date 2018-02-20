Израиль заставляет Россию менять сирийскую политику, - "НГ"

00:27 21.02.2018 Региональный соперник Ирана наращивает помощь противникам Асада



Израиль за последние месяцы усилил поддержку ряду фракций вооруженной оппозиции на юге Сирии. Об этом свидетельствуют результаты исследования израильского аналитического центра "Форум регионального мышления". По его данным, еврейское государство хочет таким образом остановить иранскую экспансию в Сирии. В экспертной среде указывают на то, что израильская помощь повстанцам создает проблемы для России.



Противодействие своему главному сопернику на Ближнем Востоке – Ирану – Израиль скоро будет оказывать не только в воздухе, но и на земле. К такому выводу склоняется автор исследования, посвященного новой тактике еврейского государства в Сирии, Элизабет Цурков. Научная сотрудница "Форума регионального мышления" провела десятки интервью с повстанцами, воюющими на юге Сирии, и пришла к выводу, что за последнее время Израиль расширил масштабы своей помощи противникам официального Дамаска. Поддержка сирийских мятежников выражается не только в финансовом плане, но и в военном. "Мои источники подтвердили, что как минимум семь фракций (связанных с оппозиционной Свободной сирийской армией. – "НГ") получают израильскую помощь", – суммирует Цурков результаты своего исследования в материале для издания War on the rocks.



Данные об израильской помощи оппозиционерам появлялись и раньше, однако официально было известно только о гуманитарной политике еврейского государства в Сирии. В 2017 году власти Израиля впервые за всю историю гражданского конфликта в соседней стране опубликовали данные о том, в каких объемах они помогают мирным жителям. Так, всего сирийцам было передано 360 т продуктов и 90 т одежды. Общеизвестно, что женщины и дети, получившие ранения в ходе вооруженного конфликта, могут пройти лечение в израильских клиниках. "Десятки местных жителей из провинций Дераа и Кунейтра (находятся на юге Сирии. – "НГ") рассказали мне, что Израиль увеличил поток гуманитарной помощи Южной Сирии в последние месяцы, отправляя строительные материалы, все необходимое для школ и больниц, а также разрешив неизраильским врачам и медсестрам, работающим на добровольной основе, въехать в Сирию под ответственность союзных повстанческих группировок", – уточняет Цурков.



Эксперт объясняет активизацию Израиля на юге Арабской Республики военными успехами армии сирийского президента Башара Асада, но подчеркивает: у властей еврейского государства вызывает беспокойство не столько сам Дамаск, сколько то, что по мере продвижения правительственной армии в Сирии расширяется зона влияния одного из его основных спонсоров – Ирана. Она может достигнуть приграничных районов, что израильским руководством рассматривается как угроза национальной безопасности. Представители израильского военного командования предполагают, что в перспективе правительственные силы при поддержке Ирана могут попытаться установить контроль над Голанскими высотами, захваченными у Сирии в ходе шестидневной войны 1967 года. Решительный настрой израильской стороны по отношению к иранскому присутствию у границ хорошо иллюстрируют авиаудары в этих районах, число которых за последние месяцы существенно возросло. Вооруженные силы еврейского государства атаковали преимущественно те места, где ими была зафиксирована активность иранских или проиранских формирований.



Нельзя сказать, что российская сторона не пыталась учесть интересы Израиля в рамках своей сирийской политики. Амманские договоренности, которых удалось достигнуть в ноябре прошлого года представителями России, США и Иордании по поводу так называемой южной зоны деэскалации, косвенно отвечали чаяниям еврейского государства. России и ее партнерам по сирийской кампании регулярно напоминают о необходимости отвести подконтрольные Ирану военные формирования от израильской границы. "Попытки убедить Россию в защите интересов Израиля дали лишь частичные результаты: Израиль получил свободу действовать против целей "Хезболлы" (ливанская группировка, подконтрольная Тегерану. – "НГ") в Сирии, но Москва не может или не хочет держать иранских посредников достаточно далеко от пограничной зоны или запретить строительство иранских баз в Сирии", – отмечает Цурков. В российской экспертной среде считают израильские интересы фактором, который необходимо учитывать.



"Израиль становится косвенной, но очень важной проблемой для российской политики в Сирии, – заявил "НГ" руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин. – Пока что российская линия не скорректирована с учетом этого фактора. Израильский налет на объекты Ирана – это колоссальная проблема для России. Что касается поддержки оппозиции, это не новость, но до этого были разная степень вовлеченности и разные масштабы помощи. От чисто гуманитарной и медицинской поддержки израильтяне дошли вот до подобного (военных поставок оппозиции. – "НГ"). Это, несомненно, говорит о том, что Израиль, преследуя задачу обеспечить свою безопасность на границе с Сирией, работает формально на сокращение влияния Ирана (автоматически – Асада) и на улучшение условий для размещения там групп сирийской оппозиции – желательно светской, умеренной. Тем самым расширяется пространство для присутствия оппозиции. Эта ситуация в известной мере конфликтная и противоречащая российской политике в Сирии".



Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что иранская политика на Ближнем Востоке в определенной степени снизила напряженность между израильтянами и арабами. "Есть один позитивный фактор – это сблизило арабов и израильтян, и, может быть, таким образом, нам удастся добиться мира между израильтянами и палестинцами", – заявил глава правительства. По его словам, Израиль намерен сдерживать Иран в его попытках продолжать военные действия в Сирии и построить там свои базы. "Если потребуется, то мы будем действовать не только против марионеток Ирана, но и против Ирана самого", – пообещал Нетаньяху.

Игорь Субботин

20.02.2018 Источник - ng.ru

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