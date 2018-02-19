Истоки возникновения, основные догматы салафитов, - Х.Мухаббатов

15:09 20.02.2018 Основные догматы салафитов и их влияние на таджикской общины в России



Подъем исламистского политического движения в конце 80-х – начале 90-х годов во многом был обусловлен двумя важными факторами:

1. Исламской революцией в Иране 1979 г., свергнувшей проамериканский шахский режим, который пытался осуществить вестернизацию Ирана.

Революция явилась своеобразным импульсом для распространения и экспансии исламистской идеологии в мусульманском мире.

2. Гражданской войной в Афганистане.

Война привлекла тысячи мусульман со всего исламского мира в ряды муджахидов (борцов за веру), воевавших под флагом социалистической идеи и

при поддержке советских войск против афганского режима.

Впоследствии афганские муджахиды – наемники (арабы и выходцы из других мусульманских стран) составили ядро многих радикальных исламистских группировок по всему миру. Именно после этого с начала 90-х годов на авансцену начинает выдвигаться радикальное салафитское течение.



Салафиты (от "салаф" - предки, предшественники) - общее название мусульманских религиозных деятелей, которые в различные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, "праведных предков" (ас-салаф ас-салихун).



В западной литературе для характеристики идеологии салафитов используются тер-мины традиционализм, фундаментализм, возрожденчество.



Еще в IX в. идеи салафитов нашли продолжение со стороны ханбалитов - привержен-цев одного из четырех канонизированных суннитских мазхабов (школ), названного по имени автора этой доктрины Ахмада бен Ханбала.



Ханбалитство сначала возникло как религиозно-политическое движение, а затем, к началу XI в., оформилось в догматико-правовую школу.



Ханбалиты в своей теории и практике придерживаясь взглядов наиболее консерва-тивных сторонников традиционализма (нынешние фундаменталисты), выдвинули идею очищения ислама от позднейших наслоений, выступили с отрицанием любых нововведе-ний (бид"а) в области вероучения и права, не имеющих прямого обоснования в Коране и хадисах. В средние века сами мусульмане называли ханбалитов "салафитами".



По салафитскому учению "предками" считаются первые три поколения мусульман, чье поведение следует изучать и следовать их примеру.



Большинство салафитов исповедуют крайне ортодоксальные ультраконсервативные воззрения исламских теологов. Некоторые из них избегают политики. Другие же обра-щаются к джихаду.



Наиболее радикальных салафитов можно считать "религиозными анархистами", при-знающих только Бога и отвергающих законность существования национальных госу-дарств и принятых людьми законов.



Салафия - это призыв ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на создание исламского государства в качестве альтернативы западной модели и ее подобий в современном мире и на шариат в качестве единственного закона.



Среди последователей салафии немало людей состоятельных, пользующихся полити-ческим влиянием, преисполненных религиозно-политическими амбициями. Это богатые салафиты, часто занимающие влиятельные политические посты, основатели и спонсоры могущественных международных исламских организаций. Нередко они испытывают комплекс неполноценности по причине неудовлетворенного политического и мессианского честолюбия.



Их соратниками являются фундаменталистские идеологи, конструирующие сала-фитские модели мироустройства, основанные на доминировании ислама.



С другой стороны, доктрина салафитов привлекательна для многих обездоленных му-сульман, которые в повседневной жизни противостоят своим режимам, не способным разрешить экономические трудности, и страдающих от произвола местных властей. Для них ислам - форма (и норма) социального протеста: с помощью ислама они мечтают добиться коренного перелома ситуации к лучшему в своей стране и в своем конкретном районе.



В новое время ханбалитские идеи "обновления" ислама через обращение к сунне Пророка, борьбы с нововведениями были возрождены ваххабитами.



Ваххабиты являются сторонниками религиозно-политического движения в суннит-ском исламе, возникшего в Аравии в середине XVIII в. на основе учения Ибн"Абд ал-Ваххаба (1703-1792). В учении ваххабизма как составной части салафизма центральное место занимают безоговорочный возврат к священным источникам ислама - Корану, к единобожию (таухид), необходимости очищения ислама и возрождения его изначальных установлений.



