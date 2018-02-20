"Заслуженный артист" Кыргызстана Жумакадыр призвал отвечать русскоговорящим людям только по-кыргызски

00:06 21.02.2018 Заслуженный артист Кыргызстана призвал отвечать русскоговорящим людям только по-кыргызски



Он запустил акцию, советующую игнорировать магазины, где обслуживают на официальном языке. Что думают видные деятели КР?



Заслуженный артист Кыргызстана, акын-импровизатор Женишбек Жумакадыр запустил в соцсети акцию "Отвечаем на кыргызском языке". Об этом он пишет на своей странице Фэйсбуке.



В частности, Жумакадыр предлагает на улицах, в магазинах, автобусах отвечать только на государственном языке всем русскоговорящим гражданам, какой бы они ни были национальности. Также артист предлагает отказаться от услуг магазинов, в которых говорят на русском языке. Менее чем за сутки больше 3 тысяч пользователей поделились этим постом.



Между тем, Vesti.kg связались с видными общественными и государственными деятелями, чтобы выяснить их отношение к столь радикальной инициативе.



Так, знаменитый композитор Курмангазы Азыкбаев считает, что не стоит так обижать представителей других национальностей.



- Надо постепенно и ласково приучать их к нашему языку, - сказал он. - Может, даже где-то с юмором. Резко так не стоит. Это ни к чему хорошему не приведет. К примеру, в Казахстане также был постепенный переход к своему языку. С другой стороны, самим же кыргызам надо учить свой язык. Это же позорище. Я был во многих странах. Сам знаю множество языков. В тех же странах Европы все говорят только на своем языке. Но при этом помимо родного говорят еще на других языках. Вот куда надо расти.



Экс-депутат Феликс Кулов в свою очередь сослался на нормы Конституции.



- У нас есть государственный и официальный языки, - напомнил Феликс Шаршенбаевич. - Пускай, сначала изменят Конституцию, и потом уже можно предлагать такие акции. Например, я в магазинах говорю на том языке, на котором ко мне обращаются. Если пошла такая акция, то тогда надо пойти еще дальше. К примеру, на многих товарах надписи на русском языке. Исходя из этого, надо перевести все надписи на кыргызский язык. Кроме этого, надо всех продавцов повыгонять. Мне кажется, это простой популизм, при всем моем уважении к такому движению. Можно сказать: мимо цели бьет. Это не тот инструмент, который поможет развивать наш язык. Также я хотел бы акцентировать внимание общественности на развитии терминологии на государственном языке. Ведь даже Конституцию у нас неправильно перевели. Можно последовать примеру Израиля, где создали терминологическую комиссию. То есть если телевизор будет на кыргызском "сыналгы", то такая комиссия будет следить, чтобы это слово везде использовали правильно.



Между тем, кыргызовед Мелис Мураталиев с пониманием отнесся к идее акына.



- Его позицию тоже можно понять, - отметил Мураталиев. - Потому что он в силу своего жанра является носителем литературного языка. Поэтому с этой позиции он в какой-то степени прав. Так сказать, крик души. Возможно, это один из способов достучаться до общественности и власть имущих. Ведь данный вопрос очень часто поднимается в том же парламенте. Ситуация плачевная, когда молодые люди не знают своего родного языка.



В то же время Мураталиев полагает, что от развития языка такими кардинальными методами общественность много пользы не получит.



- Конечно, знать родной язык – это свято, - подчеркнул он. - Но в то же время я не думаю, что это нужно насаждать силой. Любовь к языку надо проявлять несколько иным путем. Например, через какие-то творческие, образовательные или воспитательные меры. Да что там говорить, если сами же кыргызы плохо знают свой язык. И здесь возникает закономерный вопрос: По какой причине? Есть несколько мнений на этот счет. Для кого-то время было такое, что не было возможности учить язык. Есть также подрастающее поколение, которое не желает учить свой язык. Опять же вопрос ценностей. К примеру, человек может задаться вопросом: "Куда я пойду со своим языком, лучше буду учить английский". Повторюсь, необходимо развивать качество преподавания, уровень методологии обучения государственному языку.

20.02.2018 Источник - stanradar.com

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