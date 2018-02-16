Как президенту Гани удалось расшатать основы афганского государства, - Анита Ахмади

18:32 19.02.2018 За три с половиной года своего президентства Ашраф Гани изгнал из правительства многих влиятельных политических и общественных деятелей. Уже на следующий день после победы на выборах Гани приступил к постепенному выведению на обочину политической жизни лиц, сыгравших ключевую роль в его вхождении в президентский дворец.



Правительство национального единства было сформировано на основе широкого политического участия. Его поддержало подавляющее большинство влиятельных политических фигур, но сейчас пропасть между народом и правительством достигла максимума и политический консенсус утрачен. Главной причиной создавшейся ситуации является изоляция влиятельных политиков и рост недоверия политического класса к курсу правительства.



Отставка чрезвычайного советника президента Ахмада Зии Масуда



Осуществление плана по избавлению от возможных конкурентов Гани начал со своего спецпредставителя. Ахмад Зия Масуд был единственным влиятельным политиком таджикского происхождения, поддержавшим Ашрафа Гани на выборах. Поступившись интересами своего социального и национального круга, при поддержке Ашрафа Гани Масуд начал большую авантюру. Он сыграл немаловажную роль в придании легитимности президентству Гани, хорошо понимавшему важность Масуда в деле конструирования национального имиджа своего правления. Изначально Гани пожаловал Масуду должность советника, приравняв ее специальным указом к посту вице-президента, и наделив широкими полномочиями. Но спустя некоторое время, совершив непредсказуемый шаг, Ашраф Гани сместил Ахмада Зию Масуда с должности чрезвычайного представителя и отправил по домам всех сотрудников его аппарата.



Отстранение и ссылка генерала Дустума



Наибольшим числом голосов, принесенных в избирательный лагерь команды "перемен и преемственности" (предвыборный слоган Ашрафа Гани), президент Афганистана обязан генералу Абдул Рашиду Дустуму. Последний активно участвовал в избирательной кампании Гани на правах претендента на пост его первого заместителя. В результате поддержки Дустума, по меньшей мере, 80% афганских узбеков отдали свои голоса за Ашрафа Гани. Однако после победы на выборах, когда генерал официально вступил в должность первого вице-президента, глава государства инициировал несколько крупных скандалов с участием Дустума. В итоге лидер афганских узбеков был, фактически, отстранен от должности заместителя главы государства и отправлен в ссылку. Сейчас дело Дустума передано в международный суд по военным преступлениям, и чем вся эта история может для него закончиться, неизвестно. Понятно только то, что у Дустума больше нет шансов продолжить свою политическую карьеру под началом Гани.



Конец легитимности главы исполнительной власти



Создание Правительства национального единства в 2014 году стало средством прекращения противостояния между избирательными командами Ашрафа Гани и доктора Абдуллы Абдуллы на фоне протестов вокруг фальсификаций в ходе президентских выборов. Предполагалось, что по итогам соглашения две команды сольются в одну и начнут служение на благо граждан во имя создания единого всеобщего порядка. Но этим ожиданиям суждено было остаться на уровне мечтаний. Гани не стал придерживаться договоренностей и предпринял попытку "подрезать крылья" Абдулле Абдулле. Он приложил все усилия к тому, чтобы уничтожить социальную базу Абдуллы и превратить его в беспомощную и несчастную фигуру в этом политическом раскладе. Мало того, что положение Абдуллы во власти было лишено законной и юридической поддержки, Гани лишил его также и народной поддержки.



На протяжении трех с половиной лет первые лица страны по-прежнему играли роль соперников по избирательной кампании. Занимая пост второго лица в государстве, Абдулла по сути сохранил за собой статус оппозиционера, обвиняя правительство и лично Гани в слабости и неспособности выполнить требования граждан.



Исключение Мохаммада Мохаккика из Совета безопасности



Отношения между Ашрафом Гани и Хаджи Мохаммадом Мохаккиком, лидером хазарейцев, никогда не отличались взаимной симпатией, оба политика всегда язвительно отзывались друг о друге. После высказываний Мохаккика о войне в Сирии, в частности, слов в поддержку иранской дивизии Фатимиюн, в составе которой сражались афганцы-шииты, Гани предпринял попытку сместить лидера хазарейцев с поста заместителя главы исполнительной власти, но этот шаг встретил жесткое сопротивление со стороны Абдуллы Абдуллы. По этой причине в Афганистане на протяжении нескольких месяцев не проводятся заседания Совета национальной безопасности, а глава исполнительной власти и его второй заместитель в течение длительного времени не появляются на заседаниях кабинета.



