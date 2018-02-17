В озере Чебаркуль, куда упал Челябинский метеорит, наблюдаются странные явления

15:08 19.02.2018 Ученые рассказали о повышенном количестве железа и температуре дна в озере, куда упал челябинский метеорит



В озере Чебаркуль Челябинской области, куда в 2013 году упал метеорит, ученые зафиксировали повышенное количество железа и аномально высокую температуру дна. Об этом рассказал председатель челябинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Захаров.



"Когда метеорит с большой скоростью упал на лед водоема, он произвел локальные изменения, но больше ученых интересовало то, что произошло с водой. Удивительно было то, что до 2,5 года фиксировались повышенная температура воды у самого дна, а в конце мая 2013 года - повышенное количество железа", - рассказал Захаров.



По словам эксперта, озеро активно цвело после падения метеорита, сейчас все пришло в норму.



Напомним, метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года. Источник - РЕН-ТВ

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