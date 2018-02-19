Минкультуры Таджикистана объявило конкурс на лучшую статью о жизни и творчестве реально отличного писателя Садриддина Айни

08:40 20.02.2018 Министерство культуры Таджикистана объявило конкурс на лучшую статью про основоположника современной таджикской литературы, героя Таджикистана Садриддина Айни, публиковавшуюся в периодической печати в 2017-2018 годы, сообщает dialog.tj.



Как сообщается, конкурс на тему "Лучшая статья и стихи о жизни и творчестве Садриддина Айни", проводится в честь Дня таджикской печати и 140-летия Садриддина Айни.



Конкурсные материалы министерство культуры будет принимать до 7 марта, а итоги конкурса планируется подвести 9 марта.



Денежный приз за первое место составляет 1,5 тыс. сомони ($170), за второе место предусмотрено денежное вознаграждение в размере 1 тыс. сомони ($113), и за третье место – 500 сомони($57). Источник - ca-news.org

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