В Душанбе опровергли появление новых трещин в плотине Сареза

00:03 21.02.2018 Сарезское озеро. Фото с сайта Meros.org

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана опроверг заявление властей Афганистана о том, что в плотине озера Сарез появились новые щели, и она стала протекать. В КЧС также отметили, что уровень рек, впадающих в пограничный Пяндж, не повысился, сообщает "Азия-плюс".



Ранее начальник управления по чрезвычайным ситуациям афганской провинции Бадахшан Абдулла Хумаюн Дехкан заявил о том, что "большая вода" пришла в приграничные районы Бадахшана из соседней страны из-за увеличения фильтрации в естественной плотине озера Сарез.



"После землетрясения 12 мая 2017 года в Таджикистане, в породе появились новые щели, из которых вода в большом объеме стекает в вытекающую из Сареза и протекающую вдоль афгано-таджикской границы реку Бартанг. Увеличение воды в реках Бартанг и Пяндж вызывает наводнения и сели не только в приграничных районах Бадахшана, но и в провинциях Кундуз и Тахар. По нашим данным, сейчас только в нашей провинции в районах, граничащих с Таджикистаном, более 5000 домохозяйств в 64 селах находятся под угрозой наводнения", - в частности, сказал чиновник.



В КЧС Таджикистана называет доводы афганской стороны по поводу влияния Сарезского озера на обстановку в Афганистане не соответствующими действительности. В структуре КЧС функционирует специализированное управление по наблюдению за обстановкой в районе Сарезского озера. Его специалисты ведут круглосуточные наблюдения непосредственно на Усойском завале, который в качестве естественной плотины перекрывает Сарезское озеро, и по периметру водоема. Кроме того, в режиме реального времени действует система раннего оповещения на случай возможного прорыва воды из озера.



"Круглосуточные наблюдения показывают стабильное состояние Сарезского озера и Усойского завала... Что касается землетрясения, зафиксированного 12 мая 2017 года, то его эпицентр находился в 23 км восточнее от озера Сарез, и сила толчков на озере тогда составила 3 балла. Какой-либо фильтрации воды и повреждений или новых щелей на плотине не зафиксировано", - отмечают в КЧС.



Сарезское озеро образовалось в 1911 году после землетрясения, в результате которого лавиной было перекрыто русло реки Бартанг. Длина образовавшегося Усойского завала составляет 5 км, ширина - 3,2 км, высота - 567 м. В случае его прорыва вода из Сареза теоретически может затопить территории Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Туркмении, на которых проживает несколько миллионов человек, и дойти до котловины высохшего Аральского моря.

20.02.2018 Источник - fergananews.com

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