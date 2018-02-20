Дамаск оттеснил Анкару в борьбе за курдский анклав. Северо-запад Сирии может стать плацдармом для Ирана, - "НГ"

07:40 20.02.2018 Курдский анклав Африн на северо-западе Сирии, который в течение месяца переживает натиск турецких Вооруженных сил и их союзников, похоже, переходит в зону влияния официального Дамаска. Об этом свидетельствует соглашение, заключенное правительственными силами и курдскими военными формированиями о совместной защите района. Сделка между двумя участниками сирийского конфликта, не питающими друг к другу симпатии, делает его более запутанным, чем это было еще несколько недель назад.



Новости о закулисной договоренности между официальным Дамаском и руководством сирийских курдов о передаче Африна в ответственность правительственных войск появились еще несколько дней назад.



Однако только в начале этой недели сообщения получили подтверждение от обеих сторон. "Мы можем скооперироваться с любым, кто протянет нам руку помощи в ситуации с варварскими преступлениями и международным молчанием", – заявил агентству Reuters советник афринской администрации Бадран Чия Курд, намекая на последствия операции "Оливковая ветвь", которая ведется с 20 января этого года некоторыми фракциями оппозиционной Сирийской свободной армии при массированной поддержке Турции.



Само турецкое руководство дало соглашению между Дамаском и курдами сдержанные комментарии, которые могут свидетельствовать: Анкара не будет возражать, если афринские территории будут контролироваться силами президента Башара Асада, нежели станут частью самопровозглашенного курдского государства. "Если сторонников Асада вводят в Африн для борьбы с террористами (под ними турецкие власти подразумевают сторонников Рабочей партии Курдистана – "НГ"), то проблем не будет. Если же они попытаются защитить террористов от участников операции "Оливковая ветвь", то могу четко заявить: нас никто не остановит", – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



Акцент на необходимости сохранить целостность Сирии в своих публичных выступлениях вчера делал глава МИД РФ Сергей Лавров, который принял участие в открытии конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях", а затем провел переговоры с алжирским коллегой Абделькадером Мессахелем. "Опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые США начинают реализовывать "на земле", прежде всего к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и границами Сирии с Ираком, с Турцией, – заявил глава российской дипломатии. – Мне кажется, что заверения наших американских коллег о том, что их единственной целью в Сирии является борьба с ИГИЛ (старое название запрещенного в РФ "Исламского государства". – "НГ") и сохранение территориальной целостности, нуждаются в подтверждении конкретными делами".



В связи с тем, что официальный Дамаск и сирийские курды пришли к договоренности по Африну, в экспертной среде выдвигают разные сценарии развития событий. "Не исключено, что кантон (административная единица в Сирийском Курдистане. – "НГ") будет, таким образом, просто поделен между Асадом и протурецкими силами, – заявил "НГ" начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – То есть силам режима могут достаться сам город Африн и коридор, связывающий его с Алеппо. Это один из сценариев. При этом курдские силы должны быть отведены в эту зону. Но нельзя исключать, что туркам и их союзникам достанется лишь приграничная полоса. Соответственно можно будет говорить, что Африн перешел в сферу влияния Асада".



Эксперт не считает соглашение способом давления на Турцию. "Главный вопрос – было ли это результатом консультаций между Москвой и Анкарой, – отмечает Семенов. – Ведь нельзя исключать, что изначально турки и ставили "задачу минимум", понимая: весь кантон им не взять. Теперь же Эрдоган может отчитаться о разрешении вопроса – операция, о которой он так давно говорил, состоялась и закончилась созданием буферной зоны. В любом случае проигравшей стороной оказываются сирийские оппозиционеры, которые оказались вовлечены в эту операцию с ничтожными результатами вместо того, чтобы сосредоточить усилия на отражении наступления режима в Идлибе. Турция ничего не потеряла в любом случае, Дамаск оказывается в выигрыше. Что касается Москвы, то, как мне представляется, любое расширение территории, подконтрольной режиму, играет прежде всего на руку Ирану, а говорить, что интересы Москвы и Тегерана в Сирии совпадают, не совсем правильно".



В турецкой экспертной среде указывают на то, что ситуация вокруг Африна усложняет работу международных игроков. "До этого в турецкой прессе появилась информация, что российская сторона помогла сирийскому руководству и курдам договориться, – пояснил "НГ" политолог, доцент Университета экономики и технологий TOBB в Анкаре Тогрул Исмаил. – Эта операция говорит, что Россия не хочет потерять курдов и через Дамаск намерена поддерживать их. Если Дамаск даже и окажет поддержку Африну, то контроль над курдами все равно принадлежит США. Это все усложняет. Все говорят о борьбе с ИГ, но вполне очевидно, что она уже отошла на второй план. Идет борьба за перераспределение сирийских территорий. В случае входа в Африн правительственных войск не думаю, что Турция начнет воевать с режимом Асада. Но если он будет открыто поддерживать террористов, то могут быть большие проблемы".

20.02.2018



Игорь Субботин Источник - Независимая газета

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