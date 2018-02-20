 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.02.2018
08:04  Обходное пособие. США, Австралия, Индия и Япония ищут альтернативу китайскому "Поясу и пути"
07:44  Москва не поддержала ввод войск Асада в Африн, - В.Мухин
07:37  Кыргыз Эмиль Кайкиев назначен министром по энергетике и инфраструктуре в ЕЭК
07:21  Ливан под прицелом США. Шансы Левиафана, - Е.Пустовойтова
06:54  Война, которую Америка не ведет, - Politico
06:50  Во главе кукольной Ассамблеи народа Казахстана посадили Прокопенко
06:38  Россия и США начали большую войну за нефть. Американцам пророчат черные времена через 15 лет, - Н.Макеев
06:13  Almaty Mountain Аffaire. Казахский Куршавель и его лоббисты, - Ratel.kz
06:00  Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных Игр Кочевников набирает волонтеров
05:51  Венгерский премьер Орбан призвал остановить "исламскую экспансию"
05:42  Двухэтажная война в Сирии, - Андрей Фефелов
00:56  Город в отключке. Андижан снова зимует возле буржуек и газовых баллонов
00:50  Наталья Годунова назначена главой Счетного комитета Казахстана
00:42  Таджикистан: отстранением имамов дело не закончится, - Х.Имомназар
00:30  От убийства Каддафи к нефтегазовому разделу Ливии, - А.Балиев
00:27  Израиль заставляет Россию менять сирийскую политику, - "НГ"
00:15  Некоторые проблемы кыргызского партогенеза
00:06  "Заслуженный артист" Кыргызстана Жумакадыр призвал отвечать русскоговорящим людям только по-кыргызски
00:03  В Душанбе опровергли появление новых трещин в плотине Сареза
Вторник, 20.02.2018
22:58  Президент Туркмении начал распродажу своих 25 бронированных "мерседесов"
22:48  Смещенный Кабулом губернатор Самангана Худам согласился покинуть свой пост
22:31  Джолдошбек Джунушев назначен гендиректором угольного ГП "Кыргызкомур"
15:24  Тверские кишлаки. Мигранты заселяют брошенные русские деревни, - Д.Стешин
15:23  Фетва вместо закона. Как в Узбекистане сделать ЭКО и найти суррогатную мать
15:21  Абырвалг (последствия). Казахстан покидает все больше специалистов
15:13  Советские "орлы" над "китайским Сталинградом" (история), - И.Шумейко
15:11  Цифра против санкций. О системах расчетов, альтернативных SWIFT, - В.Катасонов
15:09  Истоки возникновения, основные догматы салафитов, - Х.Мухаббатов
14:30  Александр Дугин. Начало Великого поста
10:33  Медведев - сын Белки и Стрелки? РосПравительство хочет приватизировать МКС
09:46  Джихад-новруз. Мирзиеев снял с спец-учета 18-тысяч узб-подозреваемых в религиозном экстремизме
08:42  Абырвалг. Елбасы утвердил новый алфавит для казахской письменности
08:40  Минкультуры Таджикистана объявило конкурс на лучшую статью о жизни и творчестве реально отличного писателя Садриддина Айни
08:34  Казахстанский могулист Рейхерд едва не стал олимпийским... инвалидом
08:33  Сильный руководитель и сильная страна мстят за своих погибших солдат! - Э.Ханымамедов
08:30  Yes, белый гаспадина-ма... Таджикских милиционеров обязали учить английский
08:29  Демонизируя Иран, США подрывают безопасность Ближнего Востока, - Н.Бобкин
08:27  России пора сворачивать проект "Украина", - Р.Ищенко
08:25  Почему Путин бережет российскую "элиту", - А.Халдей
08:23  Элитарная семейственность vs. государственные интересы, - В.Павленко
07:56  Чукотской меди нашли казахского инвестора. Баимской площадью интересуется KAZ Minerals
07:53  Либеральная тусовка во власти лишает Россию будущего, - Михаил Делягин
07:40  Дамаск оттеснил Анкару в борьбе за курдский анклав. Северо-запад Сирии может стать плацдармом для Ирана, - "НГ"
06:54  Погибло 14 добровольцев. Руководитель "Вагнера" опроверг слухи о сотнях погибших россиян
01:42  Россия теряет контроль над северо-востоком Сирии, - В.Мухин
01:25  Венесуэла выпустила собственную криптовалюту. 1 петро = $60
00:58  ВТО и ЕАЭС: что ожидает бизнес Казахстана после 2020 года? - М.Шибутов
00:51  Геоэнергетика как основание Второй "холодной войны", - Б.Марцинкевич
00:45  Как получилось, что США угрожают "американскому" миропорядку
00:38  Северный Казахстан: денег нет, но вы держитесь.., - А.Шувалова
00:32  Старший каз-зять Кулибаев продолжит работать на Россию, - О.Червинский
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Таджикистан   | 
В Душанбе опровергли появление новых трещин в плотине Сареза
00:03 21.02.2018

Сарезское озеро. Фото с сайта Meros.org
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана опроверг заявление властей Афганистана о том, что в плотине озера Сарез появились новые щели, и она стала протекать. В КЧС также отметили, что уровень рек, впадающих в пограничный Пяндж, не повысился, сообщает "Азия-плюс".

Ранее начальник управления по чрезвычайным ситуациям афганской провинции Бадахшан Абдулла Хумаюн Дехкан заявил о том, что "большая вода" пришла в приграничные районы Бадахшана из соседней страны из-за увеличения фильтрации в естественной плотине озера Сарез.

"После землетрясения 12 мая 2017 года в Таджикистане, в породе появились новые щели, из которых вода в большом объеме стекает в вытекающую из Сареза и протекающую вдоль афгано-таджикской границы реку Бартанг. Увеличение воды в реках Бартанг и Пяндж вызывает наводнения и сели не только в приграничных районах Бадахшана, но и в провинциях Кундуз и Тахар. По нашим данным, сейчас только в нашей провинции в районах, граничащих с Таджикистаном, более 5000 домохозяйств в 64 селах находятся под угрозой наводнения", - в частности, сказал чиновник.

В КЧС Таджикистана называет доводы афганской стороны по поводу влияния Сарезского озера на обстановку в Афганистане не соответствующими действительности. В структуре КЧС функционирует специализированное управление по наблюдению за обстановкой в районе Сарезского озера. Его специалисты ведут круглосуточные наблюдения непосредственно на Усойском завале, который в качестве естественной плотины перекрывает Сарезское озеро, и по периметру водоема. Кроме того, в режиме реального времени действует система раннего оповещения на случай возможного прорыва воды из озера.

"Круглосуточные наблюдения показывают стабильное состояние Сарезского озера и Усойского завала... Что касается землетрясения, зафиксированного 12 мая 2017 года, то его эпицентр находился в 23 км восточнее от озера Сарез, и сила толчков на озере тогда составила 3 балла. Какой-либо фильтрации воды и повреждений или новых щелей на плотине не зафиксировано", - отмечают в КЧС.

Сарезское озеро образовалось в 1911 году после землетрясения, в результате которого лавиной было перекрыто русло реки Бартанг. Длина образовавшегося Усойского завала составляет 5 км, ширина - 3,2 км, высота - 567 м. В случае его прорыва вода из Сареза теоретически может затопить территории Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Туркмении, на которых проживает несколько миллионов человек, и дойти до котловины высохшего Аральского моря.
20.02.2018

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519160580
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  