Северный Казахстан: денег нет, но вы держитесь.., - А.Шувалова

00:38 20.02.2018 Более двух лет не погашают задолженность по заработной плате проблемные предприятия Северо-Казахстанской области



Руководство ТОО "Кайранколь Астык" (элеватор) Жамбылского района задолжало 35 сотрудникам 13,3 миллиона тенге. А ТОО "Николаевское ХПП" (хлебоприемное предприятие) Есильского района все никак не выплатит 2,6 миллиона тенге 25 работникам. Названия этих товариществ регулярно звучат на разных собраниях и совещаниях, проблеме был посвящен не один десяток критических журналистских материалов, но она остается нерешенной.



По мнению руководителя управления государственной инспекции труда СКО Кайрата ПШЕНБАЕВА (на снимке), это свидетельствует, что акимами районов действенные меры не принимаются. Недавно инспекция подвела итоги за 2017 год, в течение которого выявлено 1124 нарушения трудового законодательства, в том числе 616 – по трудовым отношениям. Речь идет о нарушении сроков выдачи заработной платы, превышении норм рабочего времени, использовании труда работников без трудовых договоров.



- По вопросу своевременности выплаты зарплаты проверили 25 организаций области, выявив задолженность в сумме 332,7 миллиона тенге, - сообщил Пшенбаев на заседании коллегии инспекции. - Все юридические лица привлечены к административной ответственности на 6,2 миллиона тенге.



Люди в СКО терпеливые, по крайней мере, по данным главы управления, трудовых конфликтов, акций протеста на территории области не зарегистрировано. И вообще, согласно Карте трудовых рисков Министерства труда и социальной защиты, фон социальной напряженности и риск возникновения трудовых конфликтов в регионе незначительный. Он составляет 14,3 балла, в то время как в ряде соседних областей – 18 и даже 32,4.



Анна ШУВАЛОВА

Понедельник, 19 Фев 2018, Источник - ratel.kz

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