Александр Дугин. Начало Великого поста

14:30 20.02.2018 В чем глубинный смысл поста и как следует провести это время



Александр Дугин поздравляет православных христиан с началом Великого поста. В чем глубинный смысл поста и как следует провести это время.





Источник - Завтра

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