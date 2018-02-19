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Анкара хочет усидеть на двух стульях, - Юсуф Зия Джомерт
00:22 20.02.2018

Что теперь сделает Россия?

Американцы сыпали резкими заявлениями. "Если вы нас тронете в Манбидже, мы агрессивно ответим". В этом тезисе была даже угроза. С другой стороны, мы тоже не церемонились.

В конечном счете Чавушоглу (Çavuşoğlu) сказал: "Нам не нужны слова и обещания. Наши отношения или наладятся, или окончательно испортятся". Турция проводит военную операцию для обеспечения собственной безопасности. США недовольны этой операцией, поскольку она нацелена на зачистку Африна от Отрядов народной самообороны (YPG), с которыми они сотрудничают. Более того, на следующем этапе Манбидж тоже входит в числе целей.

Россия довольна ситуацией. Проявляет снисходительность. Открывает воздушное пространство. Держит под контролем сирийский режим. Ведь чем дальше Турция от США, тем она ближе к России. Отдаление Турции от США - для России большое преимущество перед США.

Мы, в свою очередь, обеспокоены как проблемой террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen), так и сотрудничеством США с YPG, которые являются версией Рабочей партии Курдистана (РПК).

Ни Турция не откажется от своего дела, ни США - от YPG… Значит, нить становится все тоньше. И если так пойдет дальше, она окончательно порвется. Так мы рассуждали.

А когда добавились такие странные предложения министра обороны США, как "уговорить одну часть РПК воевать с другой ее частью", мы сказали: "Все. Они не намерены понимать наш язык". В ночь с четверга на пятницу на прошлой неделе Тиллерсон провел очень необычные и продолжительные переговоры с президентом Эрдоганом, которые длились больше трех часов.

Их необычность заключалась в том, что переводил Тиллерсона Чавушоглу. При этом никто не протоколировал ход переговоров. Это шло вразрез с привычной практикой. Некоторые американцы и турки посчитали это странным. Лично меня волнует вопрос о том, кто потребовал, чтобы на переговорах больше не было американцев, Эрдоган или Тиллерсон. Скоро это станет понятно.

На следующий день Тиллерсон снова встретился с Чавушоглу. Затем последовали неожиданные заявления, которые заставили всех нас понять свою ошибку. Не знаю, признался ли кто-либо, кроме меня, в том, что заблуждался, но до встречи с Тиллерсоном все были настроены примерно так, как я описал. И вдруг атмосфера переменилась.

Что касается зачистки Манбиджа… По некоторым вопросам мы приняли решение не делать шагов без ведома друг друга. Даже работать вместе. Тревоги Турции останутся позади. Будут созданы рабочие группы. Если потребуется, Манбидж будет зачищен от РПК. Турция и США будут вместе оценивать обстановку в этом регионе. Это серьезное изменение американской позиции.

Я, судя по выражению министра обороны США Мэттиса "наш союзник по НАТО", был уверен, что наши отношения союзничества, которые обозначались понятием "стратегическое партнерство", опустились до уровня НАТО. Но на переговорах с Тиллерсоном снова прозвучало выражение "стратегическое партнерство". Возникло осознание намерения, воля в направлении восстановления отношений.

В то же время говорить, что все наладится, судя по этому внешне проявившемуся согласию, пока рано. Теперь намерения США становится невозможно понять по заявлениям официальных лиц. Белый дом, Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ могут выражать совершенно разные точки зрения, далеко не всегда последовательные. Для того чтобы понять, как ситуация обстоит на самом деле, нужно посмотреть, насколько достигнутые в Анкаре договоренности будут претворяться в жизнь и применяться на практике. Обратите внимание, Пентагон не слышит, что говорит внешнеполитическое ведомство.

Есть и другая сторона медали. В условиях, когда мы открыто показали наше намерение восстанавливать отношения с США, что будет делать Россия? Сохранит ли она свою снисходительную позицию относительно операции "Оливковая ветвь"? Или же будет чинить препятствия, думая, что мы опять сближаемся с Америкой? Управлять одновременно двумя сторонами непросто.

Оригинал публикации: Şimdi Rusya ne yapacak?
Опубликовано 19/02/2018

Юсуф Зия Джомерт (Yusuf Ziya Cömert)
19.02.2018

Karar, Турция

Источник - inosmi.ru
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