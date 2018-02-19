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Старший каз-зять Кулибаев продолжит работать на Россию, - О.Червинский
00:32 20.02.2018

Тимур Кулибаев продолжит работать на Россию

Большинство других членов совета директоров "Газпрома" – либо выходцы из спецслужб, либо личные друзья Владимира Путина

Тимур КУЛИБАЕВ утвержден российской стороной кандидатом в совет директоров ПАО "Газпром" в качестве независимого директора. Очередное годовое собрание, на котором состоится голосование по кандидатурам, пройдет 29 июня в Санкт-Петербурге.

Сюрпризов в ходе собрания не ожидается – список содержит 11 кандидатур, которые претендуют на 11 мест в совете директоров.

Что касается председателя казахстанской Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy г-на Кулибаева, то для него эта работа не внове, так как он является независимым директором "Газпрома" уже в течение 7 лет.

Впервые его кандидатура была внесена председателем совета директоров, первым вице-премьером российского правительства Виктором ЗУБКОВЫМ в 2011 году, когда Тимур Аскарович возглавлял в Казахстане Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

По мнению российского вице-премьера, присутствие в совете столь влиятельной фигуры казахстанского политического истеблишмента позволит активизировать двустороннее сотрудничество в газовой сфере.

Ведь именно Кулибаев был одним из разработчиков российско-казахстанского "газового договора", подписанного в 2005 году и регламентирующего, в частности, вопросы транзита через территорию страны "голубого топлива", закупаемого "Газпромом" в Средней Азии, а также своп-операции, позволяющие снабжать энергодефицитные регионы Казахстана российским газом.

Как ожидалось, коллегой Кулибаева по совету директоров – вторым независимым директором – должен был стать бывший канцлер Германии Герхард ШРЕДЕР, который давно сотрудничает с "Газпромом" в проекте NordStream и отлично разбирается в международных делах российской газовой монополии.

Однако в последний момент в Кремле приняли решение об избрании членом совета директоров и вторым независимым директором ректора Российской академии народного хозяйства Владимира МАУ.

Мау тоже, кстати, сохраняет свой пост в совете директоров "Газпрома" по сей день и выдвигается на новый срок. Хотя его называют сторонником либеральной идеи и соратником реформатора российской экономики, автора "шоковой терапии" 90-х Егора ГАЙДАРА.

Большинство же членов совета директоров газового монополиста – либо выходцы из спецслужб, либо личные друзья Владимира ПУТИНА.

Как, например, тот же Виктор Зубков, в 1991-93 годы работавший заместителем председателя комитета по внешнеэкономическим связям мэрии Санкт-Петербурга, под руководством председателя комитета Владимира Путина.

Или еще один выходец из кузницы кадров российской элиты – все того же комитета по внешним связям – председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР.

Профессиональную карьеру в Санкт-Петербурге начинал и кандидат в совет директоров Михаил СЕРЕДА, ныне занимающий пост заместителя г-на Миллера, руководителя аппарата "Газпрома".

"Силовое крыло" газовой монополии успешно представляет председатель правления Россельхозбанка Дмитрий ПАТРУШЕВ, приходящийся родным сыном кадровому чекисту, сменщику Путина на посту руководителя ФСБ, а ныне – секретарю Совета безопасности Российской Федерации Николаю ПАТРУШЕВУ.

Также номинирующийся в совет директоров глава "Газпромбанка" Андрей АКИМОВ погоны на плечах не носит, но некоторые детали его биографии позволяют предположить, что спецслужбам он человек не чужой.

Ну, разве мог в 1987 году простой выпускник Московской финансовой академии возглавить советский загранбанк в "шпионской столице Европы" Вене – "Donaubank"? А с января 1991-го по ноябрь 2002 года управлять австрийской финансовой компанией IMAG, специализирующейся на торговле российской нефтью?

Так что скучно в совете директоров Тимуру Аскаровичу точно не будет.

К тому же работа эта неплохо оплачивается – как сообщали в 2012 году российские СМИ, выплаты Тимуру Кулибаеву как члену совета директоров от газовой монополии составляют около 616 тысяч долларов в год.

Такие же премии получают и остальные члены совета директоров.

Олег ЧЕРВИНСКИЙ
Понедельник, 19 Фев 2018,

Источник - ratel.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519075920
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