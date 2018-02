Геоэнергетика как основание Второй "холодной войны", - Б.Марцинкевич

В удивительное мы с вами время живем, уважаемые читатели - даже тогда, когда России совершенно открыто, без иносказаний и каких бы то ни было двусмысленностей, объявляют очередную "холодную войну", мы не хотим сами себе в этом признаваться. Часть политиков России рассказывает нам с вами про возможности найти общий язык с пресловутыми "американскими партнерами", мы и сами себя убаюкиваем самыми причудливыми надеждами. "Все еще наладится, санкции не могут быть вечными, США понимают, что их экономике они идут во вред" - ну, и так далее. Но все это, на наш взгляд - всего лишь попытка не замечать очевидные факты.



Документы, определяющие концепцию национальной безопасности США, выстраиваются в четко определенную иерархию по степени важности и значимости. На самом высоком уровне находится стратегия национальной безопасности (National Security Strategy, NSS), которую подписывает президент. В ней излагаются обобщенные цели и приоритеты власти США в обеспечении безопасности страны. Ступенью ниже стоит национальная оборонная стратегия, подписываемая министром обороны - она фокусируется на роли обороны в реализации стратегии национальной безопасности. Дальше идет национальная военная стратегия США (National Military Strategy, NMC), которая разрабатывается объединенным комитетом начальников штабов - в США этот орган руководит вооруженными силами страны. В этом NMC формулируется роль вооруженных сил в соответствии с задачами, указанными в вышестоящих документах. Кроме того, раз в четыре года в США выходит обзор обороны, Quadrennial Defence Review, последний из них увидел свет в 2014 году. Если коротко - после того, как Дональд Трамп подписал NSS, стратегию национальной безопасности, вояки США берут под козырек и строят свои планы, оборонительные и наступательные, необходимые для наилучшего обеспечения задач, очерченных мистером президентом. С того момента, как опубликован этот документ, вся риторика Трампа, позволяющего себе время от времени, к примеру, вот такое высказывание:



"Я чувствую, что дружественные отношения с Россией в противовес нашему всегдашнему противостоянию, являются ценным приобретением для мира и нашей страны, а не тяжелыми обязательствами",



становится просто словами, колебаниями воздуха в акустическом диапазоне, и не более того. Теперь нужно просто изучать опубликованную, не секретную часть NSS и расставаться с иллюзиями.



Заголовок одного из разделов этого документа звучит простенько и со вкусом - Peace through Strength, "Мир с помощью силы":



"Необходима модернизация вооруженных сил, особенно ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры, необходимы новые подходы к закупкам вооружений, к обеспечению боеготовности, необходимо сохранение полного спектра сил для отражения любых угроз - на суше, на воде, в воздухе, космосе и киберпространтсве".



Против кого? Никаких неясностей - все расписано по полочкам. Среди трех главных вызовов-угроз великим США числятся "ревизионистские режимы Китая и России", под "ревизионизмом" в документе понимается принципиальный отказ от однополярного мира. Угроза номер два - "государства-изгои Иран и Северная Корея", угроза номер три звучит традиционно - "джихадистские террористические группы". Про номер три рассуждать можно долго, тема обширная - кто и зачем создает эти самые джихадистские группы, кто и как их использует, чем для этого обеспечивает и так далее. Даже намекать не будем, что с этой угрозой номер три у Штатов рыло в пуху - не настолько дурно мы воспитаны и, если кому-то что-то подобное почудилось, то мы тут не причем.



Обнародованный текст NSS забивает последний гвоздь в крышку гроба любых надежд на улучшение отношений США и России в ближайшее время - до того момента, когда нынешний или следующий президент не подпишет новый NSS. Как бы мы ни пытались смягчить текст документа, факт остается фактом - Россия, Китай, Иран и Северная Корея в одностороннем порядке объявлены угрозами национальной безопасности США. Можно анализировать, по каким внутриамериканским причинам текст NSS именно такой, а не какой-то другой - это тоже интересная и достойная анализа тема, но она носит сугубо философский характер. Политологи могут находить закономерности, перечислять всевозможные политические группировки США и так далее - это все равно не отменит того, что вслед за NSS будут разработаны и остальные планы для обеспечения ее реализации, и планы эти будут уже сугубо военными, оборонительными и наступательными. Жесткость формулировок может обескураживать, вызывать недоумение и удивление - но только в том случае, если не понимать, что таким стал ответ США на слова Владимира Путина, сказанные им в обращении к народу после воссоединения с Крымом в 2014 году - тогда наш президент призвал США смириться с реальностью многополярного мира. Приносим извинения за последующее объемистое цитирование - оно необходимо уже для того, чтобы вы, наши читатели, ознакомились с блистательным примером демагогии, умением прикрывать утилитарные цели пафосными словесами.



