Казахстанский могулист Рейхерд едва не стал олимпийским... инвалидом

08:34 20.02.2018 Спортсмен сказал, что не выступит на следующей олимпиаде в 2022 году.



Главный тренер сборной Казахстана по фристайлу Виктор Лемешко рассказал корреспонденту Zakon.kz о том, что на Олимпиаде в Пхенчхане казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд едва не остался инвалидом.



"Дмитрий Рейхерд уникальный спортсмен - бриллиант. Я 42 года в спорте, из них 20 лет тренировал Дмитрия. На олимпиаде, если бы он правильно не вывернулся и правильно не приземлился на нижнем трамплине, то мог бы остаться инвалидом. На большой скорости он не попал трамплина и едва избежал падания с 6-7 метров. Это мало кто заметил, но тот кто увидел его оценил мастерство, - сказал Лемешко."



После неудачного выступления в Пхенчхане Дмитрий Рейхерд рассказал о возможном завершении карьеры в ближайшие несколько лет. Спортсмен сказал, что не выступит на следующей олимпиаде в 2022 году.



"Сложно говорить, о том как будет правильнее. Профессиональный спорт это сложное дело, а с возрастом поддерживать форму становится сложнее. Мое мнение как тренера, нужно уходить, пока он здоровый, пока не наработал много травм. Сколько он денег не заработает, на лекарства потом все равно не хватит. Наш вид спорта оставляет сильные осадки на спину, ноги, колени, суставы. Потом все начнет все это болеть - сказал он."



По словам главного тренера, судейство на олимпиаде не совсем объективное и пока в судейской бригаде не появится казахстанский представитель наших спортсменов будут засуживать.



"Да, с одной стороны хочется быть на пьедестале, хочется завоевать олимпийскую медаль, но не факт, что нам это дадут сделать. На олимпиаде судьи сделали ошибку, пустили Галышеву в финал и она завоевала медаль. Как бы ни Дима, ни Павел ни проехали они бы их не пропустили в финал. У нас нет своих судей. Поэтому Рейхерд ехал так, чтобы результат был на голову выше всех остальных, чтобы его пустили в шестерку. Но в любом случае или так как случилось, или бы был он четвертый, но к медали бы его не подпустили. Пока у нас не будет своего судьи, уверенно говорит что мы завоюем медаль мы не можем", - подытожил Лемешко.



Напомним, на олимпиаде в Пхенчхане могулистка Юлия Галышева завоевала бронзовую медаль. Фристайлисты Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков не сумели пробиться в финальную часть соревнований.

20 февраля 2018, Источник - zakon.kz

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