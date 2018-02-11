Почему Путин бережет российскую "элиту", - А.Халдей

08:25 20.02.2018 России предстоит создать свою элиту. И в ее основе будут семьи. Иного не дано









Главный упрек, предъявляемый Путину со стороны оппозиции – это то, что он не перетряхивает деградирующую элиту. Появляются обвинения в застое и низком качестве административной и деловой элиты, а проблема ее формирования является самой насущной из всех, стоящих перед Россией. То есть все другие проблемы России - финансово-экономическая, научно-технологическая, военная, культурная, демографическая и прочие – являются производными от проблемы качества российской элиты, того, что называется "качественный правящий класс".



Надо сказать, что это проблема не столько качества управления, сколько качества управляющих.



Ребра жесткости и реперные точки русской государственности



Давайте посмотрим, где в конструкции власти России находятся ключевые точки, воздействие на которые разрушает каркас и опрокидывает систему.



Дважды за ХХ век в России разваливалась государственность и трижды осуществлялся государственный переворот: один раз, когда Хрущев уничтожил Сталина, обошлось без краха государства. Но трещина привела к его краху через 40 лет – государство все же рухнуло. Все это наглядно показывает кричащую проблему качества национальной элиты и негодность существующих механизмов ее формирования: в России веками все висит на первом лице, и когда оно делает ошибки или не обладает нужными качествами, то немедленно возникает кризис государственности, чаще всего влекущий смерть существующего государства.



Именно поэтому все попытки Запада уничтожить существующую Россию сосредоточены исключительно на Путине персонально. В ситуации, когда процесс настоящего элитообразования в стране только начинает разворачиваться, отстранение лично Путина из архитектуры власти неминуемо повлечет остановку чистки элиты и войну элитных групп, которая может привести к распаду государства. Элиты еще не готовы консолидировано выдвинуть преемника, который обеспечит защиту их интересов таким образом, чтобы она повышала возможности государства, а не разрушала их. Все последующие 6 лет именно этим Путин и будет занят.



Прежние элиты (в 90-ые годы) основывали защиту своих интересов на разрушении государства и его ключевых функций. Эта политика показала свою ошибочность. Начался разворот. Элиты раскололись, их силовая часть перешла к укреплению возможностей государства ради защиты своих классовых интересов. Другая, так называемая либеральная часть, продолжила компрадорский курс, и это ставит процесс реновации элиты в переходное положение.



Ротация элит производится импульсно и точечно, без кампанейщины, способной парализовать работу государственных институтов. На каком-то коротком историческом промежутке времени в составе власти будут действовать две концептуально враждебные группы, состоящие из подгрупп, в целом разделяющих ту или другую позицию.



В Росси не две беды, а одна – отсутствие реального правящего класса



Правящий класс в России никогда не умел учитывать свои долгосрочные интересы и всегда решал шкурные проблемы путем диверсии. Мышление разбойника преобладало над мышлением политика. Царя предала его элита, разрушив под собой государство и все основы собственного существования, что говорит о том, что в России проблема качества правящего класса была очень запущенной. Сталина также предала его элита, что говорит о том, что и коммунистический проект не дал надежного механизма построения качественной элиты.



КПСС обладала системой подбора и расстановки кадров, планированием и умением создавать резерв, но в партии в целом пропала изначальная идейность и выродились самые верхние эшелоны власти. Партийная жесткая уставная дисциплина не позволила партийной массе контролировать свою верхушку, и аппарат господствовал над партией, являвшейся ядром политической системы. Привело это к тому, что управляемая Горбачевым КПСС сама проголосовала за свой роспуск.



Выросшая в недрах КПСС новая административная элита полностью состояла из компрадоров, и пробиться в ней группе, отстаивающей цели национального суверенитета, хоть и на капиталистической основе, было очень нелегко. Борьба двух соперничающих групп – группы предательства и группы суверенитета – ставят главу государства в положение посредника между ними, не способного изменить принципы существующей политической системы. Целеполагание и стратегия не есть функция президента России, а правящий класс, формирующий такие цели, расколот и имеет диаметрально противоположные интересы.