В результате, в Исламе возникло радикальное религиозно-политическое течение – ваххабизм.



Приверженцы этого движения себя называют салафитами (то есть истинными по-следователями праведных предшественников – саляфов). Сегодня ваххабизм является господствующей исламской доктриной в Саудовской Аравии.

Основные догматы салафизма (ваххабизма):

1. Строжайшее соблюдение таухида – безусловной веры в единого Бога, кото-рого они представляют в антропоморфном виде (в виде существа, занимающего место в пространстве, имеющего органы и части тела);

2. Полное отрицание любых новшеств в религии, а также отказ признанного в шариате деления новшеств на языковые (которые являются новшествами лишь на сло-вах) и религиозные (действительно подлинное внесение чего-то нового в религию);

3. Критика коллективного таклида – следования какому-то одному мазхабу (школе признанных, традиционных богословов, разъясняющих Коран и Сунну);

4. Понимание саляфов ("праведных предков") при толковании имен Всевыш-него. Все атрибуты Аллаха нужно понимать без иносказаний, что приводит к букваль-ному их пониманию и уподоблению Всевышнего сотворенным существам.



Всех мусульман, которые не разделяют их убеждения, ваххабиты считают заблуд-шими, немусульманами, чьи жизнь и имущество теряют неприкосновенность (что при-водит к экстремизму!). А их крайние течения - неверными.



В целом ваххабизм представляет собой развитие ханбалитских принципов в их ради-кальном выражении.



По мнению некоторых авторов, ваххабиты отрицали и отрицают все классические суннитские мазхабы (ханафиты, маликиты, шафииты и ханбалиты). Являясь по своей сути разновидностью салафизма (исламского фундаментализма), ваххабизм, тем не менее, жестко не привязан к какому-либо суннитскому мазхабу. Хотя принято считать, что салафиты-ваххабиты по своей мазхабной принадлежности являются ханбалитами. Они обращаются к исламу времен пророка как бы через голову основателей четырех мазхабов. Для ваххабизма характерны крайний фанатизм в вопросах веры и экстремизм в практике борьбы со своими политическими противниками.



Важнейшим элементом этой доктрины является специфическое представление о джи-хаде как непримиримой борьбе не только против язычников, но и против мусульман, не разделяющих ваххабитские идеи.



Убеждение ваххабитов в том, что их противники, даже те, кто по вере формально яв-ляются мусульманами, есть "кафиры", дает им право на проявление нетерпимости и жестокости по отношению к "неверным".



Именно крайний фанатизм всегда сплачивал и дисциплинировал ваххабитов, созда-вая религиозно-идеологическое оправдание антиисламским по своему духу и характеру действиям.



Очень важной тенденцией, также порожденной усилением влияния "суннитского терроризма", стало возрастание роли салафито-ваххабитской идеологии и крайних про-явлений исламистского фундаментализма, религиозные и политические установки кото-рых все чаще берут на вооружение быстро размножающиеся по всему миру экстремист-ские исламские организации.



Ваххабизм выступает в форме четко выраженного, ультрарадикального исламизма. Финансируется это движение саудовским режимом. Ваххабизм является официальной идеологией в Саудовской Аравии. Он пользуется влиянием среди мусульман Катара, Ку-вейта, ОАЭ и др. стран.



Со временем ваххабизм получил широкое распространение среди мусульман и вы-шел на международную арену. Его деятельность активизировалась в 1980-х гг., в период перестройки и гласности в СССР, и использовалась для дестабилизации ситуации в Цен-тральной Азии, на Кавказе и в других регионах страны.



Ваххабиты отрицают возможность посредничества между Всевышним Создателем и человеком, выступая против суфизма (учения о способах очищения сердца человека и ис-креннего соблюдения им религиозных заповедей с помощью учителя - духовного настав-ника).



В самой Саудовской Аравии, которая в течение многих лет является союзником США в регионе, власть и духовенство начали отмежеваться от радикальных салафитов-джихадистов. В связи с этим, возможно, с их подачи также была распространена идея, от-рицающая единство ваххабизма и салафизма. Следует отметить, что Саудовская Аравия на протяжении ХХ века не только взрастила огромную армию салафитов, но и успешно экспортировала салафизм по всему миру.



