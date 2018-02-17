В 5-ть афганских провинций назначены новые губернаторы

15:36 19.02.2018 Правительство Афганистана назначило новых губернаторов в пяти провинциях страны, сообщил Независимый директорат местного управления.



Согласно заявлению, новые главы провинций Вардак, Лагман, Логар, Кундуз и Саманган были отобраны на основании рекомендаций со стороны директората и утверждены администрацией президента.



В сообщении отмечается, что губернатором провинции Вардак стал Мохаммад Ариф Шах Джахан, ранее занимавший должность главы Фараха и ушедший в отставку после протестов из-за нестабильной ситуации в провинции.



Мохаммад Асиф Нанг, ранее также занимавший пост главы Фараха, был назначен губернатором провинции Лагман. В свою очередь, нынешний глава Лагмана Абдул Джабар Наими был переведен на аналогичную должность в провинцию Кундуз, а губернатор Бадгиса Мохаммад Анвар Исхакзай - в провинцию Логар.



Провинцию Саманган возглавит Абдул Латиф Ибрагими, заявили в Независимом директорате местного управления. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - afghanistan.ru

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