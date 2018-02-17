|Казахский писатель Рахымжан Отарбаев скончался в Атырау
23:15 19.02.2018
Драматург ушел из жизни, являясь художественным руководителем областного театра имени Утемисова
Известный казахский писатель и драматург Рахымжан Отарбаев скончался в ночь на 17 февраля в Атырау, сообщает портал "Мой город".
Рахымжан Отарбаев родился 19 октября 1956 года в Курмангазинском районе Атырауской области. В 1977 году окончил филологический факультет Уральского педагогического института. Работал в газете "Қазақ әдебиеті", журнале "Жалын", занимал должности руководителя Мангистауской областной телерадиокомпании, директора Казахского областного драматического театра имени Махамбета, заведующего сектором в администрации президента РК, генерального директора национальной академической библиотеки РК, работал директором-главным редактором журнала "Ак Жайык".
В ноябре 2016 года в Анкаре прошла презентация сборника рассказов писателя "Ак кобелектер" и романа "Бас". До настоящего времени писатель являлся художественным руководителем областного драматического театра имени М.Утемисова.
В разные годы были опубликованы произведения писателя "Шер", "Жұлдыздар құлаған жер", "Жайық жыры", "Қараша қаздар қайтқанда", "Дауысыңды естідім", "Отверженный мир" и двухтомный сборник избранных произведений.
Пекинское издательство "Ұлттар" опубликовало на казахском и китайском языках двухтомник его произведений, российское издательство "Художественная литература" выпустило на русском языке его однотомник, книги автора изданы на киргизском языке. Отдельные произведения опубликованы на турецком, арабском, английском языках.