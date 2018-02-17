Главу Якутии после скандала в самолете "отбила" жена со справкой

20:43 19.02.2018 Егор Борисов и его помощник устроили кипеш на борту самолета



В Поднебесной один неизвестный философ как-то сказал: "Мечтающий стать чиновником подобен мыши, ставший чиновником подобен тигру". В России некоторые государевы слуги идеально соответствуют этим словам. Власть, данная им "народом", вознесла их на небеса, а беды и чаяния людей они видят лишь из окна своего автомобиля. Убедиться в этом россияне смогли на примере главы Республики Саха (Якутия).



Глава региона Егор Борисов вместе с помощником Евгением Шигаповым 16 февраля вылетали из Москвы в Якутск рейсом "Аэрофлота" SU 1750. Но случился конфуз - сановника не пустили в салон! Дальнейшее развитие событий можно сравнить с одним из сюжетов известного советского мультфильма "Маугли", где один зверь подобострастно кричал назло другим обитателям джунглей: "А мы пойдем на север!".



Итак, версия "Аэрофлота". Руководитель региона, его помощник и супруга практически в последний момент пришли на посадку в самолет с громадной поклажей в руках (в основном пакеты из магазина Duty free) и без посадочных талонов. Их не пустили, и начался скандал.



- На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались, выражали возмущение правилами авиакомпании, вели себя вызывающе, - рассказал "МК" пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.



Больше всех в этой истории отличился Шигапов. Он от возмущения начал тыкать в нос экипажу красную книжицу (по всей видимости, она должна спасать от многих бед) и выражался при этом не слишком вежливо. Чтобы показать свою преданность боссу, г-н Шигапов даже пытался прорваться в кабину самолета. На требования пилотов прекратить безобразия мужчине было просто-напросто начхать. Кроме того, телеграм-канал "112" опубликовал прелюбопытнейший документ, в котором говорится, что пассажир Борисов, будучи на борту воздушного судна, угрожал командиру экипажа увольнением, ссылаясь на приятельские отношения с министром транспорта РФ, пытался звонить руководителю Росавиации. А когда на помощь экипажу подоспели полицейские, то показывал им в гаджете номер одного из руководителей Администрации Президента России.



Общими усилиями конфликт удалось потушить. Главу отстояла его жена Прасковья Петровна. Она предоставила стражам порядка медицинскую справку, что ее муж после сложной операции и нуждается в реабилитации. А Евгения Шигапова сняли с рейса и доставили в транспортную полицию аэропорта "Шереметьево". Исследование показало, что мужчина абсолютно трезв и не находится в наркотическом опьянении. Рейс из-за инцидента задержали на час.



А глава Якутии вспомнил старую пословицу: лучшая защита - это нападение. Он поспешил опубликовать на своей страничке в одной из соцсетей гневное обращение. Конечно, во всем оказался виноват экипаж самолета. Чиновник дошел даже до того, что высказал мнение о предвзятом отношении компании "Аэрофлот" ко всем жителям республики. Сейчас с этим ЧП разбираются правоохранители. Надеемся, что их решению не помешают никакие высшие силы. Даже если г-н Борисов дозвонится наконец главе Росавиации.



Дмитрий Погорелов



№27621 от 20 февраля 2018 Источник - "Московский комсомолец"

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