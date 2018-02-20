Президент Туркмении начал распродажу своих 25 бронированных "мерседесов"

22:58 20.02.2018 Аппарат президента Туркменистана выставил на торги 25 бронированных Mercedes-Maybach S600L. Соответствующее объявление опубликовала Государственная биржа страны, пишет "Хроника Туркменистана".



Цена автомобилей зависит от года выпуска. Так, автомобили 1995 года продают за $25.100, а 2009 года – за $75.500. Тринадцать машин из списка - 2009 года выпуска. Автомобили подобного рода, уточняет "Хроника Туркменистана", используются только во время визита в страну глав других государств. В остальное время туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов предпочитает автомобили иных марок, которыми управляет лично.



В целом, президент республики известен своим трепетным отношением к автомобилям и другим средствам передвижения. В пропагандистских видеороликах, например, Бердымухамедову покоряются танки, спортивные снаряды и гоночные автомобили. За это, в частности, Бердымухамедов стал лауреатом шуточной премии "The Oppressys" (аналог премии Оскар для "угнетателей"), которую придумал американский комедийный канал Comedy Central.



В то же время, чтобы найти новые способы пополнения местного бюджета, власти запретили в республике эксплуатацию машин сначала темных тонов, а потом и вообще всех цветов, кроме белого (это любимый цвет президента Бердымухамедова). На нарушителей запрета налагаются штрафы.

20.02.2018 Источник - fergananews.com

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