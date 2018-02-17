Казахский писатель Рахымжан Отарбаев скончался в Атырау

23:15 19.02.2018 Драматург ушел из жизни, являясь художественным руководителем областного театра имени Утемисова



Известный казахский писатель и драматург Рахымжан Отарбаев скончался в ночь на 17 февраля в Атырау, сообщает портал "Мой город".



Рахымжан Отарбаев родился 19 октября 1956 года в Курмангазинском районе Атырауской области. В 1977 году окончил филологический факультет Уральского педагогического института. Работал в газете "Қазақ әдебиеті", журнале "Жалын", занимал должности руководителя Мангистауской областной телерадиокомпании, директора Казахского областного драматического театра имени Махамбета, заведующего сектором в администрации президента РК, генерального директора национальной академической библиотеки РК, работал директором-главным редактором журнала "Ак Жайык".



В ноябре 2016 года в Анкаре прошла презентация сборника рассказов писателя "Ак кобелектер" и романа "Бас". До настоящего времени писатель являлся художественным руководителем областного драматического театра имени М.Утемисова.

В разные годы были опубликованы произведения писателя "Шер", "Жұлдыздар құлаған жер", "Жайық жыры", "Қараша қаздар қайтқанда", "Дауысыңды естідім", "Отверженный мир" и двухтомный сборник избранных произведений.



Пекинское издательство "Ұлттар" опубликовало на казахском и китайском языках двухтомник его произведений, российское издательство "Художественная литература" выпустило на русском языке его однотомник, книги автора изданы на киргизском языке. Отдельные произведения опубликованы на турецком, арабском, английском языках. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ru.sputniknews.kz

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