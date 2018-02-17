В Афганистане очередной губернатор Худам Саманганский отказался увольняться по решению правительства

18:26 19.02.2018 Губернатор провинции Саманган, расположенной на севере Афганистана, Абдул Карим Худам отказался выполнять решение правительства и покидать свой пост. Соответствующее заявление Худам сделал в ходе пресс-конференции в административном центре провинции - городе Айбак, сообщает TOLOnews.



Худам отметил, что его назначение на пост губернатора стало результатом соглашения между правительством страны и партией "Исламское общество Афганистана", поэтому кабмин не имеет права увольнять его по единоличному решению. "Я и мой заместитель продолжат работу до тех пор, пока лидеры "Исламского общества Афганистана" не сообщат о своем решении", - сказал Худам.



Ранее правительство Афганистана объявило о назначении новых губернаторов в пяти провинциях. Согласно заявлению Кабула, новые главы провинций Вардак, Лагман, Логар, Кундуз и Саманган были отобраны на основании рекомендаций Независимого директората местного управления и утверждены администрацией президента. В частности, новым губернатором Самангана должен стать Абдул Латиф Ибрагими.



Напомним, что конфликт между партией "Исламское общество Афганистана" и центральным правительством начался в декабре прошлого года, когда президент Ашраф Гани принял решение об отставке губернатора провинции Балх, населенной, преимущественно этническими таджиками, Атта Мохаммада Нура. Нур, в свою очередь, объявив это решение незаконным, отказался покидать свой пост. Часть членов "Исламского общества Афганистана" встали на сторону действующего губернатора, другие, включая некоторых лидеров партии, поддержали правительство. Никаких конструктивных соглашений между центральным правительством и Нуром не достигнуто до сих пор, и он по-прежнему занимает пост губернатора. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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