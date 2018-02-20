Смещенный Кабулом губернатор Самангана Худам согласился покинуть свой пост

22:48 20.02.2018 Новый губернатор афганской провинции Саманган Абдул Латиф Ибрахими сегодня вступил в должность с помощью силовиков, присланных центральной властью в Кабуле, а его предшественник Абдул Карим Худам согласился оставить свой пост. Об этом 20 февраля сообщила администрация афганского президента в Кабуле.



Как рассказали "Фергане" источники в администрации провинции Саманган, 19 февраля группа афганских силовиков прибыла в город Айбак (центр провинции) из Кабула и окружила здание администрации. Работникам администрации было приказано покинуть здание. Военнослужащие прибыли контролировать ситуацию, чтобы не допустить дестабилизации после отказа прежнего губернатора Абдула Карима Худама оставить пост. Позже к силовикам присоединились местные военнослужащие афганской национальной армии, которые полностью взяли под контроль здание администрации вплоть до утра 20 февраля.



Утром 20 февраля из Кабула в Айбак прибыла делегация, в составе которой находился назначенный центральной властью новый губернатор провинции Саманган Абдул Латиф Ибрахими. Бывшего же губернатора, Абдула Карима Худама, предупредили не появляться в здании администрации. "Сегодня утром он добровольно заявил, что он готов уйти в отставку и уступить кресло новому губернатору", - сказал источник в администрации.



Бывший и новый губернаторы Самангана Абдул Карим Худам (стоящий справа) и Абдул Латиф Ибрагими (сидящий в центре). Фото предоставлено "Фергане" администрацией провинции Саманган



Сотрудник администрации Самангана Атаулла Мирдад утверждает, что Абдулу Кариму Худаму еще в конце минувшей недели местные старейшины предлагали не противиться любым решениям правительства и не создавать этим проблем для "своих туркмен", проживающих на севере (Худам - этнический туркмен. – Прим. "Ферганы"). Однако влиятельный политик афганского севера, де-юре бывший, а де-факто действующий губернатор Балха Атта Мухаммад Нур, пообещал коллеге, что окажет ему помощь в противостоянии с центральным правительством, если он откажется исполнять его решение об отставке, убедив его, что пост губернатора Самангана - это доля власти, причитающаяся туркменскому народу афганского севера. Напомним, в декабре 2017 года Нур также отказался выполнить приказ центрального правительства о своей отставке и продолжает управлять Балхом до сих пор.



"Карим Худам поддался обещаниям Нура, которые оказались пустыми", - говорит Атаулла Мирдад. По его словам, 19 февраля Нур в Балхе организовал письмо в поддержку Худама якобы от старейшин этнических туркмен, однако на самом дело оно не было согласовано с туркменскими старейшинами.



Ситуация вокруг отставки Худама вызвала политический скандал в Кабуле и не только в нем. После того как бывший губернатор Самангана заявлял о своем неподчинении указу афганского президента о его отставке, в поддержку Худама выступили ряд видных однопартийцев по партии "Исламское общество Афганистана" (ИОА) в Кабуле и Балхе. В их числе - глава МИД Салахуддин Раббани.



В ответ на это группа депутатов из обеих палат афганского парламента потребовала от афганского президента и правительства привлечь к ответственности непослушных чиновников. Заместитель спикера верхней палаты Асиф Сиддики 19 февраля заявил, что если правительство в отношении самостоятельных "островов власти" не примет решительных мер, то эта страшная болезнь распространится по всей стране

20.02.2018 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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