Перетряхивать такую элиту – значит, не усиливать ее, а ослаблять. В России за столетие трижды прерывался процесс преемственности элит и тем самым нарушался механизм их качественного воспроизводства. Значение правящего класса для страны трудно переоценить. Перед глазами у всех пример США, где правящий класс неоднократно не позволял президентам изменить курс государства, который этим классом считался самым правильным для национальных интересов.



Именно национальных, потому что защитить свои классовые интересы можно только руками всей нации и опираясь на нацию, которая эти интересы разделяет и видит в них свою выгоду. Если бы всему населению Америки не было выгодно глобальное господство правящего американского класса, никакие политические устремления США не состоялись бы. В этом и состоит суть господства правящего класса – его цели разделяет большинство нации.



В России такого класса не было и не сложилось по сей день. И в царские, и в советские, и в либерально-демократические времена в России воспроизводится придворно-фаворитская форма правления. Что при царях-самодержцах, что при коммунистах-генсеках, что при демократах-президентах фигура главы государства решает все, а институт серых кардиналов и фаворитов-влиятелей имеет решающее значение. Попадание в этот узкий круг "Политбюро 2.0", как его теперь называют некоторые политологи, есть главная цель политической деятельности всех членов элитных и контрэлитных групп.



Понятно, что такая система власти есть наилучшая питательная среда для организации всяких заговоров и путчей. Эта система уязвима и дефективна. Но поменять ее беспрерывным кадровым перетряхиванием невозможно. Элита так не формируется и не сможет сформироваться, и в итоге править будут постоянные временщики с инстинктом "Нам бы день простоять да ночь продержатся" и "После нас хоть потоп".



Понимая это, Путин дает возможность сложиться элите устойчивой и без инстинкта временщика. Той, для которой в итоге убежище будет в России, а не в Лондоне, Майами или в Цюрихе. Для этого он дает ей возможность переболеть всеми детскими болезнями роста. Элита, созревая, складывается в наследственную. Повсюду устойчивыми и качественными являются только наследственные элиты.



Именно за это боролись даже в руководстве КПСС. Изгоняя из себя компрадорское элементы, элита самоочищается и учится защищать свои цели, апеллируя к общенациональному интересу. В настоящий момент идет очень активная ротация среднего губернаторского корпуса, и уже начались чистки в некоторых республиканских органах власти, нити коррупции из которых уходят в Центр. Потом начнется аккуратная прополка и в самом Центре. Смена министров случится естественным путем после выборов. То есть очень осторожно идет процесс ротации элит, и его целью является их качественное обновление.



Воля вождя и воля класса



Это не воля одного Путина. Это общественный социальный заказ, совпадающий с волей того сегмента правящего класса, который считает неприемлемым продолжение воровства в обмен на лояльность Центру и вывоза наворованного в иностранную юрисдикцию.



Да, невозможно сразу решить проблему оффшорной аристократии, складывавшейся десятилетиями – уже при Брежневе главной мечтой любого продвинутого гражданина, от служащего до Генсека, было набрать денег и сбежать на Запад, зажив там жизнью европейского буржуа. Украина вся бредит этой мечтой, Россия этим на две трети переболела, но на одну треть пока тоже этим больна. Процесс исцеления идет быстро, но он далеко не завершен. И нет ничего более опасного для созревания качественной элиты и ее фундамента на долгие годы в виде наследуемых социальных статусов, чем постоянное административное перемешивание кадрового состава. Если так делать, то все перейдет в саботаж и кончится очередным заговором.



Зачем Путин бережет элиту



В трудные времена кровопускания у бояр повышают популярностью князя у народа. Несмотря на то, что нация к элите относится весьма агрессивно, Путин избегает популизма и не проявляет к элите того отношения, которое было свойственно Сталину или Ельцину. Показательные порки министров для завоевания авторитета в массах Путину претят. Никаких "загогулин" в отношении к элитам не практикуется. Репрессии носят точеный и несистемный характер. Никакой тревоги в правящем классе они не вызывают, ибо есть понимания допустимых рамок и правил поведения. Это и есть ребра жесткости путинской системы управления.



Возможно, именно бережное путинское отношение к своим весьма дефективным элитам и стало причиной провала всех попыток оранжевой революции. Путчи вязнут в элитах, как пуля в подушке. Элиты не консолидированы против Путина и видят альтернативу в сохранении своего положения в России.



