|Глава антикоррупционной службы ГКНБ Киргизии Чоткораев освобожден от должности
18:21 19.02.2018
Дуйшенбек Чоткораев освобожден от должности директора АКС ГНКБ КР.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об освобождении Чоткораева Дуйшенбека Озоновича от занимаемой должности первого заместителя председателя - директора антикоррупционной службы государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.
Напомним, президент КР на заседании совета безопасности, где рассматривался вопрос "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР", подверг работу АКС резкой критике. В частности, глава государства заявил, что работники АКС превратились в "касту неприкасаемых", и что пришло время "пересмотреть вопрос на соответствие занимаемой должности всех сотрудников АКС.