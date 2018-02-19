Сильный руководитель и сильная страна мстят за своих погибших солдат! - Э.Ханымамедов

08:33 20.02.2018 Каждую смену, идя на работу в одном из небольших городков Подмосковья, я прохожу мимо большого плаката, на нем фотография Путина, дата 18 марта сего года, флаг России и надпись – "СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ – СИЛЬНАЯ РОССИЯ!". Собственно, политтехнологи не стали заморачиваться со слоганом. Но в свете недавней бойни (просто трудно подобрать другое слово) которую устроили американцы (так называемая коалиция) нашим ребятам (ЧВК) в Сирии, на этот слоган предвыборной компании начинаешь смотреть с сомнением, так ли это?



То что наши ребята были из так называемой частной военной компании лично для меня никак не умоляет их стойкости. Как погибали наши парни думаю нам еще расскажут выжившие в этой мясорубке, вопрос - кто это допустил? Кто ответственен за гибель трех сотен граждан "сильной России"? И можно ли так безнаказанно нашим "друзьям и партнерам" из Америки убивать наших ребят?



Мне не нравится слово наемники, я бы скорее охарактеризовал наших ребят из частных военных структур воюющих там строчками из известного стихотворения "Гренада" Михаила Светлова написанного в 1926-м году:



Я хату покинул,



Пошел воевать,



Чтоб землю в Гренаде



Крестьянам отдать.



Прощайте, родные!



Прощайте, семья!



"Гренада, Гренада,



Гренада моя!"



Вот основная суть наших "частников", это не их заокеанский аналог которым деньги превыше всего.



Для пресс-секретаря президента Пескова "в любом случае, конечно, наши граждане остаются гражданами Российской Федерации": "Представителя Кремля (пресс-секретарь президента Д. Песков) спросили, "в каком статусе проходят для Кремля" россияне, воюющие в Сирии. На это пресс-секретарь ответил, что в Кремле не обладают "конкретной детальной информацией, которая позволяла бы делать какие-то выводы". По словам Пескова, исключать нахождение россиян в Сирии, не относящихся к военнослужащим Вооруженных сил, нельзя. "Но, в любом случае, конечно, наши граждане остаются гражданами Российской Федерации", - добавил он".



Так может стоит призвать к ответу тех кто расстреливал наших ребят в Сирии? Это сильный ход, сильной страны и сильного руководителя, а главное это будет справедливо. Мир поймет, что граждан России нельзя убивать безнаказанно.



Сирийский МИД выступил с таким заявлением: ""Мы требуем, чтобы международное сообщество осудило эту бойню и заставило коалицию нести ответственность", - говорится в сообщении сирийского МИД". А наш МИД скромно признал погибшими 5 человек?... Потому что если официально признавать такое количество потерь за одну операцию сразу возникнет масса вопросов в высокие кабинеты? Для меня эти ребята не "частники", это такие же солдаты которые сражаются и погибают в Сирии. Вопрос за что? За деньги? За коммерческие интересы российского олигархата? Да нет, они сражались за Родину. Помните, есть такой замечательный советский фильм. А в "частники" я так предполагаю, они пошли не от хорошей жизни и не за длинным рублем.



То что мы на пороге большой войны становится видно невооруженным взглядом. Кто враг? Старый англо-саксонский мир, которому центр Евразии всегда преграждал путь к мировому военно-криминальному господству. Тот, кто методично расстреливал наших ребят в Сирии, должен за это ответить, если в этом виноват еще и кто-то в России, тем более! И чтобы у американских "вояк" земля под ногами горела в Сирии: "По мнению американских генералов, в Сирии начнут охоту на летчиков ВВС США. Стало известно, что в настоящее время американские военные заявили, что серьезно опасаются того, что после недавнего уничтожения сирийских подразделений представители армии США не могут чувствовать себя свободно". Сильный руководитель и сильная страна (если они и вправду сильны) должны об этом позаботиться.



Небольшой пост сетевого сообщества "Солдат Удачи": "Что-то здесь не так... Совсем не так.. По последним данным, что есть у "Солдата Удачи", потери составляют в бою в ночь на 7 – 8 февраля около 300 человек. "Кулак" создавался в срок более недели. Над парнями постоянно висели беспилотники, которым они показывали "факи". Нашим, со слов раненых парней в госпиталях, обещали на момент операции прикрытие С-400 или как минимум пару "Сушек" в воздухе, чего в итоге не было сделано. Это не была "тайная спонтанная коммерческая операция". Именно поэтому колонна так спокойно выдвинулась, а не потому, что "дураки и идиоты", так как все отлично давно знали, кто перед кем стоит.. Вопрос, кто отменил...?



В операции участвовали самые опытные и лучшие бойцы, которые отъездили по 3-4 срока, многие еще начинали на Донбассе. То есть парни с многолетним боевым опытом. "Молодежи" было процентов 20 всего. То есть там были самые лучшие. Выводы делайте уже сами.. Циничные заявления о потерях 5 человек далеко не соответствует действительности. Тела погибших начинают приходить по всем городкам и поселкам России... Масштабы вы можете постепенно оценить сами уже из разрозненных сообщений, видео, интервью и комментариев в нете. Думаем, что в итоге полные списки погибших, раненых и пропавших без вести нам - вам никогда никто не покажет. Есть еще множество других фактов, но их мы озвучивать не будем... И да, еще раз.. У "Солдата Удачи" есть Репутация и Честь. Мы "ПРОСТО ТАК" ничего не заявляем. Честь Имеем".



Я думаю, что скоро для нас станут актуальными строки известнейшего стихотворения Константина Симонова "Убей его!", которое он написал в 1942-м году:



Так убей же немца, чтоб он,



А не ты на земле лежал,



Не в твоем дому чтобы стон,



А в его по мертвым стоял.



Так хотел он, его вина, -



Пусть горит его дом, а не твой,



И пускай не твоя жена,



А его пусть будет вдовой.



Пусть исплачется не твоя,



А его родившая мать,



Не твоя, а его семья



Понапрасну пусть будет ждать.



Так убей же хоть одного!



Так убей же его скорей!



Сколько раз увидишь его,



Столько раз его и убей!



Только вместо немцев будет другая нация…



Вечная память нашим ребятам погибшим в Сирии!



И пусть Сирия окажется для американцев Сталинградом!



Россия не может бесконечно своей слабостью провоцировать врага на более решительные действия. Приходит время показать свою силу...



P.S. И да, к счастью я не платный пропагандист, и не получаю за то, что пишу деньги. А пишу я то, что велит мне сердце.



https://vk.com/soldiers_of_fortune?w=wall-46943161_670963



https://vk.com/@soldiers_of_fortune-safari-nomer-shest



Эрик ХАНЫМАМЕДОВ, Москва Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519104780

Новости Казахстана