Только глупые крикуны могут позволить себе обвинять Путина в том, что он использует коррупцию для стабилизации режима власти в стране. Стабильность состояния управления государством - главная цель, ради которой все средства хороши, потому что альтернативой является распад страны и ее оккупация. А что, было бы лучше начать массовые репрессии и в ответ потерять управление, получив анархию и гражданскую войну? В результате коррупция возрастет в разы, а государства не станет – смотри пример Украины.



Там уже поборолись с коррупцией путем Майдана. Теперь Украины больше нет. А до этого в 1991 году у нас также боролись с партийными привилегиями – и не стало СССР. Только вот коррупция по-прежнему никуда не делась. И, несмотря на это, у огромного количества нетерпеливых простаков просто чешутся руки повторить этот смертельный номер на бис в нынешней России. Замайданить так по-взрослому, чтобы разнести все в щепки. Так найдутся и те, кто потом щепки врагу продавать побежит! И как ни убеждай, все равно найдутся те, кто так и мечтают вылечить головную боль исключительно гильотиной.



Во-первых, ничто так не ослабляет власть, как слишком активная борьба с коррупцией, в результате которой коррумпированные элиты консолидируются и блокируют все попытки президента управлять страной и проводить перемены. Во-вторых еще 4 тысячи лет назад У Цзы и Сунь Цзы требовали применять абсолютно все средства для достижения политических целей, а не только лишь морально оправданные.



В политике морально оправдано лишь то, что служит достижению цели укрепления государства. И если для этого нужны насилие и коррупция, на это, безусловно, идут – если нет возможности сейчас иначе решить проблему централизации и консолидации управления в государстве и предотвращения его распада. Даже человеку делают инъекцию вируса для выработки иммунитета. Политика тем более не может оглядываться на моральные соображения.



То, что морально в обществе, аморально в политике. Тогда надо вообще закрыть всю разведку, полицию и армию как аморальные организации. Если на данный момент сохранить государство можно лишь капитуляцией (см. Брестский мир) – идут и на это, чтобы выиграть время и потом все расставить по своим местам. Жертвуя меньшим, сохраняют большее – пока нет сил для решающего наступления. До жатвы зерна от плевел не отделяют, дабы выдирая сорняки, не выдернуть и пшеницу, не погубить здоровые колосья. Кто глуп и нетерпелив – тот теряет вообще все.



Элиты решают все или о тезисе народовластия



Так как наши элиты пока больны многими болезнями, они не смогли переломить негативные процессы в экономике и создать населению приемлемые условия существования. Пять триллионов долларов по экспертным оценкам вывезены за 30 лет за рубеж. Этих денег хватило бы для превращения России с самую могущественную и независимую страну, не будь у нее такой гнилой элиты. Это поняли те новые элитные группы, которые решили строить свою судьбу здесь. Их первейшей задачей является перекрывание путей оттока ресурсов из управляемой ими страны. И они будут упрямо и неуклонно идти к этой цели, не обращая внимания на неудачи на начальном этапе.



Главной задачей России является построение собственной финансовой системы. Без этого не вытянуть производство и не запустить маховик развития. Но для решения такой задачи нужно построить собственную систему генерации национальной элиты. Именно она должна найти такое финансовое решение, которое сделает развитие необратимым. Без такой элиты не будет ничего. Если при Сталине был лозунг "Кадры решают все", то при Путине самым точным лозунгом будет "Элиты решают все".



Популисты и социальные демагоги левого и литорального толика будут очень недовольны, они будут спорить и настаивать на решающей роли народных масс. Так уже 200 лет модно говорить и к этому все привыкли. Это стало хорошим тоном и пропуском в публичное поле. Утверждать иное - значит, выглядеть маргиналом, мракобесом и ретроградом. Реакционером и врагом народа. Не повторяя догмы либерализма, вы сразу выпадаете из дискурса. С вами просто не разговаривают. В этом и проявляется тоталитарность либерализма. Вы или либерал, или вас нет. И даже опровергать либерализм вы обязаны с позиций тезисов либерализма. Именно потому либерализм у нас остается непобежденным.



Но вся история показывает, что народные массы являются слепым орудием элит в тех играх, сути которых массы не понимают. Ложь либеральной демократии состоит в требовании льстить массам и тем самым обманывать их. Говоря массам об их главной исторической роли, либералы ими манипулируют.



