 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жены влиятельных людей Кыргызстана. Кто они?
00:04 20.02.2018

Информационное агентство АКИpress публикует информацию о женах влиятельных людей Кыргызстана.

В журнале "100 самых влиятельных людей Кыргызстана" представлен национальный список наподобие мирового рейтинга влиятельности, составляемого авторитетным журналом Time.

В списке значится экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Его супруга - Раиса Атамбаева (1958 года рождения). Известно, что она выросла в городе Ош, получила высшее образование в Кыргызском государственном медицинском институте по специальности "санитария и гигиена". Сейчас она заведует кафедрой гигиенических дисциплин КГМА. В конце 2017 года Р.Атамбаевой было присвоено звание профессора. В браке с А.Атамбаевым с 1988 года, у них 2 детей.

Супруга губернатора Нарынской области Аманбая Кайыпова - Мунира Каипова (1966 года рождения), является домохозяйкой. Родом из Таласской области. Окончила физико-математический факультет Национального университета, воспитывает 5 детей.

Жена депутата Жогорку Кенеша (СДПК) Чыныбая Турсунбекова - Нуржан Тентимишова, по данным Министерства юстиции, является учредителем ОАО "Капитал Банк Центральной Азии". Она же - генеральный директор группы компаний "Акун" (холдинг по производству и переработке муки, производству продуктов питания, включая макаронные изделия, напитки, питьевую и минеральную воду).

Нургуля Калбекова, 1978 года рождения, является супругой начальника Генштаба Вооруженных сил КР Раимберди Дуйшенбиева. Она уроженка города Майлы-Суу Жалал-Абадской области. Получила высшее образование в Жалал-Абадском госуниверститете. Воспитывает троих сыновей.

Учредителем ЗАО "Аллор Строй Сервис", которое построило ТЦ "Азия Молл", выступает Рита Бирбаева. Именно она является спутницей жизни бывшего депутата Жогорку Кенеша ("Республика - Ата-Журт") Омурбека Бабанова.

Жанархан Турдакунова (1975 года рождения) - жена лидера фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова. Уроженка Нарынской области, окончила факультет кыргызской филологии Кыргызского национального университета по специальности "манасовед". Воспитывает 4 детей. Сейчас она домохозяйка, до ухода на декрет работала в министерстве культуры.

О второй половинке спикера Жогорку Кенеша известно, что ее зовут Алина Джумабекова. Ей 40 лет, является уроженкой Таласской области. По образованию она финансист. В настоящее время Алина Касымовна занимается воспитанием 3 детей.

При подготовке рейтинга влиятельности были привлечены эксперты - авторитетные люди, сами находящиеся во власти; действующие политики. Среди них бывшие премьер-министры, бывшие и действующие министры, депутаты, лидеры партий, представители фискальных и силовых органов, бизнесмены и известные политологи.

В рейтинг вошли не только люди, наделенные властью или имеющие крупные активы, известные политики и общественные деятели, но и спортсмены и творческие люди, которые своими достижениями и работой вдохновляют людей изменить свою жизнь.

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Источник - АКИpress
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