Абырвалг. Елбасы утвердил новый алфавит для казахской письменности

08:42 20.02.2018 Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита на латинице



Новый вариант алфавита будет без апострофов.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ от 19 февраля 2018 года № 637 "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 50-51-52, ст. 326) следующее изменение:

алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, утвержденный названным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу", - говорится в документе.



Указ вводится в действие со дня его опубликования, то есть с 20 февраля 2018 года.



Таблица новой письменности тут -

http://www.zakon.kz/4904735-nazarbaev-utverdil-novyy-variant.html



20 февраля 2018, Источник - zakon.kz

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