Массы видят только лозунги и не понимают стоящие за ними цели, становясь жертвами "сладенького обмана", как говорил Ленин. История социализма в СССР показала, что и сама теория народовластия обернулась сладеньким обманом. Никакого народовластия при Советской власти не было и в помине – иначе не случилось бы развала СССР и приватизации по Чубайсу. Власть всегда была только у партаппарата. Собственностью и государством распоряжался только он. Народ исключительно одобрял и больше ничем другим не проявлял своей власти.



Вся власть и все решения были только у элиты. Не народ, а элита решает быть или не быть народу и его государству. Сколько бы народ ни возражал, будет так, как решила элита. Февраль и Октябрь 1917-го и Беловежский сговор декабря 1991-го тому примеры. Элиты распускали империи и меняли основы жизни огромных масс людей – а те даже не понимали, что происходит. Народ не способен на организованное осознанное действие – иначе не возникло бы элиты, меньшинства, к этому способного.



В качестве еще одного примера можно привести известные исторические прецеденты, когда деятельность вождей была разрушительной, а отсутствие правящего класса не смогло предотвратить национальный ущерб – вплоть до национальной катастрофы.



1. Отсутвие качественного, подобного британскому, правящего класса в Германии позволило втянуть страну в Первую мировую войну против своих глубинных национальных интересов. Результатом было уничтожение государства.



2. Попавшая под внешнее управление Германия начала Вторую мировую войну и в результате полностью попала под управление США.



Ни в первом, ни во втором случае остановить Вильгельма и Гитлера было некому.



3. Сейчас Сталина часто ставят в пример как образец государственного мышления и управления.



Но Сталин делал колоссальные ошибки, которые стоили ему враждебности со стороны ключевых групп правящего советского класса. И речь даже не о репрессиях. Это как раз могло пойти на пользу в качестве механизма принудительной ротации элит. Речь о другом.



Перетряхивая аппарат разведки перед войной, Сталин в итоге привел ее к очень ослабленному состоянию. Провал "Красной капеллы", самой крупной нелегальной разведывательной сети в Европе, стоил СССР слепоты и глухоты накануне главной войны. При этом никакие репрессии не помогли создать качественный аппарат управления армией – ее командные органы пережили ротацию элит с неадекватных на адекватные прямо в ходе войны.



Никакой опыт не учитывался Сталиным, что вызывает изумление и непонимание. Когда в Китае победил Мао, вся советская агентурная сеть была по команде Сталина ему передана, а разведке была запрещена всякая деятельность в Китае. В итоге Мао зверски убил всю нашу агентуру, которую мы ему передали – и это было понятно, всякий агент другой страны есть изменник с точки зрения ее руководства. Даже если это агент союзника. Агентурные позиции - главная задача всех разведок всех времен и народов – были в Китае утрачены просто на ровном месте! Не как результат поражения, а именно как результат победы!



Но что это за победа, которая оборачивается поражением? Что, умный Сталин не понимал, что делает? Прекрасно понимал. Тогда зачем? Он считал, что этим купит преданность Мао и усилит позиции СССР. Но как можно усилить свою позицию, уступая в главных вопросах контроля, сдавая свою агентуру на смерть? И не было никого, кто мог бы Сталина остановить в этом решении.



Разведка это запомнила и отомстила, когда пришла возможность. Сталина убрали в результате внутреннего заговора. Ни партия, ни разведка, ни армия не остановили руководителей страны в их разрушительном поступке. Это результат отсутвия качественней правящей элиты, способной контролировать своих лидеров. ЦК и Политбюро КПСС такой элитой стать не смогли.



Прошли годы, Сталина всячески развенчали. Но те, кто его развенчал, делают то же самое – вспомните передачу Бакатиным секретов построенного американского посольства в Москве, когда сдали все схемы прослушки американцам. Зачем это делалось? Ведь такие вещи не Бакатин решает – это только Ельцин мог решить, и то не один. И тут никто его не остановил. Ведь даже если вся элита решила продать весь СССР и эмигрировать в США, то ясно, что просушивание посольства США ей на руку. Зачем же она сама себе выстрелила в ногу?