"Нынешние вызовы свободным обществам выглядят такими же серьезными, но более разнообразными, чем угрозы во время холодной войны, при тоталитарной угрозе со стороны Советского Союза. … Китай и Россия стремятся формировать мир, который противоречит американским ценностям и интересам. … Россия имеет целью ослабить влияние США в мире и отделить Америку от ее союзников и партнеров. … Китай распространяет свою власть в ущерб суверенитету других и строит самую совершенную в мире после американской военную систему. … Соединенные Штаты и Европа будут вместе противостоять российской подрывной деятельности и агрессии, а также угрозам, которые представляют собой Иран и Северная Корея".



Есть тут хоть какие-то возможности для расширенной интерпретации? На наш взгляд, вопрос совершенно риторический - Россия несет угрозу более разнообразную, чем нес Советский Союз во времена холодной войны, так что welcome в "Холодную войну №2". Нам ее объявили без всяких компромиссов, без оглядки на мнение многочисленных либералов в высших эшелонах нашей власти. Мы можем быть приверженцами сколь угодно мирной политики, но Рубикон перейден, мосты сожжены, маски сброшены - можете самостоятельно добавить любые слова, приличествующие моменту.



Роль энергетики



Если у кого-то вызывает удивление то, что мы обращаем столь пристальное внимание на военно-политический документ, то это зря. Авторы текста NSS чрезвычайно любезны - они не забывают, что нам нужны для этого логические обоснования.



"Россия распространяет свое влияние в разных районах Европы и Центральной Азии через контроль над ключевыми энергетическими ресурсами".



Один из разделов NSS звучит следующим образом: "Доминирование в энергетике", в нем ставится задача превратить Америку в "энергетически доминирующее государство, обеспечив за ней центральную позицию в глобальной энергетической системе как ведущего потребителя, производителя и инноватора". Спасибо, Дональд Джонович, что нам теперь так весело! Если кто-то еще сомневался в нашем тезисе, что все центральные мировые события нашего времени вращаются вокруг главного, центрового вопроса - энергетики, то теперь вам, господа скептики, придется спорить уже не с нами, а с президентом США. Вперед - ищите аргументы, пытайтесь его переубедить, находите доводы, а мы, вслед за передовой либеральной общественностью, признаем авторитет этого политического деятеля.



США понимают, что "атака" России идет на энергетическом фронте, именно ей в первую очередь они будут противостоять, именно развитие нашей энергетики они будут пытаться остановить и разрушить. Вняв аргументам Владимира Путина, провозгласившим несколько лет назад концепцию развития России как энергетической сверхдержавы, США приняли вызов. Это - основа нашего противостояния, все прочее вторично, а все, кто с этим не согласен, имеют право писать письма мелким почерком непосредственно в Белый дом. "Письма, письма лично на почту ношу…" - есть такая красивая песня, которую каждый волен наполнить новым содержанием.



На войне как на войне



Война, даже если она холодная, диктует свои правила. Соединенные Штаты Америки - могущественный противник, "бой" будет идти экономический, а ВВП США покрывает ВВП России, как бык овцу. Да, конечно, тут есть место анализу того, насколько национальные интересы США совпадают с интересами многочисленных транснациональных корпораций, базирующихся в этой стране. Но даже если и есть определенные противоречия, способствовать их интенсификации будет очень непросто. Это, безусловно, важная задача, но вряд ли мы в ближайшие годы узнаем, кто и какими способами будет пытаться ее выполнить, из открытых источников. Есть вещи куда как более очевидные и явные - для противостояния такому противнику России нужны союзники. Именно "союзники", поскольку уже несколько сотен лет друзьями России остаются исключительно ее армия и флот. Любой союзник - явление преходящее: сегодня мы с ним в одной лодке, а после дождичка в четверг изменятся внешние обстоятельства, и союзник растворится, как туман над речкой поутру. Так что, как ни странно, нам надо бы поблагодарить Дональда Джоновича за то, что он создал не самый плохой экипаж для нашего гребного суда.