Если изначально салафиты отказывались от участия в политике, то сейчас на данную цель они направляют свою деятельность в различных странах мира. Например, Саудов-ская Аравия тратит громадные деньги на распространение по всему миру салафизима как политико-идеологического фактора.



В подтверждение необходимости борьбы за возврат к первоначальному, подлинному исламу" и создание "исламского государства" исламисты наиболее часто цитируют вид-ного мусульманского идеолога Таки ад-Дин Ахмада Ибн Таймийю (1263-1328). В одной из своих фетв он на основании айята из Корана (5:49) подтверждал возможность "объяв-ления джихада правителю - тирану, управляющему государством не в соответствии с ша-риатом". Такие высказывания, в частности, использовались радикальными течениями ис-ламизма для оправдания вооруженной борьбы с правящими режимами, которые они счи-тали "неверными".



Возраст молодых салафитов – джихадистов от 18 до 30 лет. Большинство из них люди со средним образованием. Есть и с высшим, но богословским – исламским образованием.



В отличие от старшего поколения идейных салафитов, которые миролюбиво распро-страняли свои идеи в мечетях, в религиозных школах, медресе и университетах, молодые салафиты в социальных сайтах политизировались не только идейно, но и выработали свои агрессивные позиции в отношении других религиозных партий и организаций мусульманского мира.



Таким образом, в онлайн пространстве постепенно сформировалось молодежное джихадистское направление салафизма, участники которого массово выходят на улицы, чтобы воплотить в жизнь свои идеи вооруженным путем.



Эти молодые люди, религиозное мировоззрение которых сформировано социальны-ми сайтами интернета, где, воздействуя на умы всех мусульман, целенаправленно и в круглосуточном режиме работает пропаганда салафитской идеологической машины, постепенно становятся радикальными салафитами – джихадистами.



Идеология молодых салафитов – джихадистов – это всемирный священный джихад против неверных в рамках будущего Всемирного Халифата.



Салафитско - джихадистская идеология кристаллизуется и начинает реализовывать-ся по всему миру. И ее перспективы пока еще непрогнозируемые.



О сторонниках течения "салафия" в Таджикистане



Первые из сторонников течения "салафия" появились в Таджикистане еще в конце 90-х.

Впервые о появлении "салафитов" в Таджикистане публично заявил еще экс-министр внутренних дел Хумдин Шарипов в январе 2006 года. "Приверженцы этого движения уже зафиксированы на севере страны. Компетентные органы страны располагают всеми данными об экстремистской направленности идеологии "Салафия", а также о связях этого движения с террористической сетью Усамы бен Ладена", - заявил он тогда.



Из религиозных деятелей одним из первых о проблеме салафитов в начале 2008 года публично высказался сенатор Маджлиси Оли Ходжи Акбар Тураджонзода.



По его мнению, - "Салафиты имеются преимущественно в нескольких крупных горо-дах. В кишлаках, районах, в сельской местности их почти нет. Руководители салафитов в Таджикистане - молодые люди, которые учились в крупных исламских учебных заведени-ях. В этих учебных заведениях позиции салафитов очень сильныю По моим данным этих студентов во время учебы финансировали различные общественные организации, в ос-новном из арабских стран - они платят за учебу, проживание, выплачивают стипендию. Эти организации зачастую имеют поддержку с Запада. После возвращения на родину, не-которые выпускники этих вузов, ставшие идейными последователями "Салафии", про-должают проповедовать свои идеи. По моим данным, в Таджикистане насчитывается до нескольких тысяч последователей движения.



Салафиты особо антагонистически настроены против шиитов и исмаилитов. Они считают их кафирами, т.е. не мусульманами. И не считают их братьями по вере. Они считают, что в этих течениях много суеверий и ненужных традиций и их необходимо очистить.



Анализируя их деятельность не только в Таджикистане, но и во всем исламском мире, можно сделать вывод, что за подобными взрывоопасными силами обязательно стоят ка-кие-либо спецслужбы.