Мы опять натыкаемся на качество элиты – крайне низкое, и при этом нет никакой системы его улучшения.



Теоретически Сталин прекрасно разбирался в разведке и ставил ей правильные задачи. Но в процессе руководства допускал такие необъяснимые ошибки, которые в итоге лишили его поддержки разведсообщества. Это облегчило процесс прихода к власти Хрущева и, в конце концов, окончательно убило СССР. В России ошибки лидеров никак не купируются правящим классом даже в его собственных в интересах.



Зачем Горбачев распустил КПСС и та согласилась?



Зачем российские элиты принимают такие решения, которые часто уступают наши национальные интересы без компенсации и выглядят просто капитуляцией? Таково было решение уступить часть Баренцева моря Норвегии в период, когда Путин не был президентом. Из той же серии решение не поддержать Ливию, что окончилось кровавой трагедией и нашими геополитическими потерями. Путин тогда не смог этого предотвратить. А ведь такие решения принимаются не в одиночку лидерами – это продукт решение главных элитных групп. Зачем они так решают? И почему их некому остановить? Так, как в США остановили Трампа?



Проблема отсутствия качественной национальной элиты в ФРГ понятна – это побежденная и до сих пор оккупированная страна. Там элиты формируются Америкой. Но Россия не была побеждена и она уступила победу в результате предательства элитой своих собственных интересов. Вот в чем самое главное затруднение. Элита не умеет отстаивать свои интересы путем опоры на ресурсы мощного государства, находящегося в ее распоряжении. И уступает эти ресурсы противнику, полагая, что это позволит войти в его Семью. Ничего более глупого предположить невозможно.



Семья – первичная ячейка… элиты?



В мире самые сильные элиты состоят не из чиновников, а из семей. Чиновники предают, они защищают чужое, семьи защищают свое и предать не могут – они проигрывают. Элита бизнеса, управляющая чиновниками, в мире состоит из семей. Во Франции, в Корее, в Японии и в Европе это так. Так это и в Англии, и в США – во всех успешных в экономическом смысле странах. Даже в Северной Корее удается избежать предательства чиновников благодаря семейственной преемственности власти. В России только сейчас осуществляется переход к семейно-наследственному принципу формирования элиты.



Весь ХХ век семейственность в элитах СССР официально искоренялась, однако так и не смогла быть искоренена. Искоренению семейственности отчаянно и скрыто сопротивлялись сами борцы с семейственностью. Они не хотели терять завоеванные с таким трудом социальные позиции. Они хотели передавать их по наследству. За третирование семейственности они и ненавидели Советский социализм и при первой возможности сделали все для его уничтожения.



И вот трава пробилась сквозь асфальт и вновь стала расти естественно. Семья стала не только первичной ячейкой общества, но и первичной ячейкой элиты. Лишь первое поколение детей нынешних получивших собственность высших чиновников входит во власть и учится управлять Россией как своим единственным наследством. Да, там болтаются и "золотые дети" кровавого бизнеса 90-ых, они раздражают не только народ, но и власть, но они элитой не являются. Гуляющие купцы никогда на Руси не входили в касту аристократов, то есть лучших. Условно говоря, Мара Багдасарьян никогда не станет равной Сергею Иванову-младшему, Дмитрию Патрушеву или Петру Фрадкову. Ее там презирают еще сильнее, чем в народе.



Кто был ничем, тот станет всем?



Элита – это каста. Туда попадают лучшие, а не просто удачливые ловкачи. Лучшие – вовсе не значит самые добрые и морально ответственные. Ни в коем случае. Рокфеллер эпохи первоначального накопления вовсе не был самым моральным. Но он был лучшим. Ротшильд то же самое. Лучшие – значит самые умелые и последовательные. И ловкость, и удачливость им тоже были нужны, даже в преступлениях. Но они были лучшими в силу масштаба личности. Им удавалось то, что другие не могли сделать, будучи намного более криминальными и жестокими. Аль Капоне убил намного больше людей, чем первый Рокфеллер, но не стал так же богат и влиятелен. Он не попал в элиту. Значит, дело не только в этом.



