В Узбекистане начали передавать дехканские рынки частникам

20:24 19.02.2018 Первый пробный опыт предлагается реализовать в Ташкенте - за три месяца столичная администрация определит дехканский рынок и торговый комплекс, где будет проводиться эксперимент



В Узбекистане планируется реализовать пилотный проект по передаче одного дехканского рынка и торгового комплекса в управление частной специализированной компании, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.



Это предусмотрено проектом постановления главы государства "О мерах по дальнейшему сокращению участия государства в коммерческих организациях".



Первый пробный опыт предлагается реализовать в Ташкенте. Столичной администрации будет выделено три месяца на определение дехканского рынка и торгового комплекса, где будет проводиться эксперимент. Их передадут на основе договора компаниям, в том числе иностранным, имеющим опыт организации и ведения профильной деятельности.



По итогам пилотного проекта в срок до 1 января 2019 года Госкомприватизации должен будет внести на рассмотрение правительства предложения по передаче государственного имущества, в том числе государственных долей и государственных предприятий, профильным специализированным компаниям.



Отметим, что сегодня контрольный пакет акций в большей части дехканских рынков столицы принадлежит администрации Ташкента. Работу рынков курирует ассоциация "Тошбозорсавдо", в состав которой входят порядка 20 рынков и торговых комплексов. Источник - ru.sputniknews-uz.com

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