Правда, КНДР в качестве союзника Россия не рассматривает - отказ товарища Ына от подписания Договора о нераспространении ядерного оружия перечеркивает любые прочие нюансы. Так что все вполне традиционно - соображать нам в ближайшее время предстоит на троих с Китаем и Ираном. При этом, повторим, речь не идет о "дружбе навек" - союз возник не только по желанию сторон, но во многом из-за действий стороны, объявившей все три государства своими противниками. Да, что касается некой Европы, все страны которой в NSS скопом объявлены "союзниками и сторонниками", то это тоже вопрос далеко не тривиальный. Стран в старушке Европе много, они, хоть и умные, но строем пока не ходят, даже в ногу далеко не всегда получается. Собственно говоря, при всем американском энтузиазме и задоре NSS именно это и констатирует:



"Россия распространяет свое влияние в разных районах Европы".



С легким пренебрежением называя страны "районами" - океан большой, бинокль слабенький, подробности плохо различимы. Но о Европе, ЕС и прилегающих территориях - не в этот раз.



Итак, Китай, Россия и Иран усажены Штатами в одну лодку. Совершенно очевидно, что под одну гребенку эту тройку не пострижешь - Китай не только в разы больше по населению, по объему экономики, промышленности, финансовых ресурсов, есть и еще две серьезных особенности. Иран побывал под серьезнейшими санкциями США и ЕС, они и в наше время сняты далеко не полностью, Россия находится под санкциями с 2014 года. Китай за последние годы вышел на первое место по импорту энергетических ресурсов - того самого богатства, которыми обладают Россия и Иран. Если безоговорочно принимать данным министерства нефти Ирана и ОПЕК, то доказанные запасы нефти на территории Ирана составляют 19 млрд тонн или 140 млрд баррелей - третье место в мире "по ранжиру Международного Энергетического Агентства (МЭА). По запасам природного газа Иран занимает второе место в мире, сразу после России - 27,6 трлн кубометров. Данные по России точностью не отличаются, так уж устроено наше законодательство, но общепринятая оценка по газу - треть мировых запасов, не менее 150 трлн кубометров, нефти у нас - опять же по оценкам МЭА - 14,1 млрд тонн (103,2 млрд баррелей), но при этом геологическая разведка арктического шельфа и побережья могут существенно изменить эти цифры. Получается, что Россия, Иран и Китай самым замечательным образом дополняют друг друга - мы и персы способны обеспечить энергетическими ресурсами Китай, спрос которого растет почти на 10% ежегодно. О том, какую стратегию выбрал Китай, мы уже писали.



С момента публикации этой статьи появилось пока только одно уточнение - Шанхайская международная нефтяная биржа назвала новую дату начала торгов, 26 марта.



Китай, несмотря на то, что управляется Коммунистической партией, еще ни разу не оказывался под действием санкций - статус "всемирной мастерской" отнять не представляется возможным. Даже США, несмотря на все постулаты NCC, не рискуют пойти на такой шаг, а Европа даже и слышать об этом не хочет - напротив, в этой "старушке" нарастает конкуренция за право участия в глобальном проекте "Шелковый путь", за китайские инвестиции, которые будут сопровождать его развитие. Россия и Иран находятся в иной ситуации - несырьевой экспорт из наших стран растет, но рост этот фантастическим назвать язык не поворачивается.



Россия, Иран и углеводороды



В отличие от Штатов, не торопится ЕС и зачислять Иран в число "стран-изгоев", и вовсе не из-за каких-то гуманитарных соображений или желания строго соблюдать условия "ядерной сделки" с Ираном. То, что Евросоюз не является предсказуемым партнером, мы с вами прекрасно знаем - достаточно вспомнить гарантии министров иностранных дел Германии и Франции Януковичу, официально данные ему в феврале 2014 года. Настоящую причину мы указали чуть выше - баррели и кубометры углеводородов.



