Россия теряет контроль над северо-востоком Сирии, - В.Мухин

01:42 20.02.2018 Намечающийся союз Вашингтона и Анкары создает угрозу "Турецкому потоку"



Попытки сирийских войск закрепиться на левом берегу Евфрата в районе Дейр-эз-Зора пока не привели к успеху. При этом велика угроза новых кровопролитных столкновений войск Башара Асада, а также российской военной группировки и подразделений частной военной компании (ЧВК) Вагнера с американцами. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол на конференции по безопасности в Мюнхене, подчеркнувший, что американские войска "останутся в Сирии надолго, так что столкновения с русскими могут повториться".



Аналогичную позицию, но более дипломатично озвучил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, заявивший, что его страна "бессрочно" разместит в Сирии контингент в 2 тыс. человек. Целью Тиллерсон назвал дальнейшую стабилизацию обстановки в Сирии".



Как известно, авиация США в ночь на 8 февраля нанесла удар по отрядам ЧВК Вагнера в районе завода Каноко (см. "НГ" от 16.02.18). Вашингтон явно демонстрирует, что пока в Сирии у власти остается Асад, поддерживаемый Россией, Дамаску будет трудно вернуть свои энергетические активы.



После гибели от ударов США сотрудников ЧВК власти РФ демонстрируют растерянность. Это связано не только с внутриполитической предвыборной борьбой, когда оппоненты Владимира Путина критикуют его и других руководителей РФ в сокрытии фактов, связанных с массовой гибелью российских наемников, но и с настроениями среди военного электората. В субботу в Москве прошло Общероссийское офицерское собрание, на которое приехали делегаты из многих регионов. В кулуарах шел разговор и о потерях ЧВК Вагнера. Память о погибших участники собрания почтили минутой молчания. "НГ" стало известно, что некоторые из делегатов собрания навестили в военных госпиталях Москвы раненых в Сирии бойцов ЧВК. Точной цифры не называлось, но говорилось, что их немало.



Не просматриваются четкие планы Москвы и в самой Сирии. Возникают вопросы в связи с тем, что РФ пошла на немотивированные уступки Турции. Вслед за оккупацией турецкими войсками Африна, которую Москва молчаливо вроде бы одобрила, Анкара усилила свои позиции в Идлибе.



Вчера турецкие СМИ сообщили, что Анкара закончила размещение своих наблюдательных пунктов южнее кантона Африн в зоне деэскалации (ЗД) Идлиб. Наблюдатели утверждают, что турки заняли в том числе и ЗД, которая должна находиться под протекторатом Москвы (что было согласовано в Астане). Утверждается, что территория южнее трассы М5 Алеппо–Хама, на которой должны находиться российские военные, сейчас контролируется турецкими войсками.



Создавшаяся ситуация не устраивает Дамаск. После состоявшего на прошлой неделе визита Тиллерсона в Турцию на Западе заговорили о турецко-американском альянсе в Сирии. В том числе пишут о возможности Вашингтона и Анкары разместить на севере Сирии совместный воинский контингент. Якобы такое предложение высказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, а американский госсекретарь это одобрил. Чавушоглу заявил, что Турция готова на совместные с США меры в регионе, если курдские Отряды народной самообороны покинут Манбидж. Американцы с этим почти согласились, и, по официальным данным, первый раунд переговоров должен состояться в середине марта. Тиллерсон отметил, что США признают право Турции защищать свои границы, но призвал Анкару воздержаться от слишком резких шагов. Но уже сегодня более половины территории Сирии находится под контролем Турции.



"В Дамаске и турецкие войска, и американские (они удерживают всю восточную территорию страны) считают оккупационными. Но в Анкаре, как и в Вашингтоне, режим Башара Асада объявлен нелегитимным. Асад – союзник Москвы, и, вводя свои войска в Сирию, мы обязались поддерживать законную власть в стране. Получается это не слишком удачно", – отмечает член-корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков.



"Несмотря на то что во время визита Тиллерсона в Анкару США и Турция заявили о своей приверженности сохранить территориальную целостность Сирии, их реальные действия сейчас направлены на сохранение и упрочение местечковых властей. То есть культивируют они сепаратизм, – считает военный эксперт, доктор исторических наук Владимир Попов. – В Идлибе это так называемое протурецкое оппозиционное правительство, а в Восточной Сирии – курдские силы самообороны и арабские племена, не желающие отдавать режиму Асада нефтегазовые активы".



Попов обращает внимание на то, что формирование турецко-американского военного союза в Сирии создает хорошие предпосылки для транспортировки по оккупированным территориям углеводородов с Аравийского полуострова в Турцию и далее в Европу: "Это делает почти ненужным газопровод "Турецкий поток", в котором РФ заинтересована и который стал одним из негласных мотивов ввода российской группировки в Сирию".



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

19.02.2018 Источник - ng.ru

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