Почему сейчас они так резко высказываются в адрес шиитов? Не стоят ли за этим не-примиримые противоречия Запада с Ираном?



"Салафия" - это движение преимущественно молодых людей. Средний возраст сала-фитов в Таджикистане - 30 лет. Сейчас есть все предпосылки считать, что в Таджикистане салафитов неплохо финансируют из заграницы. Полуграмотных молодых, но талантливых людей, способных повести за собой других, приглашают и платят им хорошие деньги - по 300-400 долларов в месяц. Кроме того, они выпускают десятки книг, переводят труды салафитских лидеров и теологов на таджикский язык и бесплатно распространяют их".



Из лекции проповедника таджикских салафитов (Мухамадди), записанной на диск:



О шиитах



"…Зачем мне братья из Ирана? У нас 7 миллионов - мусульмане. Более половины - мужчины. Если 1,5 млн. дети, 1 млн. в России, то 1 млн. в Таджикистане. Из них на пятничный намаз являются 225 тысяч мужчин. Где остальные 775 тысяч? Если эти 775 тысячи суннитов негодны ни к чему, то зачем нам они?"



Об исмаилитах



"Сегодня кроме имамитских шиитов, к нам пожаловали исмаилиты. Фарид Дафтари (имеется в виду Фархад Дафтари, автор "Истории исмаилизма"- прим. ред.) написал книги. Идите, прочитайте. Братья ли они? Что они говорят о нас? Когда исмаилиты, т.е шииты взяли власть в Египте, они убили 35 тысяч исламских предводителей и улемов! Почему убили? Почему тогда не сказали: давайте объединимся, братья? Сегодня шииты Ирана призывают своих суннитов объединиться? Многие из вас были в Захидане, (суннитский центр Ирана) и вы видели, едины ли сунниты и шииты…"



В июле 2008 года руководитель религиозной организации "Салафия" Таджикистана Мухамади Рахматулло и его заместитель Саидбурхони Шариф встретились в Москве с руководителем ООД "Таджикские трудовые мигранты" Кароматом Шариповым.



Мухаммади Рахматулло, тогда говорил, что членами течения "Салафия", стали 20 тысяч граждан Таджикистана. С 2001 года "Салафия" активно проводит свою миссионер-скую деятельность. По словам М. Рахматулло, за это время представители "Салафия" по-сетили крупные регионы Российской Федерации, где используется труд таджикских ми-грантов.



В 2009 году их деятельность в Таджикистане была объявлена вне закона, а в 2014 году Верховный суд признал течение экстремистским.



В середине 2016 года в Таджикистане заметно изменилось отношение властей к последователям течения "Салафия", ранее его считали, чуть ли не самым опасным из всех движений и организаций, сегодня его сторонников отпускают на свободу.



О том, что члены экстремистских течений, запрещенных в Таджикистане, доброволь-но признавшие свою вину и искренне раскаявшиеся, будут освобождаться от уголовной ответственности, было объявлено еще в 2014 году. В 2014 году в Уголовный кодекс были внесены соответствующие изменения и дополнения.



Сегодня за участие в экстремистском сообществе Уголовный кодекс Таджикистана предусматривает до 5 лет лишения свободы, а за вербовку в экстремистские организации -наказание до 12 лет.



В мае 2016 года были массово "помилованы" салафиты - "десятки признавших свою вину последователей запрещенного в стране движения "Салафия" освобождены от уголовной ответственности".



Судя по сводкам МВД, именно эти движения "Салафия" имеют больше количество последователей в РТ и чаще других попадают в поле зрения правоохранительных органов. Таджикские эксперты тогда утверждали, что у многих салафитов после этой акции "помилования" появится вера в то, что они имеют влиятельных зарубежных покровителей, с которыми в Душанбе вынуждены считаться.



И дальше они продолжают: "А хозяева у них действительно очень влиятельные. Катар и Саудовская Аравия - главные проводники западной политики в исламском мире. Во всех современных войнах в исламском мире, начиная от Афганистана и кончая далекой Африкой, везде можно увидеть руку Эр-Рияда и Дохи. А за ними просматривается поддержка западных спецслужб".