Схожая картина и в случае с Россией, отличие только в существующих и строящихся магистральных трубопроводах, но потенциально Иран действительно способен стать столь желанным для ЕС поставщиком и природного газа, и нефти. В свою очередь, для Ирана Евросоюз - это 27% его экспорта углеводородов, при этом нефть и газ Иран продает за евро. Клубок противоречий получается изумительной красоты: чтобы уменьшить свою зависимость от российского газа и нефти кардинальным образом (проект магистрального газопровода из Азербайджана с его максимальным объемом в 10-15 млрд кубометров в год - лишь элемент декора, какой бы шумной не была пропагандистская компания по этому поводу), Европа имеет единственную разумную альтернативу - нефть и газ Исламской Республики Иран в комплекте с газом Катара, который так и не избавился от проблем с санкциями со стороны своих соседей. Впрочем, что касается альтернативных поставок нефти, то тут предложений предостаточно, причем не только от стран Персидского залива, но из государств Африки. А вот с газом для Европы все куда как жестче. Даже если Катар в обозримом будущем решит все свои проблемы с санкциями со стороны арабских стран, все, что он может предоставить Европе - это только СПГ, поскольку проект магистрального газопровода (далее - МГП) через территорию Сирии существует только в воспоминаниях, причины общеизвестны.



Что может дать вот такая удивительная ситуация с поставками газа, мы воочию можем наблюдать на примере Турции. Несмотря на все амбиции Эрдогана, на его попытки играть на нескольких направлениях одновременно, Турция стала третьим участником коалиции по урегулированию ситуации в Сирии наряду с Россией и Ираном. Можно раскладывать самые замысловатые геополитические пасьянсы, но основа такого дисциплинированного поведения - то, что Россия и Иран обеспечивают более 80% потребностей Турции в поставках природного газа. Такая перспектива вряд ли нравится Европе, но альтернатива не просматривается. Поставки СПГ с территории США - просто дорого и куда как менее гибко, чем трубопроводные поставки из России и такие же, которые можно организовать из Ирана через территорию Турции. Месторождения Северного моря вычерпаны практически до дна, у Норвегии приличные запасы остались только на месторождении "Тролль", со стороны Алжира и Туниса поставки тоже сходят на нет. Что у нас там еще из газовых новостей?



Гигантское месторождение "Зохр" на шельфе Египта, которое не только способно решить все проблемы растущих потребностей этой страны, но и превратить Египет в экспортера газа в Европу. Тысячекратно ругаемый и даже проклинаемый одновременно патриотами и либералами, "правыми" и "левыми", Игорь Сечин уже успел подписать контракт и оплатить 30% акций этого проекта для Роснефти. Газовые месторождения на шельфе Кипра? Чтобы начать их разработку, Европе предстоит помочь Кипру решить территориальные споры с таким замечательным государством, каковым, вне всякого сомнения, является Турецкая Республика Северный Кипр, переговоры с которой летом минувшего года зашли в тотальный тупик. Северный Кипр, конечно, Республика, но ведь Турецкая.



Турции конкурент второй нитки "Турецкого потока", как бы это цензурно выразиться-то… очень не нужен, причем сразу по двум причинам. Во-первых, деньги за транзит получать кто же не хочет (Болгарию не называть, это государство с низкой планкой социальной ответственности), а во-вторых, один раз Турция уже "одними помидорами не отделывалась". Вот, собственно, и все, если не считать гипотетического трубопровода на пятикилометровой глубине за нереальные деньги с израильских шельфовых месторождений. Этот проект, конечно, Европа время от времени вспоминает, но складывается впечатление, что только для того, чтобы еще раз посмотреть на смету, содрогнуться и снова спрятать под сукно. Извините, но другой планеты у нас для Европы нет. Вполне демократично, собственно говоря - или согласиться на рост влияния "страшно-ужасного кремлевского режима", или на все более тесное сотрудничество с режимом аятолл. Выбирай, но осторожно. Осторожно, но выбирай.



