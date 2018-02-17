 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.02.2018
18:32  Как президенту Гани удалось расшатать основы афганского государства, - Анита Ахмади
18:26  В Афганистане очередной губернатор Худам Саманганский отказался увольняться по решению правительства
18:21  Глава антикоррупционной службы ГКНБ Киргизии Чоткораев освобожден от должности
18:19  Контрабанда vs мандат. Что известно о задержании в Казахстане киргизского парламентария
15:36  В 5-ть афганских провинций назначены новые губернаторы
15:08  В озере Чебаркуль, куда упал Челябинский метеорит, наблюдаются странные явления
15:04  Самым красивым мужчиной Кыргызстана признан 11-классник Аскат Осмонов (фото)
07:11  Трамп: цель России - "создать раскол, разногласия и хаос в США". Пора реализовать
06:41  Язык мой - враг мой. Почему в Казахстане против введения латиницы выступают даже филологи, - "Известия"
06:36  США рвут Сирию на куски, выдавив Россию, - "СП"
06:28  Российский Лукойл крепко недобрал нефти с иракской "Западной Курны-2"
06:24  Ливанский рубеж миротворцев, - Анатолий Исаенко
06:21  Почему русская армия так и не взяла Проливы и Константинополь, - А.Олейников
06:16  В Киеве запахло новым майданом. "Саакашисты" требуют отставки Порошенко, а радикалы громят представительства РФ
01:25  Индия: Как эксполярная экономика преобразует мир, - Г.Тюрин
01:02  Плата за вдох. Чем пахнут города Казахстана
00:21  Большая стратегия для Цифрового века. Как преуспеть в мире, связанном сетями, - Анна-Мари Слотер
00:18  Вышел в свет труд Р.Мюллерсона "Начало (истоки) нового порядка: геополитика и столкновение идеологий" (рецензия)
00:13  В Туркменистане верующих допрашивают и заставляют брить бороды
Воскресенье, 18.02.2018
18:30  Кыргызстан. Расцвет псевдо-религии в "островке демократии", - К.Жумабеков
18:07  Российского "бронзового" олимпионика Крушельницкого обвиняют в допинге (мельдоний)
17:08  В Дагестанском Кизляре неизвестный расстрелял прихожанок церкви - 5 убитых
12:32  На Кубе американским дипломатам вынесли мозг "акустическими атаками"
11:07  В Иране разбился пассажирский ATR 72-500 внутренних авиалиний, на борту было 70 человек
10:51  Реинкарнация "халифата". Вторая жизнь ИГИЛ по обе стороны курдского фронта
10:48  (Бывшая) советская империя наносит ответный удар, - National Interest
10:38  Тимур Бекмамбетов решил снимать фильмы в формате screen life
10:33  Вашингтон пытается убедить Анкару уберечь свои войска от столкновения, - З.Караев
10:23  В ДТП погиб экс-депутат Жогорку Кенеша Киргизии Жусубали Исаев
10:06  Исламабад вынуждают искать новых союзников, - В.Скосырев
09:54  Народ к разврату готов? РосГосдума готова принять одиозный законопроект
08:43  Российское Казачество переформатируют на новом Всероссийском съезде
06:01  РосВыборы. Немолчаливый кандидат, - Р.Устраханов
Суббота, 17.02.2018
17:35  В Таджикистане ввели госмонополию на интернет
17:07  Российские солдаты удачи – экскурс в историю ЧВК, - Д.Бабич
17:03  Казахстанские боксеры в матч-спарринге настучали узбекам - 9:1
15:10  Продажа аэропорта Семея признана незаконной
13:53  МИД Кыргызстана направил ноту Казахстану и требует отпустить своего горе-депутата
13:46  РосПравительство Медведева продолжает держать в американских гос-облигациях более $100 млрд (Китай - $1,184 трлн!)
13:25  Голодающим в тюрьме кыргызским оппозиционерам-госзаговорщикам вставили капельницу
13:01  Погибшие в Сирии рос-бойцы ЧВК Вагнера не наемники, а герои! - Олег Царев
12:51  Социальные сети не должны быть полем для религиозной полемики, - Г.Раздыкова
12:16  Прославленную Кырспортсменку - боксершу В. Шевченко КырПарламент наградил... именными часами
12:11  Задержанным в Казахстане КырДепутатом оказался греко-римский борец от фракции "Кыргызстан" Асылбек уулу
10:16  В Мексике вертолет с главой МВД А.Наваррете рухнул на шоссе, - министр жив, есть жертвы
08:57  Казахстан-2018: страсти по грантам
08:56  О национальной идентичности и человеческом капитале в Узбекистане, - А.Ильхамов
08:51  Страна победившей капитуляции. Есть ли дно у низкопоклонничества перед Западом? - С.Смагин
08:47  Крым взбунтовался против "китайского нашествия"
08:41  В Сирии у ДАИШ есть/был "Казахский джамаат" в городе Шаддад, - как врач из Ставрополя стал джихадистом
08:33  Депутат Парламента Киргизии "Д.А" задержан в результате спецоперации в Казахстане
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Афганистан   |   КАДРЫ   | 
В Афганистане очередной губернатор Худам Саманганский отказался увольняться по решению правительства
18:26 19.02.2018

Губернатор провинции Саманган, расположенной на севере Афганистана, Абдул Карим Худам отказался выполнять решение правительства и покидать свой пост. Соответствующее заявление Худам сделал в ходе пресс-конференции в административном центре провинции - городе Айбак, сообщает TOLOnews.

Худам отметил, что его назначение на пост губернатора стало результатом соглашения между правительством страны и партией "Исламское общество Афганистана", поэтому кабмин не имеет права увольнять его по единоличному решению. "Я и мой заместитель продолжат работу до тех пор, пока лидеры "Исламского общества Афганистана" не сообщат о своем решении", - сказал Худам.

Ранее правительство Афганистана объявило о назначении новых губернаторов в пяти провинциях. Согласно заявлению Кабула, новые главы провинций Вардак, Лагман, Логар, Кундуз и Саманган были отобраны на основании рекомендаций Независимого директората местного управления и утверждены администрацией президента. В частности, новым губернатором Самангана должен стать Абдул Латиф Ибрагими.

Напомним, что конфликт между партией "Исламское общество Афганистана" и центральным правительством начался в декабре прошлого года, когда президент Ашраф Гани принял решение об отставке губернатора провинции Балх, населенной, преимущественно этническими таджиками, Атта Мохаммада Нура. Нур, в свою очередь, объявив это решение незаконным, отказался покидать свой пост. Часть членов "Исламского общества Афганистана" встали на сторону действующего губернатора, другие, включая некоторых лидеров партии, поддержали правительство. Никаких конструктивных соглашений между центральным правительством и Нуром не достигнуто до сих пор, и он по-прежнему занимает пост губернатора.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1519053960
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  