Дело далеко не только в цинизме и степени жестокости. Вся элита Англии состоит из наркоторговцев, пиратов и ростовщиков. Это преступники с руками не по локоть - по плечи в крови. Но ум, напор, хватка и хищность у них была таковы, что они преуспели в борьбе за власть и богатство и столетиями удерживают завоеванные позиции. Столетиями! Менялись эпохи и общественные формации, но они оставались элитой, которая решала все. Судьбы мира были в их руках. И не ими играли, а они играли всеми. И играют по сей день. Дружбы с ними и их представителями ищут все сильные мира сего. В наследство они получили не только власть и деньги, но и тайну удержания власти.



Конечно, наследство можно и промотать, но в их мире это считается дурным поступком. Элита не допускает проматывания наследства. Она требует его сохранения и преумножения. Понимая, что сохранять и преумножать нельзя там, где все теряют, они ищут модели развития – разумеется, под своим управлением и при своем господстве. Им хватает сил все другие модели зарубить на корню вместе с их носителями. Но их задача не ограничивается преследованиями альтернативщиков. Нужна реальная работающая экономическая модель. Следовательно, надо сделать так, чтобы у всех дела шли лучше, а не хуже. Для этого нужен особый порядок – и он рано или поздно будет установлен.



Особенности национальной элиты



В России наследственный путь формирования элиты очень скомпрометирован за последние 200 лет либеральной и левой пропагандой. Но то, что либералы проповедовали для нас, они не употребляли для себя. Там демократия – ширма для плебеев. Власть в мире по-прежнему у семей. И если Россия хочет не испытывать по три раза за век крах государственности из-за предательства чиновничьей и предпринимательской элиты, ей придется встать на путь возрождения элиты национально-семейственной и наследственной.



Это будет порождать социальное напряжение и критику оппозиции, ибо это неравенство – противоречие Конституции, но другого пути формирования качественной элиты не существует. Всегда дети руководства имеют больше шансов, чем дети рабочих. Чиновники – не элита и никогда ею быть не смогут. Это обслуга, а не господа. Предприниматели тоже не элита. Дети Потанина, Дерипаски и Абрамовича никогда элитой не станут. Это нувориши и дети нуворишей. Элитой станут дети тех чиновников, которые десятилетиями тащили на себе Россию в силовых структурах и отстояли ее в боях с Западом.



Есть группа силовиков, брошенных на ключевые отрасли промышленности и транспорта. Тут сложнее, есть исключения из этого правила, но потерявшие чувство реальности чиновники были отправлены в свое время в отставку и потеряли посты. Страсть к шубохранилищам кого-то подвела. Путь в элиту закрылся, хотя деньги и остались.



В целом же картина такова, что чем важнее для государства была деятельность родителей, тем лучше подготовлены их дети к наследованию и сохранению позиций. Ведь им некуда бежать, а терять есть что. Перетряхивать окружение президента раз за разом в стремлении улучшить его работу очень опасно. Не факт, что новые будут талантливее и умнее. А вот потерять лояльных сторонников и остаться одному можно в два счета. Если Путин четвертый раз за столетие откроет "огонь по штабам", не останется ни штабов, ни армии, ни страны. Проблемы качества штабов решаются иначе.



Опыт ошибок элиты приводит к необходимости его осмысления и преодоления причин поражений. На это нужно время. Процесс вызревания стремящейся к суверенитету национальной элиты – это процесс нескольких поколений. Если постоянно его прерывать, он так и не состоится. Элита растет медленно, как дерево, на котором обрезают усыхающие ветки, поддерживая свежие ростки.



Именно в этом причина терпимого отношения Путина к нынешней элите, чьи пороки Путин знает даже лучше, чем общество и оппозиция. Но нужно признать: путь репрессий и революционного обновления элиты не влечет роста ее качества и не является гарантией от ее перерождения. Следовательно, задача повышения качества элиты лежит в другой плоскости и решается только в процессе эволюции.



Эволюция – это не застой, а чередование фаз активности административной элиты и ее планомерной ротации. Но обязательно за спинами администраторов должны стоять семьи. Те, которые заказывают политику и смогут так погрозить пальцем казнокрадам и предателям, что они испугаются этого намного сильнее, чем окрика президента. Другого реального пути сохранить и усилить государство и его правящий класс, увы, не существует.



Александр Халдей



11 февраля 2018 Источник - iarex.ru

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