Поиск общих позиций



Если же смотреть на ситуацию с точки зрения России, то здесь "все то же самое, только наоборот" - если нам удастся выстроить взаимные отношения с Ираном должным образом, чтобы поставки газа в Европу велись строго согласованно, то все санкции, которые довелось и доводится переживать обеим нашим странам, могут показаться причастным к ним цветочками на фоне ягодок. Согласование экспортной политики позволяет решить и потенциально возможный рост поставок из Катара, ведь газ для своих заводов по сжижению Катар черпает из Северного Парса, который для Ирана - Южный Парс. Предложение кажется слишком жестким, слишком агрессивным? Напомним нетленные строки NSS-2018:



"Соединенные Штаты и Европа будут вместе противостоять российской подрывной деятельности и агрессии, а также угрозам, которые представляют собой Иран и Северная Корея".



Извините, но это не мы расставляем границы, определяем противников и конкурентов. Никто в Европе не возмутился содержимым NSS, не подал даже робкого голоса против, у всех стран ЕС есть масса собственных хлопот и забот, не до проблем тут России и Ирана. Вы видите причины вести себя деликатно с этой публикой? Мы - видим. Несмотря на рост не сырьевого экспорта, и Иран, и Россия сохраняют зависимость от экспорта углеводородов, который обеспечивает весомую долю государственных бюджетов.



На день сегодняшний поставки газа из России и Ирана - палка о двух концах. Если Россия и Иран согласуют свои позиции, то ответ Европы может быть достаточно жестким - они ведь, в принципе, могут согласиться на поставки СПГ из США, что может быть очень болезненно. Как мы можем смягчить последствия такого удара, тоже понятно - и Россия, и Иран должны увеличивать поставки углеводородов в другие регионы, наращивать диверсификацию. Собственно, Россия этим уже успела озаботиться, факты хорошо известны.



Строится "Сила Сибири" и газоперерабатывающий завод в Амурской области, в ноябре 2017-го введена в эксплуатацию первая линия "Ямал СПГ", поставки которого законтрактованы в Юго-Восточную Азию, 1 января пущена вторая нитка нефтепровода в Китай, что только усилит позиции России как крупнейшего поставщика нефти в Поднебесную, ведутся переговоры по "Силе Сибири-2", ресурсным источником для которой вполне могут стать те же месторождения, из недр которых идут поставки в Европу.



У Ирана же ситуация куда как более сложная - многие газовые проекты были оборваны на взлете западными санкциями, но ситуация удивительна тем, что это не самая большая беда. Не были реализованы совместные проекты с Европой - зато сейчас имеются возможности заниматься разработкой газовых проектов для поставок топлива в такие страны, как тот же Китай, в Пакистан, в Индию, в Оман. Одновременно это может послужить хорошим основанием для решения еще одной проблемы - исторического груза двусторонних отношений ИРИ и СССР. Если кто-то подзабыл, то напомним, что Советский Союз был союзником Ирака в годы его войны с Ираном, за что аятолла Хомейни наградил нашу страну званием "малого сатаны" - "большим сатаной" раз и, похоже, навсегда объявлена Америка. Чем больше будет совместных проектов Ирана и России в энергетике - тем прочнее будут наши связи, тем больше будет возможностей для выработки общей позиции по экспорту газа в Европу.



Разумеется, Иран и Россия вполне могут развивать торговые отношения не только в энергетической отрасли. Уже состоялись поставки комплексов ПВО С-300, идут переговоры по продолжению сотрудничества в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве. Но тут многое, к сожалению, зависит еще и от успехов России в импортозамещении. Классический пример - история с несостоявшимся контрактом поставок 100 самолетов "Сухой-Суперджет". Мы можем сколько угодно раз называть это изделие российским, но 90% его авионики - это патентованное оборудование производства США. Штаты просто запретили поставки этого оборудования в Иран в любом виде - и контракт не состоялся. А вот с энергетикой все куда как иначе - в ней никакие препятствия просто не существуют в принципе. Куда как иначе и еще в одном направлении - в организации альтернативного маршрута поставок товаров из Индии в Европу и обратно, поскольку, повторимся другой планеты у нас для Европы нет. Мало того - нет у нас другой планеты и для третьего члена экипажа лодки "стратегических конкурентов США", для Китая. Проект "Шелкового пути" весьма перспективен и соблазнителен, но вот есть у полуторамиллиардного Китая противоречия с полуторамиллиардной Индией и нет причин для того, чтобы Россия и Иран учли интересы этого растущего гиганта.



