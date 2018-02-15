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15:04 19.02.2018
Аскат Осмонов стал победителем ежегодного конкурса Mister Universal Ambassador Kyrgyzstan.
В данное время он учится в 11 классе школы-лицея №74.
Всего в конкурсе принимали участие 30 мужчин.
В прошлом году титул Mister universal ambassador Kyrgyzstan выиграл Азиз Юсупов.