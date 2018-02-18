Чукотской меди нашли казахского инвестора. Баимской площадью интересуется KAZ Minerals

07:56 20.02.2018 Millhouse Романа Абрамовича получила второго претендента на контрольный пакет в проекте освоения Баимской медной площади с ресурсами 23 млн тонн меди. Им стала группа KAZ Minerals из Казахстана, которая будет бороться за актив с ГМК "Норильский никель", рассматривающей объединение Баимки и своего Быстринского ГОКа с выходом новой компании на IPO в будущем.

Казахстанская группа KAZ Minerals, крупнейшими акционерами которой являются местные бизнесмены Владимир Ким и Олег Новачук, заявила, что рассматривает возможность приобретения мажоритарной доли в проекте освоения Баимской площади на Чукотке. KAZ Minerals в 2017 году добыла 259 тыс. тонн меди и 178,7 тыс. унций золота, ее капитализация на Лондонской бирже 19 февраля составляла $5,3 млрд.



Лицензия на Баимскую площадь принадлежит ООО "ГДК Баимская" Романа Абрамовича, а занимается проектом Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. Ресурсы Баимки - 23 млн тонн меди (запасы - 7 млн тонн) и 70,5 млн унций золота. Источник "Ъ", знакомый с проектом, в 2016 году оценивал инвестиции в Баимку примерно в 100 млрд руб. Проект должен стартовать в 2021–2023 годах, мощность производства должна составить 476 тыс. тонн медного концентрата в год.



При этом уже есть предварительные договоренности о привлечении в Баимку ГМК "Норильский никель". В ней господа Абрамович и Абрамов владеют 6,3%, но могут продать как минимум 4% из них "Интерросу" Владимира Потанина (30,4% ГМК), что оспаривает в Высоком суде Лондона "Русал" (27,8% ГМК). В 2016 году Владимир Потанин заявил, что ГМК "пристально смотрит" на Баимку, а инициатива партнерства исходила от Millhouse Романа Абрамовича, условия пока детально не обсуждались. Тогда же он говорил о перспективах объединения Баимки с подконтрольным "Норникелю" Быстринским ГОКом и вывода объединенной компании на IPO "на Шанхайской или Гонконгской биржах в перспективе пяти-семи лет". ГМК уже выдал Баимке кредит на $50 млн для подготовки ТЭО и проектных работ.



В Millhouse отказались от комментариев. В Invest AG "Ъ" подтвердили переговоры с KAZ Minerals, не раскрывая подробностей. В "Норникеле" "Ъ" сказали, что сохраняют интерес к потенциально "первоклассному" активу. Источник "Ъ", близкий к "Норникелю", говорит, что финального решения по вхождению в проект еще не принято. По данным "Ъ", решения по Баимке ГМК и KAZ Minerals должны принять к лету, совместная разработка месторождения не рассматривается, а других претендентов на актив нет. Goldman Sachs летом 2017 года оценивал NPV Баимки в $3,7 млрд. В 2012 году Millhouse, как писал "Ъ", была готова отдать BHP Billiton 75% проекта за $1 млрд.



Владимир Потанин за последние два года неоднократно говорил о стратегии кластерного развития новых активов ГМК в рамках совместных предприятий, чтобы разделять риски проектов и не обременять "Норникель" долгом, напоминает Андрей Лобазов из "Атона". По такой схеме готовится СП с "Русской платиной", в партнерстве с китайцами и фондом господина Потанина и Григория Березкина был запущен Быстринский ГОК. Говорить о привлекательности Баимки для "Норникеля" до результатов ТЭО сложно, говорит аналитик, но ГМК имеет преимущество перед KAZ Minerals как минимум в том, что ей вряд ли потребуется проходить правкомиссию по иностранным инвестициям.

По мнению Сергея Донского из Societe Generale, "Норникель" может побороться за Баимку с другими претендентами, включая KAZ Minerals, но многое будет зависеть от цены и возможности привлечения проектного финансирования. "Несмотря на запуск Быстринского ГОКа "Норникелю", как кажется, вполне комфортно на Таймыре",- говорит аналитик. С другой стороны, отмечает он, в течение 15–20 лет уникальные руды ГМК будут истощаться, что потребует интенсификации добычи и прироста запасов. А медь как перспективный сырьевой товар сохраняется в портфеле многих глобальных компаний. У KAZ Minerals есть опыт строительства крупных новых производств, хотя финансово компания ограничена в новых крупных проектах (чистый долг на конец первого полугодия 2017 года $2,44 млрд.- "Ъ"), и на Баимку, скорее всего, она также будет привлекать проектное финансирование, полагает господин Донской.



Анатолий Джумайло, 20 февраля 18 Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519102560

Новости Казахстана

