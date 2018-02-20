Джихад-новруз. Мирзиеев снял с спец-учета 18-тысяч узб-подозреваемых в религиозном экстремизме

09:46 20.02.2018 18 тыс граждан Узбекистана, обвиняемых в религиозном экстремизме, сняты с учета



Им оказывают содействие в трудоустройстве, вовлекают в общественную деятельность.



В Узбекистане за минувший год со специального учета снято более 18 тыс. граждан, сообщил в понедельник журналистам министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов, передает Ca-news.org.



По его словам, согласно поручению президента Шавката Мирзиеева, в ведомстве налажена практика изучения "обращений раскаяния" граждан, вовлеченных в различные религиозные течения.



"Документы в отношении каждого вовлеченного в экстремистские религиозные течения изучаются с учетом мнений представителей духовенства, органов самоуправления граждан, родственников и соседей. На этом основании соответствующая комиссия выносит решение. В результате этой работы только за прошлый год со специального учета снято более 18 тысяч таких лиц", - рассказал министр.



Как сообщалось, власти Узбекистана в 2017 году приступили к осуществлению программы по реабилитации экстремистов и их возвращению к мирной жизни, чтобы они не оставались озлобленными и изолированными от общества. Им оказывают содействие в трудоустройстве, вовлекают в общественную деятельность.



В июне 2017 года президент Узбекистана распорядился о пересмотре отдельных дел о содержании под стражей.

20 февраля 2018, Источник - zakon.kz

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