Таджикские эксперты считают, что возможная амнистия или прощение салафитов Таджикистана вынужденная, тактическая мера и не более.



Они утверждают, что смягчив отношение к салафитам, власти Таджикистана делают жест доброй воли, и тем самым, показывают главным мировым оплотам салафизма - Саудов-ской Аравии и Катару, что Душанбе готов к более тесному сотрудничеству с ними.



Сближаясь с салафитскими государствами, официальный Душанбе может преследо-вать две цели.



Во-первых, смягчив свое отношение к таджикским салафитам, надеется на финансовую помощь богатых нефтяных стран - Саудовской Аравии и Катара. В ус-ловиях нарастающего кризиса для Таджикистана это очень важный момент.



Во-вторых, сближаясь с салафитами, Душанбе дает понять, что дистанцируется от своего давнего партнера - шиитского Ирана.



Известно, что Иран и Саудовская Аравия уже на протяжении многих десятилетий ве-дут борьбу за лидерство в исламском мире. Вероятно, в Душанбе решили воспользоваться этим противостоянием, чтобы извлечь не только политическую, но и финансовую выгоду - делают вывод эксперты.



По некоторым источникам работа среди таджикских студентов со стороны тех, кото-рые проходили службу в составе ограниченного контингента СССР в Афганистане и были заряжены западной пропагандой, была начата еще в 1987 году на факультете востоковедения и таджикской филологии ТГУ им В.И. Ленина. Среди них тогда распространялись националистические идеи и антисоветские настроения. Поэтому среди молодежи стали очень популярными поэты, писатели и другие представители интеллигенции, воспевающие националистические идеи и исторические национальные ценности. Знание таджикского-дари языка со стороны пропагандистов "реформистских идей", позволяло им оказать мощное влияние на умы молодежи. После этого появились телевизионный клуб "Ру ба ру (лицом к лицу)", закон "О таджикском языке", национальное движение "Растохез", и как следствие - события февраля 1990 года, выход на авансцену исламских сил, создание в начале 90-х Партии исламской возрождении Таджикистана, кровавые события апреля - ноября 1992 года и кровопролитная, жестокая гражданская война.



Часть нынешних борцов, выступающих за распространение идеи "Салафия", тогда в те далекие конца 80-х годы, были студентами факультета востоковедения и таджикской филологии ТГУ им. В.И. Ленина.



Начиная с 1994 года, они стали направляться на обучение в Университет Аль-Азхар в Египет.



С каждым годом численность таких студентов только возрастала.



Все больше и больше представителей из числа студенческой молодежи направля-лись учиться за границу. И не только в Университет Аль-Азхар в Египет, но и ВУЗы других исламских государств.



Уже через год после достижения Соглашения о мире и национальном согласии в Тад-жикистане (27 июня 1997г.) у граждан появилась возможность по государственным кво-там совершать хадж, отправляясь большими группами в Мекку. Во время регистрации некоторые паломники представлялись последователями течения "Салафитского маз-хаба".



В последующие годы по государственным квотам, с частичной оплатой поездок паломничество в Мекку смогли осуществить большое количество "желающих".



В начале 2000 г.г. выпускники Университета Аль-Азхар и высших учебных заведе-ний других исламских государств начали возвращаться в Таджикистан.



В силу безработицы на Родине многие из них в "поисках работы" стали выезжать в Россию, в основном - Москву.



Черкизовский рынок, где в массовом количестве использовался труд таджикских тру-довых мигрантов, стал плодородной почвой для пропаганды течения "Салафия".



После закрытия "Черкизона" в конце 2009 года салафиты, рассеялись не только по другим рынкам Москвы, но и на просторах России. В последующем многие из них приобрели в собственность дома и квартиры в Тверской, Калужкой, Владимирской и многих других областях и городах Российской Федерации.



Уже дети мигрантов в первом поколении выросли под влиянием сторонников тече-ния "Салафия" и стали "салафитами".



И в настоящее время многие таджикские трудовые мигранты, которые впервые ока-зываются в России, сразу же попадают под влиянием подобных радикальных религиоз-ных течений.



