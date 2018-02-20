 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.02.2018
15:24  Тверские кишлаки. Мигранты заселяют брошенные русские деревни, - Д.Стешин
15:23  Фетва вместо закона. Как в Узбекистане сделать ЭКО и найти суррогатную мать
15:21  Казахстан покидает все больше специалистов
15:13  Советские "орлы" над "китайским Сталинградом" (история), - И.Шумейко
15:11  Цифра против санкций. О системах расчетов, альтернативных SWIFT, - В.Катасонов
15:09  Истоки возникновения, основные догматы салафитов, - Х.Мухаббатов
14:30  Александр Дугин. Начало Великого поста
10:33  Медведев - сын Белки и Стрелки? РосПравительство хочет приватизировать МКС
09:46  Джихад-новруз. Мирзиеев снял с спец-учета 18-тысяч узб-подозреваемых в религиозном экстремизме
08:42  Абырвалг. Елбасы утвердил новый алфавит для казахской письменности
08:40  Минкультуры Таджикистана объявило конкурс на лучшую статью о жизни и творчестве реально отличного писателя Садриддина Айни
08:34  Казахстанский могулист Рейхерд едва не стал олимпийским... инвалидом
08:33  Сильный руководитель и сильная страна мстят за своих погибших солдат! - Э.Ханымамедов
08:30  Yes, белый гаспадина-ма... Таджикских милиционеров обязали учить английский
08:29  Демонизируя Иран, США подрывают безопасность Ближнего Востока, - Н.Бобкин
08:27  России пора сворачивать проект "Украина", - Р.Ищенко
08:25  Почему Путин бережет российскую "элиту", - А.Халдей
08:23  Элитарная семейственность vs. государственные интересы, - В.Павленко
07:56  Чукотской меди нашли казахского инвестора. Баимской площадью интересуется KAZ Minerals
07:53  Либеральная тусовка во власти лишает Россию будущего, - Михаил Делягин
07:40  Дамаск оттеснил Анкару в борьбе за курдский анклав. Северо-запад Сирии может стать плацдармом для Ирана, - "НГ"
06:54  Погибло 14 добровольцев. Руководитель "Вагнера" опроверг слухи о сотнях погибших россиян
01:42  Россия теряет контроль над северо-востоком Сирии, - В.Мухин
01:25  Венесуэла выпустила собственную криптовалюту. 1 петро = $60
00:58  ВТО и ЕАЭС: что ожидает бизнес Казахстана после 2020 года? - М.Шибутов
00:51  Геоэнергетика как основание Второй "холодной войны", - Б.Марцинкевич
00:45  Как получилось, что США угрожают "американскому" миропорядку
00:38  Северный Казахстан: денег нет, но вы держитесь.., - А.Шувалова
00:32  Старший каз-зять Кулибаев продолжит работать на Россию, - О.Червинский
00:26  Велаяте-факих по-американски. Почему Конституция США не в ладах с демократией, - Анатоль Ливен
00:22  Анкара хочет усидеть на двух стульях, - Юсуф Зия Джомерт
00:21  Технологии, государственное управление и неограниченная война. Что меняется, а что нет, - Чез Фриман
00:05  Комбат-батяня: как офицер из Фрунзе с моджахедами воевал
00:04  Жены влиятельных людей Кыргызстана. Кто они?
Понедельник, 19.02.2018
23:15  Казахский писатель Рахымжан Отарбаев скончался в Атырау
20:43  Главу Якутии после скандала в самолете "отбила" жена со справкой
20:31  КырДепутата Асылбек уулу официально арестовали в Казахстане на 2 месяца
20:24  В Узбекистане начали передавать дехканские рынки частникам
20:17  С криком "кия" и ударом ноги... Кырпремьер Исаков удостоен мастерской степени, черного пояса и 7-го дана по тхэквондо
18:32  Как президенту Гани удалось расшатать основы афганского государства, - Анита Ахмади
18:26  В Афганистане очередной губернатор Худам Саманганский отказался увольняться по решению правительства
18:21  Глава антикоррупционной службы ГКНБ Киргизии Чоткораев освобожден от должности
18:19  Контрабанда vs мандат. Что известно о задержании в Казахстане киргизского парламентария
15:36  В 5-ть афганских провинций назначены новые губернаторы
15:08  В озере Чебаркуль, куда упал Челябинский метеорит, наблюдаются странные явления
15:04  Самым красивым мужчиной Кыргызстана признан 11-классник Аскат Осмонов (фото)
07:11  Трамп: цель России - "создать раскол, разногласия и хаос в США". Пора реализовать
06:41  Язык мой - враг мой. Почему в Казахстане против введения латиницы выступают даже филологи, - "Известия"
06:36  США рвут Сирию на куски, выдавив Россию, - "СП"
06:28  Российский Лукойл крепко недобрал нефти с иракской "Западной Курны-2"
06:24  Ливанский рубеж миротворцев, - Анатолий Исаенко
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Казахстанский могулист Рейхерд едва не стал олимпийским... инвалидом
08:34 20.02.2018

Спортсмен сказал, что не выступит на следующей олимпиаде в 2022 году.

Главный тренер сборной Казахстана по фристайлу Виктор Лемешко рассказал корреспонденту Zakon.kz о том, что на Олимпиаде в Пхенчхане казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд едва не остался инвалидом.

"Дмитрий Рейхерд уникальный спортсмен - бриллиант. Я 42 года в спорте, из них 20 лет тренировал Дмитрия. На олимпиаде, если бы он правильно не вывернулся и правильно не приземлился на нижнем трамплине, то мог бы остаться инвалидом. На большой скорости он не попал трамплина и едва избежал падания с 6-7 метров. Это мало кто заметил, но тот кто увидел его оценил мастерство, - сказал Лемешко."

После неудачного выступления в Пхенчхане Дмитрий Рейхерд рассказал о возможном завершении карьеры в ближайшие несколько лет. Спортсмен сказал, что не выступит на следующей олимпиаде в 2022 году.

"Сложно говорить, о том как будет правильнее. Профессиональный спорт это сложное дело, а с возрастом поддерживать форму становится сложнее. Мое мнение как тренера, нужно уходить, пока он здоровый, пока не наработал много травм. Сколько он денег не заработает, на лекарства потом все равно не хватит. Наш вид спорта оставляет сильные осадки на спину, ноги, колени, суставы. Потом все начнет все это болеть - сказал он."

По словам главного тренера, судейство на олимпиаде не совсем объективное и пока в судейской бригаде не появится казахстанский представитель наших спортсменов будут засуживать.

"Да, с одной стороны хочется быть на пьедестале, хочется завоевать олимпийскую медаль, но не факт, что нам это дадут сделать. На олимпиаде судьи сделали ошибку, пустили Галышеву в финал и она завоевала медаль. Как бы ни Дима, ни Павел ни проехали они бы их не пропустили в финал. У нас нет своих судей. Поэтому Рейхерд ехал так, чтобы результат был на голову выше всех остальных, чтобы его пустили в шестерку. Но в любом случае или так как случилось, или бы был он четвертый, но к медали бы его не подпустили. Пока у нас не будет своего судьи, уверенно говорит что мы завоюем медаль мы не можем", - подытожил Лемешко.

Напомним, на олимпиаде в Пхенчхане могулистка Юлия Галышева завоевала бронзовую медаль. Фристайлисты Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков не сумели пробиться в финальную часть соревнований.
20 февраля 2018,

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519104840
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  