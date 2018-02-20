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    Кыргызстан   | 
Некоторые проблемы кыргызского партогенеза
00:15 21.02.2018

Анализ создания и деятельности политических партий за годы суверенитета показывает, что в настоящее время в Кыргызстане снова восстановлена многопартийная система, которая считается малоэффективной и часто приводит к политическим кризисам и нестабильности правительства, а, следовательно, к провалам национальных стратегий и планов и невыполнению предвыборных обещаний.

Возможно, это было желанием архитекторов Конституции 2010 года как-то не допустить монополизацию власти одной партией, но оно, как показал опыт сегодняшнего дня, оказалось не совсем удачным шагом. На современном этапе политические партии Кыргызстана прошли этап младенчества и юности, и должны вступить на стезю зрелости, но на пути своего развития и демократизации испытывают значительные трудности, которые заключаются в следующем:

- недостаточная развитость гражданского общества, его раздробленность и недостаточная профессиональная компетентность;

- слабая артикуляция интересов людей партиями, т.е. осознание, формулирование и выражение людских интересов;

- многосоставность общества, т.е. наличие различных групп, проживающих на единой территории, но социально удаленных друг от друга;

- сильная зависимость партий от государства;

- слабый уровень сотрудничества с общественными организациями и НКО;

- непоследовательность законодательства в вопросе правовой институционализации партий;

- бюрократическое и олигархическое вырождение партий;

- развитие в партиях политического фаворитизма и превращение их в очаги политической коррупции;

- деление партий на "Север" и "Юг", что является главным препятствием на пути формирования общенациональных партий и нового типа политических лидеров в Кыргызстане.

В силу вышесказанного существенно понижается позитивная роль партий в политических процессах и формировании гражданского общества. В сочетании с тяжелой социально-экономической ситуацией эти факторы выступают в качестве серьезного ограничителя политической активности рядовых граждан страны.

Особенность кыргызского партогенеза выражается в следующем:
1.Первые политические партии в современном понимании возникли около 100 лет тому назад. Это были преимущественно идеологические партии ("Алаш", "Шуро-Исламия", "Туран" и др.), образование которых было связано с колониализмом, бурным развитием капитализма и революционного движения в Российской империи. В составе этих партий находились представители родоплеменной аристократии, служащие, религиозные деятели, просветители, студенты, учащаяся молодежь.
2.Базовым типом, доминировавшим в Кыргызстане, была советская политическая культура. Ее отличительной чертой было монопольное господство одной политической партии, и ее полная тождественность с государством. Поэтому граждане постсоветских государств имеют представление о партиях только в виде КПСС, являвшейся искаженной моделью партии по отчуждению граждан от политики. Соответственно этому и партийное строительство по инерции движется в таком же примерно направлении.
3.На подход к процессу формирования партий существенное влияние оказывает традиционная структура советского общества (рабочие, крестьяне, интеллигенция), которая уже утрачена в результате перехода в новую политическую и экономическую систему, а новая социальная структура общества резко изменилась и осложнилась.
4.Развитие политических партий повторяет аналогичные этапы в демократических странах. Основным типом партий являются немногочисленные объединения, группирующиеся вокруг отдельных политических лидеров.
5.Идет формирование партий трех типов: партий власти, партий харизматического лидера и идеологических партий.
6.Партийному строительству присуще большое число партий разного политического и неполитического спектра, дробление партийного поля на основе личностных, регионально-этнических, финансово-экономических факторов.
7.Идет процесс искусственной партизации общественно-политической жизни, поскольку стимулирование роста партий идет через выборы. Отсюда резкий рост числа создаваемых партий в предвыборные периоды. Очевидно, что этот рост не связан с появлением реальных политических субъектов – социальных групп, нуждающихся в политическом действии. Это приводит к росту числа малочисленных партий, никого не представляющих. И их число продолжает расти. Высокая зависимость партогенеза исключительно от выборов не дает качественных результатов.
8.Большинство партий больше заинтересовано в лоббировании интересов личностей, отдельных групп и региональных кланов, чем в мобилизации избирателей и защите их интересов.
9.Партийное строительство имеет свою специфику, обусловленную сохранением господства старой системы отношений, которая создала ситуацию, когда широкая прослойка государственно-управленческой элиты фактически получила роль правящей партии - президентская вертикаль. Эта роль лишь для вида оформлялась в партии. При этом каждый крупный руководитель считает своим долгом обзавестись собственной партией.
10.Недостаточная развитость гражданского общества, отсутствие четкой дифференциации групповых интересов, отсутствие у населения потребностей к политической самоорганизации обусловило то, что институт многопартийности функционирует как декоративный атрибут демократии, удостоверяющий сходство политической системы Кыргызстана с цивилизованными странами.
11.Из четырех основных типов партий: партий интересов, партий социальных групп, партий кланов и партий идей - представлены только две последние.
12.Партии не связаны с профсоюзным движением, которое в значительной степени огосударствлено.
13.Структура партийного пространства лишь отдаленно отражает новую социальную структуру общества, социальных целей и ожиданий. Поэтому часто происходят политические метаморфозы: "правые" партии выступают как "левые", а "левые" - как "правые". Если, например, западные правые выступают за снижение налогов на богатых, сокращение социальных программ, а левые партии – за решение проблем за счет богатых и расширение социальных программ для бедных, то кыргызским "левым" или "правым" такие критерии политического поведения подчас неведомы, и они голосуют так, как считают нужным, или как предлагает политическое руководство, даже если это идет вразрез с принципами партии. В Кыргызстане обилие центристских партий, но нет реальных либеральных в классическом понимании этого слова. Отличие западных стран состоит в том, что избиратели там попеременно приводят к власти то либеральные, то консервативные, то социал-демократические партии, которые двигают страну вперед. Мы же все время топчемся на месте.

В заключение хотелось бы отметить, что в стране идет сильное внешнее воздействие на характер политических партий, трансляция демократии как высшей ценности. Поэтому все политические партии строят на словах "демократию", но на деле мы имеем "бюрократическо-олигархическое государство", что противоречит идеалам нашей демократической конституции. И дело здесь не в специфичности азиатской демократии и временном, вынужденном характере авторитаризма, а в стремлении увековечить свою власть и нежелании правящих элит проводить настоящие демократические реформы.

20.02.2018

Источник - stanradar.com
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