Многие представители хазарейской элиты, в свое время поддержавшие Ашрафа Гани на выборах, сегодня также не видят для себя будущего в нынешней афганской политической системе и превратились в жестких критиков власти. Доктор Али Мохаммади, Асадулла Саадати, Азиз Равеш и Аббас Навийян, бывшие рупорами команды "перемен и преемственности" и важнейшими двигателями избирательной кампании Гани, на сегодняшний день перешли в стан критиков президента, разочарованных властью.



Спиной к бывшему президенту



Поскольку в восхождении Ашрафа Гани на пост главы государства сыграл определяющую роль экс-президент Хамид Карзай, казалось, что новый президент станет вечным должником своего предшественника. Однако, войдя в президентский дворец, Гани начал избавляться от "тени" бывшего президента, постепенно удаляя из своего окружения приближенных Карзая. Поначалу Карзай поддерживал Правительство национального единства, но со временем и он превратился в жесткого критика Ашрафа Гани и его политики.



Сейчас Хамид Карзай ведет активную агитацию в поддержку созыва Лойя Джирги – собрания народных представителей страны - в целях решения ключевых государственных вопросов. По некоторым данным, экс-президент собирается воспользоваться этим институтом для того, чтобы лишить Правительство национального единства легитимности. На сегодняшний день многие недовольные политические фигуры в Афганистане обращаются к Хамиду Карзаю.



Противостояние с "Джамиат-и-Ислами" и попытка смещения Атта Мохаммад Нура



На протяжении нескольких месяцев Ашраф Гани находился в конфронтации с министром иностранных дел и председателем партии "Джамиат-и-Ислами" Салахуддином Раббани и прилагал усилия для того, чтобы отправить его в отставку. Благодаря заступничеству некоторых иностранных государств министр иностранных дел сохранил свой пост, хотя Гани удалось подорвать его легитимность, лишив формальных полномочий посредством влияния на депутатов парламента.



Следующей целью президента стал исполнительный секретарь "Джамиат-и-Ислами" Атта Мохаммад Нур, влиятельный деятель партии, занимающий должность губернатора северной провинции Балх. Своим указом президент отстранил Нура от губернаторского поста. Однако благодаря широкой народной поддержке и большому политическому влиянию Нур уже два месяца противостоит центральной власти и по-прежнему исполняет обязанности губернатора, "обесценивая" указ Гани. Тем самым Атта Мохаммад Нур изменил правила политической игры в Афганистане и вписал новую главу в афганские политические взаимоотношения: в отличие от других политических фигур, губернатору Балха удалось организовать сопротивление, используя поддержку народа и сорвать планы Гани.



Закрытие дверей перед парламентскими сторонниками



Став президентом, Ашраф Гани повернулся спиной к "двигателям" своей предвыборной кампании в парламенте. Захир Кадир, Хомаюн Хомаюн, Лали Хамидзай и многие другие депутаты считались одними из самых главных сторонников нынешнего президента в южной и восточной части Афганистана, но спустя несколько месяцев после выборов эти депутаты оказались среди самых больших критиков Гани. Дело дошло до того, что все трое обвинили Гани и его команду в дестабилизации ситуации в стране и создании кризиса.



Депутаты национального парламента Хомаюн и Кадир также обвинили советника по вопросам национальной безопасности Мохаммада Ханифа Атмара и главу службы национальной безопасности правительства Мохаммада Масума Станикзая в поддержке группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), в последние месяцы повысившей активность на севере страны и взявшей на себя ответственность за ряд терактов. Однако никаких документов и свидетельств в подтверждение этого обвинения критики команды президента не представили.



На пике вражды с Рахматуллой Набилем



Недавно Генпрокуратура Афганистана по распоряжению президента Гани запретила бывшему главе Управления национальной безопасности, политику-оппозиционеру Рахматулле Набилю выезд из страны. Поводом для запретительных мер послужила резкая критика экс-главы УНБ в адрес Гани, в ходе которой Набиль обнародовал факты, свидетельствующие о фальсификациях на президентских выборах 2014 года. В ответ на это президент назвал Набиля "предателем интересов национальной безопасности" и развернул усилия, препятствующие его политической деятельности. Тем не менее, в результате давления со стороны некоторых политических фигур с Набиля был снят статус невыездного лица.



Сегодня на Ашрафа Гани обижены многие лидеры джихада и влиятельные полевые командиры моджахедов. Растет недовольство среди различных групп населения страны. Тем не менее, недавно Ашраф Гани заявил, что путь, по которому он идет, является правильным и рассчитанным. Похоже, президент и оппозиция в Афганистане все меньше понимают друг друга.



16.02.2018



Об авторе: Анита Ахмади, афганский журналист (Кабул). Источник - afghanistan.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519054320

Новости Казахстана