По долгу своей правозащитной деятельностью, я в течение 10-12 лет постоянно об-щался с трудовыми мигрантами из Таджикистана. Начиная с 2005 г. и после я наблюдал, как постепенно усиливается уровень религиозной восприимчивости среди таджикской молодежи в Москве и других регионах РФ.



Видимо, именно с этого периода эмиссары различных религиозных течений, в том числе "Салафия" и ПИВТ, начали свою активную работу среди таджикской молодежи в РФ. По моим наблюдениям усиление влияния радикальных религиозных течений наибо-лее ярко наблюдается среди выходцев Исфаринско, Матчинского, Гармской группы рай-онов и Ванчского района ГБАО Таджикистана.



Основное противоречие догматов религиозного течения "Салафия"



С одной стороны идеологи религиозного течения "Салафия" требуют от своих сто-ронников строжайшего соблюдения таухида – безусловной веры в единого Бога.



А с другой стороны они себя считают истинными последователями праведных предшественников – саляфов и полностью отрицают любые новшества в религии, призы-вая ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины.



Салафиты выдвинули идею очищения ислама от позднейших наслоений и возрожде-ние его изначальных установлений, выступая с отрицанием любых нововведений в области вероучения и права, не имеющих прямого обоснования в Коране и хадисах.



Эти две стороны идеологических догматов течения "Салафия" формируют основное неразрешимое противоречие доктрины религиозного течения "Салафия".



Отметим, что все в природе и человеческом обществе течет, меняется и развивается. Это всеобщий закон диалектического развития или Закон Всевышнего Создателя – Бога.



Прежде чем вскрыть сущность основного противоречия идеологических догматов ре-лигиозного течения "Салафия" вкратце рассмотрим философское понятие диалектики и основные ее принципы и законы.



В современном понимании диалектика (с др. греч. - искусство спорить, вести рассуж-дение) - это метод аргументации в философии, а также форма и способ рефлексивного теоретического мышления, исследующего противоречия, обнаруживаемые в мыслимом содержании этого мышления.



В истории философии основные мыслители определяли диалектику как:

- учение о вечном становлении и изменчивости бытия (Гераклит);

- искусство диалога, понимаемого как постижение истины путем постановки наво-дящих вопросов и методичных ответов на них (Сократ);

- метод расчленения и связывания понятий с целью постижения сверхчувственной (идеальной) сущности вещей (Платон);

- наука, касающаяся общих положений научного исследования, или же, что одно и то же, - общих мест (Аристотель);

- всеобщий метод познания противоречий как внутренних движущих сил развития бытия, духа и истории (Гегель);

- учение и метод, принимаемые за основу познания действительности и ее револю-ционного преобразования (марксизм-ленинизм).



Немецкий классический идеализм рассматривал действительность не только как предмет познания, но и как предмет деятельности. Существенную роль понятие диалекти-ки играет в философии Гегеля.



Некоторые из ведущих идей диалектики Гегеля постепенно именовались "принципа-ми", другие - "законами" и на сегодняшний день признаются подавляющим большинст-вом философских школ мира. Эта систематизация включает следующие положения:



- принцип всеобщей взаимосвязи, утверждающий, что все связано со всем, и только ограниченность человеческого знания не позволяет видеть все существующие связи;



- принцип развития, провозглашающий направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов в качестве универсального их свойства; поступа-тельное движение от низших форм материи к высшим, движение по спирали: через противоречия, отрицание отрицания, повторение предыдущих этапов, но на более высокой ступени развития.



- закон единства и борьбы противоположностей, касающийся перехода вещей в процессе своего развития в свою противоположность (определения понятия противопо-ложности, или диалектического противоречия, так и не было дано);



- закон перехода количественных изменений в качественные, говорящий о на-коплении развивающимися объектами постепенных количественных изменений и по-следующем скачкообразном переходе последних в качественные изменения;

- закон отрицания отрицания.



В исламской религии имеются два незыблемых и священных постулатов: "Иншаллах" и "А Аллах Всевышний знает лучше".



