 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.02.2018
07:56  Чукотской меди нашли казахского инвестора. Баимской площадью интересуется KAZ Minerals
07:53  Либеральная тусовка во власти лишает Россию будущего, - Михаил Делягин
07:40  Дамаск оттеснил Анкару в борьбе за курдский анклав. Северо-запад Сирии может стать плацдармом для Ирана, - "НГ"
01:42  Россия теряет контроль над северо-востоком Сирии, - В.Мухин
00:58  ВТО и ЕАЭС: что ожидает бизнес Казахстана после 2020 года? - М.Шибутов
00:51  Геоэнергетика как основание Второй "холодной войны", - Б.Марцинкевич
00:45  Как получилось, что США угрожают "американскому" миропорядку
00:38  Северный Казахстан: денег нет, но вы держитесь.., - А.Шувалова
00:32  Старший каз-зять Кулибаев продолжит работать на Россию, - О.Червинский
00:26  Велаяте-факих по-американски. Почему Конституция США не в ладах с демократией, - Анатоль Ливен
00:22  Анкара хочет усидеть на двух стульях, - Юсуф Зия Джомерт
00:21  Технологии, государственное управление и неограниченная война. Что меняется, а что нет, - Чез Фриман
00:05  Комбат-батяня: как офицер из Фрунзе с моджахедами воевал
00:04  Жены влиятельных людей Кыргызстана. Кто они?
Понедельник, 19.02.2018
23:15  Казахский писатель Рахымжан Отарбаев скончался в Атырау
20:43  Главу Якутии после скандала в самолете "отбила" жена со справкой
20:31  КырДепутата Асылбек уулу официально арестовали в Казахстане на 2 месяца
20:24  В Узбекистане начали передавать дехканские рынки частникам
20:17  С криком "кия" и ударом ноги... Кырпремьер Исаков удостоен мастерской степени, черного пояса и 7-го дана по тхэквондо
18:32  Как президенту Гани удалось расшатать основы афганского государства, - Анита Ахмади
18:26  В Афганистане очередной губернатор Худам Саманганский отказался увольняться по решению правительства
18:21  Глава антикоррупционной службы ГКНБ Киргизии Чоткораев освобожден от должности
18:19  Контрабанда vs мандат. Что известно о задержании в Казахстане киргизского парламентария
15:36  В 5-ть афганских провинций назначены новые губернаторы
15:08  В озере Чебаркуль, куда упал Челябинский метеорит, наблюдаются странные явления
15:04  Самым красивым мужчиной Кыргызстана признан 11-классник Аскат Осмонов (фото)
07:11  Трамп: цель России - "создать раскол, разногласия и хаос в США". Пора реализовать
06:41  Язык мой - враг мой. Почему в Казахстане против введения латиницы выступают даже филологи, - "Известия"
06:36  США рвут Сирию на куски, выдавив Россию, - "СП"
06:28  Российский Лукойл крепко недобрал нефти с иракской "Западной Курны-2"
06:24  Ливанский рубеж миротворцев, - Анатолий Исаенко
06:21  Почему русская армия так и не взяла Проливы и Константинополь, - А.Олейников
06:16  В Киеве запахло новым майданом. "Саакашисты" требуют отставки Порошенко, а радикалы громят представительства РФ
01:25  Индия: Как эксполярная экономика преобразует мир, - Г.Тюрин
01:02  Плата за вдох. Чем пахнут города Казахстана
00:21  Большая стратегия для Цифрового века. Как преуспеть в мире, связанном сетями, - Анна-Мари Слотер
00:18  Вышел в свет труд Р.Мюллерсона "Начало (истоки) нового порядка: геополитика и столкновение идеологий" (рецензия)
00:13  В Туркменистане верующих допрашивают и заставляют брить бороды
Воскресенье, 18.02.2018
18:30  Кыргызстан. Расцвет псевдо-религии в "островке демократии", - К.Жумабеков
18:07  Российского "бронзового" олимпионика Крушельницкого обвиняют в допинге (мельдоний)
17:08  В Дагестанском Кизляре неизвестный расстрелял прихожанок церкви - 5 убитых
12:32  На Кубе американским дипломатам вынесли мозг "акустическими атаками"
11:07  В Иране разбился пассажирский ATR 72-500 внутренних авиалиний, на борту было 70 человек
10:51  Реинкарнация "халифата". Вторая жизнь ИГИЛ по обе стороны курдского фронта
10:48  (Бывшая) советская империя наносит ответный удар, - National Interest
10:38  Тимур Бекмамбетов решил снимать фильмы в формате screen life
10:33  Вашингтон пытается убедить Анкару уберечь свои войска от столкновения, - З.Караев
10:23  В ДТП погиб экс-депутат Жогорку Кенеша Киргизии Жусубали Исаев
10:06  Исламабад вынуждают искать новых союзников, - В.Скосырев
09:54  Народ к разврату готов? РосГосдума готова принять одиозный законопроект
08:43  Российское Казачество переформатируют на новом Всероссийском съезде
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дамаск оттеснил Анкару в борьбе за курдский анклав. Северо-запад Сирии может стать плацдармом для Ирана, - "НГ"
07:40 20.02.2018

Курдский анклав Африн на северо-западе Сирии, который в течение месяца переживает натиск турецких Вооруженных сил и их союзников, похоже, переходит в зону влияния официального Дамаска. Об этом свидетельствует соглашение, заключенное правительственными силами и курдскими военными формированиями о совместной защите района. Сделка между двумя участниками сирийского конфликта, не питающими друг к другу симпатии, делает его более запутанным, чем это было еще несколько недель назад.

