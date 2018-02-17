|В озере Чебаркуль, куда упал Челябинский метеорит, наблюдаются странные явления
15:08 19.02.2018
Ученые рассказали о повышенном количестве железа и температуре дна в озере, куда упал челябинский метеорит
В озере Чебаркуль Челябинской области, куда в 2013 году упал метеорит, ученые зафиксировали повышенное количество железа и аномально высокую температуру дна. Об этом рассказал председатель челябинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Захаров.
"Когда метеорит с большой скоростью упал на лед водоема, он произвел локальные изменения, но больше ученых интересовало то, что произошло с водой. Удивительно было то, что до 2,5 года фиксировались повышенная температура воды у самого дна, а в конце мая 2013 года - повышенное количество железа", - рассказал Захаров.
По словам эксперта, озеро активно цвело после падения метеорита, сейчас все пришло в норму.
Напомним, метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года.