Иншаллах, или Инша’Аллах, или иншалла, с арабского переводится как "если на то есть воля Божья", "если Бог пожелает".



Это молитвенное ритуальное высказывание, или междометное восклицание, которое арабы и жители других мусульманских стран используют в знак смирения перед волей Всевышнего. Обычно это высказывание мусульманин употребляет, говоря о своих планах или о событиях, которые должны произойти в будущем. Восклицание "иншаллах" выступает как образ осуществления будущего, его маркером. Перед озвучиванием любых перспективных событий, планов, дел, идей, заветных желаний и т.д., которые должны произойти в будущем любой мусульманин обязательно восклицает "Иншаллах". Примерно эквивалентно русскому "если будем живы" или "если Бог даст". Также может указывать на желание того, чтобы что-либо произошло или надежды на благословение от Бога в каком-либо предприятии в будущем.



Выражение восходит к Корану, где в суре Аль-Кахф 23, 24 написано: "И никогда не говори: „Я сделаю это завтра", (а говори: „Если только этого не пожелает Аллах!"" (Ко-ран, сура Аль-Кахф 23,24).



Отметим, что в конце каждого вынесенного фетва (в шариате (фикхе) правовая пози-ция или решение по какому-либо общественному, политическому или правовому вопросу, выносимое улемом, муфтием, факихом или алимом), содержание которой считается истиной, присутствует величайший постулат исламской религии "А Аллах Всевышний знает лучше", что означат, что фетва не является последней истинной. Правильное религиозно-научное истолкование этой истины сняло бы множество ненужных споров относительно канонов ислама, их противоречия с наукой и научным познанием, а также остальными мировыми религиями.



При рассмотрении философской категории действительности она выступает не толь-ко как предмет познания (А Аллах Всевышний знает лучше), но и как предмет деятельно-сти (Иншаллах), что подразумевает признание диалектического развития со стороны ис-ламской религии.



Во Вселенной существует принцип "защита от дурака", то есть блокировка доступа к знаниям для душ с низким уровнем духовного развития, для их же блага. К примеру, нельзя давать боевую гранату малому ребенку, он непременно дернет за кольцо, чтобы посмотреть, что получится. Полный доступ к информационному банку Вселенной может получить только "взрослая" зрелая Сущность, которая понимает последствия своих действий.



Многие критики современной формы салафизма приводят главный аргумент против их агрессивной деятельности: в Коране говорится неоднократно о том, что если бы Все-вышний хотел, чтоб все были мусульманами, то все были бы мусульманами. Если есть другие люди, значит, так было угодно Аллаху.



Также имеется народная мудрость, "что ни делается, - делается к лучшему", ставшей аксиомой. Она принимается сердцем, а доказать ее незрелой душе практически невозмож-но. Но мироздание все равно тяготеет к добру, прогрессу и совершенству, а потому все, что ни делается, - делается к лучшему.



Салафиты для реализации своих планов широко пользуются современными техноло-гиями, например при производстве товаров и услуг, а также в повседневной жизни поль-зуются услугами транспортных средств - поездами, автомобилями, самолетами и т.д., а также телекоммуникационными возможностями современного мира - мобильными теле-фонами, айфонами, гаджетами, интернетом, телевидением и т.д.



В то же время они полностью отрицают научные достижения, открывшие эти техно-логии и светские законы, которые позволили их производство в результате сложных об-щественных отношений.



Все эти технологии являются результатом длительной изнурительной работы ученого мира и всего развитого общества. Многие гениальные научные открытия учеными были получены духовным методом инсайта – т.е. внутренним чутьем или озарением, а не в ре-зультате рационального познания. При определенных ситуациях ими также как пророками были получены порции откровения от Бога, открывалась информационная база Вселенной. Поэтому религиозные истины, также как и рациональные являются относительными и должны со временем диалектически обновляться и развиваться. Идеи, основные принципы и догматы любой религии, в том числе мировых для своих последователей являются истиной в последней инстанции, поскольку они в этом свято верят. Согласно законам логики, если истина одна и она относительна, то идеи и основные догматы всех мировых религий также относительны и в какой-то мере ошибочны, поскольку Бог для всех един.