Новости о закулисной договоренности между официальным Дамаском и руководством сирийских курдов о передаче Африна в ответственность правительственных войск появились еще несколько дней назад.

Однако только в начале этой недели сообщения получили подтверждение от обеих сторон. "Мы можем скооперироваться с любым, кто протянет нам руку помощи в ситуации с варварскими преступлениями и международным молчанием", – заявил агентству Reuters советник афринской администрации Бадран Чия Курд, намекая на последствия операции "Оливковая ветвь", которая ведется с 20 января этого года некоторыми фракциями оппозиционной Сирийской свободной армии при массированной поддержке Турции.

Само турецкое руководство дало соглашению между Дамаском и курдами сдержанные комментарии, которые могут свидетельствовать: Анкара не будет возражать, если афринские территории будут контролироваться силами президента Башара Асада, нежели станут частью самопровозглашенного курдского государства. "Если сторонников Асада вводят в Африн для борьбы с террористами (под ними турецкие власти подразумевают сторонников Рабочей партии Курдистана – "НГ"), то проблем не будет. Если же они попытаются защитить террористов от участников операции "Оливковая ветвь", то могу четко заявить: нас никто не остановит", – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Акцент на необходимости сохранить целостность Сирии в своих публичных выступлениях вчера делал глава МИД РФ Сергей Лавров, который принял участие в открытии конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях", а затем провел переговоры с алжирским коллегой Абделькадером Мессахелем. "Опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые США начинают реализовывать "на земле", прежде всего к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и границами Сирии с Ираком, с Турцией, – заявил глава российской дипломатии. – Мне кажется, что заверения наших американских коллег о том, что их единственной целью в Сирии является борьба с ИГИЛ (старое название запрещенного в РФ "Исламского государства". – "НГ") и сохранение территориальной целостности, нуждаются в подтверждении конкретными делами".

В связи с тем, что официальный Дамаск и сирийские курды пришли к договоренности по Африну, в экспертной среде выдвигают разные сценарии развития событий. "Не исключено, что кантон (административная единица в Сирийском Курдистане. – "НГ") будет, таким образом, просто поделен между Асадом и протурецкими силами, – заявил "НГ" начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – То есть силам режима могут достаться сам город Африн и коридор, связывающий его с Алеппо. Это один из сценариев. При этом курдские силы должны быть отведены в эту зону. Но нельзя исключать, что туркам и их союзникам достанется лишь приграничная полоса. Соответственно можно будет говорить, что Африн перешел в сферу влияния Асада".

Эксперт не считает соглашение способом давления на Турцию. "Главный вопрос – было ли это результатом консультаций между Москвой и Анкарой, – отмечает Семенов. – Ведь нельзя исключать, что изначально турки и ставили "задачу минимум", понимая: весь кантон им не взять. Теперь же Эрдоган может отчитаться о разрешении вопроса – операция, о которой он так давно говорил, состоялась и закончилась созданием буферной зоны. В любом случае проигравшей стороной оказываются сирийские оппозиционеры, которые оказались вовлечены в эту операцию с ничтожными результатами вместо того, чтобы сосредоточить усилия на отражении наступления режима в Идлибе. Турция ничего не потеряла в любом случае, Дамаск оказывается в выигрыше. Что касается Москвы, то, как мне представляется, любое расширение территории, подконтрольной режиму, играет прежде всего на руку Ирану, а говорить, что интересы Москвы и Тегерана в Сирии совпадают, не совсем правильно".

В турецкой экспертной среде указывают на то, что ситуация вокруг Африна усложняет работу международных игроков. "До этого в турецкой прессе появилась информация, что российская сторона помогла сирийскому руководству и курдам договориться, – пояснил "НГ" политолог, доцент Университета экономики и технологий TOBB в Анкаре Тогрул Исмаил. – Эта операция говорит, что Россия не хочет потерять курдов и через Дамаск намерена поддерживать их. Если Дамаск даже и окажет поддержку Африну, то контроль над курдами все равно принадлежит США. Это все усложняет. Все говорят о борьбе с ИГ, но вполне очевидно, что она уже отошла на второй план. Идет борьба за перераспределение сирийских территорий. В случае входа в Африн правительственных войск не думаю, что Турция начнет воевать с режимом Асада. Но если он будет открыто поддерживать террористов, то могут быть большие проблемы".
20.02.2018

Игорь Субботин

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519101600
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  