Yes, белый гаспадина-ма... Таджикских милиционеров обязали учить английский

08:30 20.02.2018 Таджикских милиционеров обязали учить английский



В Таджикистане сотрудников милиции обязали учить английский язык, чтобы они могли общаться с посещающими страну туристами. Об этом сообщает "Озоди". Языковые курсы организованы в управлениях и отделах внутренних дел.



Милиционерам также предписано быть вежливыми при общении с иностранцами. "Министр поручил всем учить этику общения с иностранцами и знать английский язык. Занятия проводятся по графику в определенные дни и часы, и сотрудники обязаны посетить их в свободное от службы время. Многие наши сотрудники говорят по-русски, и конечно, было бы лучше, если они более или менее сносно понимали не только речь, но и могли общаться с туристами на английском", – заявил пресс-секретарь МВД Умарджони Эмомали.



В 2017 году Таджикистан, по официальным данным, посетили около 430 тысяч туристов – на 25% больше, чем годом ранее. Комитет по развитию туризма при правительстве заявил, что эту цифру планируется довести до миллиона к 2020 году.



Власти Таджикистана пытаются увеличить туристическую привлекательность страны. Они планируют развивать соответствующую инфраструктуру, в частности, планируется строительство туристических комплексов в Шахристане и Вахдате. Президент Эмомали Рахмон объявил 2018 год годом развития туризма.



Вместе с тем, иностранцы в Таджикистане неоднократно жаловались на вымогательство со стороны правоохранительных органов. Так, в 2017 году ученый из Германии Стохр Уве рассказал, что когда он фотографировал памятник Исмоилу Сомони в Душанбе, к нему подошли милиционеры и на ломаном русском потребовали денег. "Я спросил у них, почему они вымогают деньги средь бела дня, на что они ответили – у вас, американцев, денег куры не клюют", – сообщил он.



На вымогательство пожаловался и гражданин Турции Мехмет Гендж, побывавший в Таджикистане. После поездки он опубликовал материал "Ни один полицейский в мире не берет столько взяток, как в Таджикистане". МВД провело проверку, по итогам которой сообщило, что в действиях 25 сотрудников ГАИ (в частности, в Душанбе и Кулябе) выявлены нарушения. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.



19.02.2018 Источник - stanradar.com

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