Только согласованное духовное и рациональное познание в гармоничном единстве, по принципу "золотого соотношения", способны постепенно приблизить человечество к единой безотносительной истине или к познанию Бога.



Как мы уже отметили, современные салафиты полностью отрицают любых нов-шеств в религии, призывают ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульман-ской общины, а также требуют очищения ислама от позднейших наслоений и возрожде-ния его изначальных установлений.



Эти требования течения "Салафия" противоречат основополагающим принципам и законам диалектики: принцип всеобщей взаимосвязи и развития, закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количественных изменений в качест-венные, закон отрицания отрицания и принципу веры в единого Бога.



Опираясь только на непосредственное обоснование своих идей в Коране и хадисах, а также на образ жизни и веру ранней мусульманской общины они пытаются полностью законсервировать и сохранить их в неизменном виде.



Согласно нашему анализу это означает отнятие у Бога права на постулаты ислама "Иншаллах" и "А Аллах Всевышний знает лучше" и их передачи представителям первой общины, таким образом, возвышая их до уровня Аллаха.



Отсюда следует вывод, что религиозное течение "Салафия", ограничивая религиоз-ные познания в Исламе Кораном, суннами и верой только в ранние мусульманские общины, догматизируют основы Ислама, пытаются отрицать Бога и желают приватизи-ровать Его функции ради своих политических интересов.



Это основное противоречие течения "Салафия" не имеет своего разрешения, и по-этому всегда будет фактором раздора с остальной частью не только мусульманского, но и всего цивилизованного мира путем бесконечного и любыми способами джихада, в том числе и войны.



Принцип строжайшего соблюдения таухида – безусловной веры в единого Бога также подразумевает существование единого Бога для всего человечества.



Я убежден в необходимости и неизбежности объединения в перспективе человече-ства в единую семью под единым Богом - единой Истиной, и соответственно единой ду-ховно-научной религией на принципах кооперации, интеграции, справедливости и любви.



Это дело относительно далекого будущего, но содействие этому должно быть долгом лидеров мировых религий, как и каждого верующего в отдельности.



А навязывание всему человечеству идей и догматов одного религиозного течения "Салафия", означает объявление войны против представителей всех остальных религий и конфессий, в том числе и других мазхабов и течений Ислама.



Такая деятельность чрезвычайно опасна и должна непременно пресекаться всем ми-ровым сообществом.



Вывод



Кроме строжайшего соблюдения таухида – безусловной веры в единого Бога - тад-жикские салафиты полностью отрицают любые новшества в религии.



Они также не признают светских законов, морально – нравственных норм и тради-ций современного общества.



Отсюда - полное отрицание светской власти и политической системы, что подразу-мевает под собой ее смену на религиозной, согласно идеям течении "Салафия".



Сегодня на страницах социальных сетей интернета салафиты общаются на местных диалектах, чтобы быстрее найти общий язык со своими подопечными, усилить свое влияние и способствовать регионализму и местничеству в Таджикистане.



В угоду своих покровителей салафиты категорически отрицают доисламскую исто-рию таджикского народа, категорически не воспринимают и воинственно выступают против героического советского периода нашей истории. Для них все те, кто не разделяет их мировоззрение, - "кафиры" и "мунофики" (лицемер, двуличный человек).



Салафиты выступают против русского языка в Таджикистане и разжигают межна-циональную рознь между таджикским и русским народами.



Салафиты пренебрегают интересами и законами России, злостно нарушая светские нормы бытия, пытаются создать национально-религиозные анклавы на ее территории и жить по своим "салафитским" религиозным законам.



Поэтому в целях сохранения гражданского мира в российском обществе, в целях борьбы с проявлением радикализма и экстремизма необходимо принять предупредитель-ные меры и выработать План по предотвращению дальнейшего расползания исламист-ских идей "Салафия" и других радикальных религиозных течений среди граждан, вы-ходцев из Таджикистана, постоянно живущих и находящихся в миграции на территории России.



Хоким Мухаббатов – автор книги "Воля к свободе" Источник - ЦентрАзия

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