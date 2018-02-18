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Либеральная тусовка во власти лишает Россию будущего, - Михаил Делягин
07:53 20.02.2018

Михаил Делягин о том, к чему привели нынешние власти страну



Нынешнее российское государство носит гибридный характер. Социально-экономическая сфера по-прежнему управляется по либеральной логике 1990 года и является инструментом разграбления советского наследства (сейчас за поделенностью материального "добивают" социальный, человеческий капитал) и его легализации в качестве личных богатств на Западе. Однако логика глобальной конкуренции в период между Мюнхенской речью Путина до организации фашистского переворота в Киеве заставила включить механизм самозащиты, и внешняя политика нацелена, пусть и предельно криво и беспомощно, но на защиту национальных интересов страны.

Такая химерическая конструкция нежизнеспособна и долго продержаться не может: одна из двух несовместимых мотиваций должна возобладать. Существенно, что даже суверенитет нужен офшорной аристократии не для развития России, а для разграбления данной территории в интересах Запада, поэтому позиция патриотов внутренне противоречива и потому слаба, - что мы и видим на примере чудовищных провалов посткрымского периода и того, что сам Крым вместо витрины России превращен в управленческую катастрофу. Максимум, до которого дошли патриотические представители элиты - это попытка построить себе некий "внутренний Запад" в России и разрушать ее в интересах своих поместий здесь, а не там, но по-прежнему не развивать страну в интересах народа! Такой возврат к логике последних Романовых никому не поможет и никого не спасет.

Визит руководителей наших спецслужб в США, надеюсь, предотвратил попытку госпереворота по американским стандартам - сразу после выборов. Но в том числе потому, что она была бы фальстартом: Россия еще не настолько отчаялась, чтобы убить себя подобно Украине, пусть даже и с помощью Запада. Продолжение либеральной социально-экономической политики, не говоря об очевидных проявлениях козыревщины в политике внешней, обречет Россию на уничтожение до конца последнего срока В.В.Путина. Разумеется, разнообразными унижениями и демонстрациями беспомощности России американцы будут эффективно дискредитировать и его, и связываемую обществом с ним саму идею патриотизма, то есть самостоятельного развития и существования нашей страны и народа. Полученное время они потратят и на то, чтобы в соответствии со своими стандартами попытаться перекупить руководство не только политического класса, но и спецслужб.

Безусловно, находящиеся в состоянии холодной гражданской войны элиты США неоднородны, - и это отражает неоднородность некитайской, то есть западной и прозападной части глобального управляющего класса. Либеральная часть, пытающаяся сохранить глобальные рынки, обречена, - и наметившаяся победа Трампа в борьбе за внутриамериканскую повестку дня лишь подчеркивает это. Даже Обама трансатлантическим и тихоокеанским партнерствами уже разрывал глобальный рынок, - просто он вырезал из него БРИКС, проводя границы на слишком дальних, непосильных для США подступах. Трамп проводит их слишком близко: прямо по границам США. Но будущее принадлежит тем, кто сознает неизбежность распада глобальных рынков (а цензура в Facebook и выдаче новостей Google показывает, что разрушено будет даже информационное пространство) и хочет руководить им, чтобы он шел по его сценарию и в его интересах.

Российское руководство - как либеральное, так и силовое - не способно даже думать в таких категориях и является потому объектом, а не субъектом. Попытки представителей глобального управляющего класса обсудить с ними перспективы распада глобальных рынков начались, по некоторым оценкам, в 2006 году, - и, боюсь, диагноз "там не с кем серьезно разговаривать" является для глобального управляющего класса окончательным.

Поэтому надежды побеждающей части глобальных элит на то, что Россия сумеет создать свой собственный макрорегион (а им это надо, так как, чем больше макрорегионов, тем больше у них степеней свободы и, соответственно, прибыли), к настоящему времени мертвы. Отказавшись от надежд на Украину, Россия отказалась и от надежд на самостоятельное будущее и стремительно превращается в "стратегический тыл великого Китая": кто не имеет своей стратегии, обречен быть частью чужой. А в этом качестве, чрезмерно усиливая Китай, Россия становится врагом и этой части глобальных элит, в силу своего западного происхождения не заинтересованных в чрезмерном усилении Китая.

Таким образом, сегодня мы подлежим уничтожению для обоих групп глобальной элиты: либеральной - как преграда на пути расширения "зоны хаоса" (без чего нельзя загонять капиталы всего мира в госбумаги США, оплачивая их жизнь и сохраняя единство глобальных рынков), патриотической - как фактор усиления Китая.

Первые - наши непримиримые враги, вторые - стратегические союзники, для стратегического союза с которыми с ними же необходимо тактически воевать, жестко выгрызая свои интересы на каждом шагу: отказ от своих интересов уничтожает нас как фактор глобальной политики и лишает нас ценности в их глазах.

Этот путь является для нас единственным, но ресурсы для движения по нему (как материально-финансовые, так и кадрово-идеологические) можно получить лишь за счет комплексной модернизации России. Провести ее без уничтожения либерального клана в руководстве нельзя, - но это требует прыжка в неизвестность, на который у высшего руководства страны нет ни групповых сил, ни личной решимости.

Об авторе

Михаил Делягин

Российский экономист, публицист и политик. Выпускник экономического факультета МГУ, доктор экономических наук, действительный член РАЕН. Председатель Идеологического совета партии "Родина" (2004-2006). В марте 2010 года создал и возглавил оргкомитет по созданию политической партии "Родина: здравый смысл (РЗС)".

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519102380
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