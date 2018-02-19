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Контрабанда vs мандат. Что известно о задержании в Казахстане киргизского парламентария
18:19 19.02.2018

Казахстанские силовики провели масштабную операцию против контрабандистов 15 и 16 февраля на приграничных территориях одновременно в трех областях: Алма-Атинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, а также в Алма-Ате. Были задержаны 35 человек, включая таможенников и пограничников. В преступной деятельности, по данным Генпрокуратуры Казахстана, участвовали члены восьми преступных группировок. При этом среди задержанных оказались трое граждан Киргизии, в том числе действующий депутат киргизского парламента Асылбек уулу Дамирбек. Суд в Алма-Ате уже санкционировал его арест на два месяца. Ему предъявлены обвинения в контрабанде и организации международной преступной группы.

В чем подозревают задержанных

По версии генпрокуратуры, подозреваемые ввозили контрабандный товар из Китая в Казахстан. Частично его провозили через территорию Киргизии с применением теневых схем и поддельных документов. Товар направлялся в крупные города Казахстана и России. Сотрудники таможни и погранслужбы помогали сопровождать груз и оформляли его по заниженным ставкам. Также члены преступных групп пытались заручиться поддержкой со стороны правоохранительных органов и спецслужб, предлагая их сотрудникам взятки. Генпрокуратура распространила кадры оперативной съемки, на которой предположительно запечатлены несколько эпизодов передачи взяток.

Откуда взялся депутат из Киргизии

Киргизские медиа предполагают, что контрабандные товары могли провозить по следующей схеме: груз, который из Китая въезжает в Казахстан через контрольно-пропускной пункт "Хоргос", по документам должен ехать в Киргизию. Однако в реальности он потом реализовывается в Казахстане. Юридическим прикрытием как раз могли заниматься граждане Киргизии, включая Асылбека уулу Дамирбека.

Как отреагировали власти Киргизии

После первых сообщений о задержании депутата министерство иностранных дел Киргизии вызвало консула посольства Казахстана и вручило ноту с просьбой подтвердить информацию о Дамирбеке. МИД Казахстана в ответ подтвердил задержание депутата, но не сообщил подробностей.

В свою очередь, Генпрокуратура Киргизии направила в Казахстан запрос о передаче Дамирбека на родину для проведения расследования. В пресс-службе парламента Киргизии заявили, что не будут вмешиваться в дело задержанного депутата: "Если на депутата возбуждается уголовное дело, идет расследование или суд, спикер и парламент не вмешивались и вмешиваться не будут. Согласно регламенту, депутат сам несет ответственность, если будет доказана его вина". В руководстве фракции "Кыргызстан", членом которой является Дамирбек, признались, что задержание коллеги их шокировало. Во фракции подчеркнули, что парламентарий выезжал в Казахстан с целью подготовки спортсменов - Дамирбек является вице-президентом Федерации борьбы Киргизии.

Что известно о задержанном депутате

Асылбек уулу Дамирбек пришел в политику из спорта – он был успешным борцом, в 1999 году стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе. В 2009 году в возрасте 28 лет стал депутатом парламента. В 2015 году избрался во второй раз. На последних выборах президента поддержал Сооронбая Жээнбекова. В Киргизии он считается одним из приближенных местного предпринимателя Шаршенбека Абдыкеримова, известного как "водочный король" республики. Абдыкеримов является одним самых богатых людей в стране и считается спонсором партии "Кыргызстан", в которую входит Дамирбек. За несколько дней до задержания парламентария в сети появилась фотография Дамирбека и Абдыкеримова в компании Салима Абдувалиева, который, по сообщениям СМИ, известен как узбекский криминальный авторитет по прозвищу Салимбай.

Дамирбек (крайний справа) в компании Абдувалиева (второй слева) и Абдыкеримова (второй справа). Фото с сайта Kaktus.media

Поможет ли Дамирбеку статус депутата

По конституции Киргизии депутаты парламента обладают неприкосновенностью, которой могут быть лишены только в случае совершения особо тяжких преступлений. Однако на территории Казахстана юридический иммунитет Дамирбека теряет силу, и его, скорее всего, будут судить как обычного иностранца. По словам юриста Бактыбека Жумашева, парламентарий сможет вернуться на родину по запросу Генпрокуратуры, но только после того, как казахстанский суд вынесет Дамирбеку обвинительный или оправдательный приговор. Если депутата признают виновным по предъявленным ему статьям, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Повлияет ли арест депутата на отношения двух стран

Киргизские наблюдатели считают, что взаимоотношения Бишкека и Астаны, скорее всего, не пострадают. Дамирбек не является влиятельным функционером и его арест не должен сказаться на большой политике. "В Кыргызстане все понимают, что если обвинения будут в контрабанде или даче взятки - это доказуемо, это вне закона, и в таком случае его никто защищать не будет", - отмечает политолог Денис Бердаков. Тем не менее, эксперт также считает, что этот инцидент свидетельствует о борьбе Казахстана и Киргизии за товарные потоки из Китая.

Старая история

Казахстан ранее уже проводил крупные операции по борьбе с преступлениями на таможне. Большой резонанс вызвало "Хоргосское дело". В 2011 году были арестованы несколько десятков человек, которые организовали масштабные контрабандные поставки из Китая в Казахстан через таможенный пост "Хоргос". Среди обвиняемых были высокопоставленные сотрудники таможни и госбезопасности. Главных обвиняемых приговорили к срокам от 13 до 17 лет.

19.02.2018

Источник - fergananews.com
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