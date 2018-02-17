КырДепутата Асылбек уулу официально арестовали в Казахстане на 2 месяца

20:31 19.02.2018 В Алматы арестован кыргызский депутат, задержанный в ходе спецоперации



Подозреваемые взяты под стражу на 2 месяца.



Районным судом Алматы санкционирован арест 17 человек, задержанных в ходе спецоперации 15-16 февраля, передает Zakon.kz.



"Постановлением Алмалинского районного суда Алматы от 17 февраля 2018 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении У.Мурадилова, Ч.Абакирова. и Д.Асылбек уулу, которые подозреваются в совершении экономической контрабанды в составе преступной группы, а также в участии в транснациональной преступной организации", - сообщили в пресс-службе суда Алматы.



Всего с санкции суда взяты под стражу 17 человек: 14 казахстанцев и трое вышеуказаных граждан Кыргызстана.



Напомним, 15 и 16 февраля в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях прошла спецоперация, в результате которой были задержаны 35 человек. Среди них были сотрудники таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета и трое граждан Кыргызстана. Один из задержанных депутат Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Дамирбек Асылбек уулу. Известно, что ранее он работал с задержанными Чынгызом Абакировым и Уланбеком Мурадиловым в ЗАО "Альфа Телеком".13 из них являются сотрудниками таможенных постов "Сарыагаш", "Капланбек", "Атамекен" и "Казыгурт". В целом, в ходе спецоперации ликвидировано 8 ОПГ. Ранее сообщалось, что 16 человек были арестованы в ЮКО. Источник - Zakon.kz

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