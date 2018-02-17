С криком "кия" и ударом ноги... Кырпремьер Исаков удостоен мастерской степени, черного пояса и 7-го дана по тхэквондо

20:17 19.02.2018 Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков принял генерального секретаря "Всемирного фонда корпуса мира тхэквондо" Шин До Юна, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.



Глава правительства отметил, что визит корейской спортивной делегации свидетельствует о развитии и широкой популярности тхэквондо в Кыргызстане.



"Тхэквондо способствует укреплению дисциплины, здоровья и духовному развитию подрастающего поколения. Данный вид восточных единоборств – это своего рода философия, которая гармонично вписывается в национальный колорит любой страны. Тхэквондо объединяет множество людей по всему миру. Учитывая это, хочу поблагодарить Вас за усилия на пропаганде данного вида спорта по всему миру", - подчеркнул Исаков.



Генеральный секретарь "Всемирного фонда корпуса мира тхэквондо" Шин До Юн выразил благодарность главе правительства за встречу и отметил, что на сегодняшний день деятельность Фонда осуществляется во многих странах мира.



"К работе Фонда активно вовлечены представители волонтерского движения. Основной задачей Фонда является дальнейшая популяризация тхэквондо и воспитание спортсменов, способных участвовать и побеждать на соревнованиях по тхэквондо различного уровня", – сказал он.



После этого Исаков принял участие в церемонии открытия турнира на Кубок премьер-министра Кыргызской Республики по тхэквондо.



"Сегодня более 200 стран пропагандируют и развивают тхэквондо. Хочу призвать ребят, которые занимаются спортом, в том числе тхэквондо, никогда не сдаваться и шаг за шагом идти к поставленной цели. Не бывает непреодолимых преград, надо всегда бороться и идти вперед", - подчеркнул он.



Премьер-министр отметил, что в программе правительства "Жаны доорго кырк кадам" развитию спорта уделяется особое внимание.



За большой вклад в развитие тхэквондо в Кыргызстане Сапар Исаков был удостоен мастерской степени, черного пояса и седьмого дана. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kabar.kg

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