Трамп: цель России - "создать раскол, разногласия и хаос в США". Пора реализовать

07:11 19.02.2018 Американской президент Дональд Трамп уверен, что наша страна хочет принести хаос в Соединенные Штаты. "Если это было целью России - создать раскол, разногласия и хаос в США, то тогда, со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиях и ненавистью между партиями, они преуспели выше своих самых смелых ожиданий. Они там надрываются со смеху в Москве. Поумней, Америка!", - написал Трамп в своем Twitter.



Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые антироссийские санкции будут введены в самое ближайшее время. "Мы сейчас активно работаем над новым пакетом санкций", - сказал он. Уточняется, что президент Трамп поприветствовал введение новых ограничительных мер против России. "Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведется", - добавил министр финансов. Источник - svpressa.ru

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