Совместные энергетические и транзитные проекты России и Ирана



Объем статьи не позволяет подробно рассмотреть все российско-иранские энергетические и транзитные проекты, мы просто ограничимся их списочным перечислением, оставив их анализ для следующей публикации на эту тему:



1. АЭС "Бушер" и подписанный меморандум о возможности увеличения числа атомных энергоблоков до восьми штук;

2. Энергомост "Север - Юг" с участием России, Грузии, Армении и Ирана;

3. Железнодорожный и морской транспортный коридор с участием Индии, Ирана, Азербайджана и России. Если кто-то пропустил новости этого проекта, сообщаем, что 8 февраля прибывший из России тестовый поезд направился из Азербайджана в Иран по маршруту Астара (Азербайджан) - Астара (Иран), а Азербайджан уже успел предложить запустить пассажирский железнодорожный состав из иранской Астары в город Москву и обратно;

4. 22 декабря 2017 года министр нефти Ирана Б. Зангане пригласил Газпром присоединиться к проекту газопровода по маршруту Иран - Оман;

5. В 2016 году Иранская национальная нефтяная компания подписала договор с южнокорейской KOGAS о предоставлении инжиниринговых услуг по проектированию МГП IGAT 9. Этот МГП предназначен для транспортировки топлива от города-порта Асалуйе, ближайшего к Южному Парсу на северо-запад, до границы Ирана с Турцией и дальнейшего экспорта в Европу. 22 января 2017 года замминистра нефти Ирана Х. Р. Араки сообщил, что "власти Ирана очень рады участию в проекте IGAT-9 российских энергетических компаний. Турция стала третьей страной, отвечающей за зоны деэскалации в Сирии, она учитывает позиции России и Ирана, причин для этого великое множество, однако главные из них мы знаем по именам - "Турецкий поток" и IGAT-9;

6. В сентябре 2017 года министр нефти Ирана Б. Зангане твердо заявил, что проекты развития газового месторождения Фарзад-Б и строительства морского МГП из Ирана в Пакистан и далее в Индию осуществляется с большой задержкой, но они будут реализованы, "хотя для решения этих проблем необходимо привлечение России";

7. Энергомост Россия - Азербайджан - Иран;

8. 12 декабря 2017 года Газпром, Иранская нефтяная компания и иранский фонд Oil Industry Pension, Saving and Staff Welfare Fund подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Иран СПГ", который предполагает совместное строительство двух технологических линий по сжижению газа мощностью 5,25 млн тонн каждая;

9. В тот же день Газпром и Иранская нефтяная компания подписали "дорожную карту" о подготовке Газпромом исследования о реализации на территории Ирана интегрированных проектов в области добычи, транспортировки и переработки углеводородов, включая газовую химию. После подписания договора Алексей Миллер рассказал журналистам, что результаты исследований Газпром планирует представить в первом квартале этого года;

10. 20 февраля 2017 в присутствии министров энергетики России и Ирана состоялась торжественная церемония закладки первого камня тепловой электростанции "Сирик" - 4 блока по 350 МВт каждый, 1,2 млрд долларов кредита России. Полная сдача в эксплуатацию ТЭС намечена на 2021 год, "Сирик" расположен в 130 км от порта Бендер-Аббас на берегу Персидского залива. Именно здесь будет заканчиваться паромная переправа из Мумбаи и начинаться железнодорожная часть транспортного коридора Индия - Иран - Азербайджан - Россия.



Ну и, напоследок, пока еще без номера, рассмотрим и один из результатов заседания Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия, прошедшего с 24 по 26 декабря в Исламабаде, участвовали в котором руководители парламентов России, Пакистана, Афганистана, Ирана, Турции и Китая. Обсуждали там исключительно проблемы терроризма, но 27 декабря спикер парламента Ирана А. Лариджани сообщил, что подписал с господином Вячеславом Володиным договор о создании комитета для реализации совместных проектов в энергетической и железнодорожной сферах.



Как видите, не только мы и Дональд Трамп, но и весьма серьезные политики Ирана и России твердо убеждены, что весь сегодняшний мир вращается вокруг энергетики. Если же отбросить иронию, то список совместных российско-иранских энергетических проектов обширен, многогранен и достаточно интересен для того, чтобы продолжить эту тему в следующих статьях.



Борис Марцинкевич

