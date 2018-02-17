Глава антикоррупционной службы ГКНБ Киргизии Чоткораев освобожден от должности

18:21 19.02.2018 Дуйшенбек Чоткораев освобожден от должности директора АКС ГНКБ КР.



Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об освобождении Чоткораева Дуйшенбека Озоновича от занимаемой должности первого заместителя председателя - директора антикоррупционной службы государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.



Напомним, президент КР на заседании совета безопасности, где рассматривался вопрос "Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР", подверг работу АКС резкой критике. В частности, глава государства заявил, что работники АКС превратились в "касту неприкасаемых", и что пришло время "пересмотреть вопрос на соответствие занимаемой должности всех сотрудников АКС. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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