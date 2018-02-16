Трамп: цель России - "создать раскол, разногласия и хаос в США". Пора реализовать

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 19.02.2018
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06:28  Российский Лукойл крепко недобрал нефти с иракской "Западной Курны-2"
06:24  Ливанский рубеж миротворцев, - Анатолий Исаенко
06:21  Почему русская армия так и не взяла Проливы и Константинополь, - А.Олейников
06:16  В Киеве запахло новым майданом. "Саакашисты" требуют отставки Порошенко, а радикалы громят представительства РФ
01:25  Индия: Как эксполярная экономика преобразует мир, - Г.Тюрин
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00:18  Вышел в свет труд Р.Мюллерсона "Начало (истоки) нового порядка: геополитика и столкновение идеологий" (рецензия)
00:13  В Туркменистане верующих допрашивают и заставляют брить бороды
Воскресенье, 18.02.2018
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17:08  В Дагестанском Кизляре неизвестный расстрелял прихожанок церкви - 5 убитых
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11:07  В Иране разбился пассажирский ATR 72-500 внутренних авиалиний, на борту было 70 человек
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10:48  (Бывшая) советская империя наносит ответный удар, - National Interest
10:38  Тимур Бекмамбетов решил снимать фильмы в формате screen life
10:33  Вашингтон пытается убедить Анкару уберечь свои войска от столкновения, - З.Караев
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10:06  Исламабад вынуждают искать новых союзников, - В.Скосырев
09:54  Народ к разврату готов? РосГосдума готова принять одиозный законопроект
08:43  Российское Казачество переформатируют на новом Всероссийском съезде
06:01  РосВыборы. Немолчаливый кандидат, - Р.Устраханов
Суббота, 17.02.2018
17:35  В Таджикистане ввели госмонополию на интернет
17:07  Российские солдаты удачи – экскурс в историю ЧВК, - Д.Бабич
17:03  Казахстанские боксеры в матч-спарринге настучали узбекам - 9:1
15:10  Продажа аэропорта Семея признана незаконной
13:53  МИД Кыргызстана направил ноту Казахстану и требует отпустить своего горе-депутата
13:46  РосПравительство Медведева продолжает держать в американских гос-облигациях более $100 млрд (Китай - $1,184 трлн!)
13:25  Голодающим в тюрьме кыргызским оппозиционерам-госзаговорщикам вставили капельницу
13:01  Погибшие в Сирии рос-бойцы ЧВК Вагнера не наемники, а герои! - Олег Царев
12:51  Социальные сети не должны быть полем для религиозной полемики, - Г.Раздыкова
12:16  Прославленную Кырспортсменку - боксершу В. Шевченко КырПарламент наградил... именными часами
12:11  Задержанным в Казахстане КырДепутатом оказался греко-римский борец от фракции "Кыргызстан" Асылбек уулу
10:16  В Мексике вертолет с главой МВД А.Наваррете рухнул на шоссе, - министр жив, есть жертвы
08:57  Казахстан-2018: страсти по грантам
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08:51  Страна победившей капитуляции. Есть ли дно у низкопоклонничества перед Западом? - С.Смагин
08:47  Крым взбунтовался против "китайского нашествия"
08:41  В Сирии у ДАИШ есть/был "Казахский джамаат" в городе Шаддад, - как врач из Ставрополя стал джихадистом
08:33  Депутат Парламента Киргизии "Д.А" задержан в результате спецоперации в Казахстане
08:22  Экс-жену Пескова (кремлевского Псаки) увольняют с хлебной должности в Париже
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Пятница, 16.02.2018
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Трамп: цель России - "создать раскол, разногласия и хаос в США". Пора реализовать
07:11 19.02.2018

Американской президент Дональд Трамп уверен, что наша страна хочет принести хаос в Соединенные Штаты. "Если это было целью России - создать раскол, разногласия и хаос в США, то тогда, со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиях и ненавистью между партиями, они преуспели выше своих самых смелых ожиданий. Они там надрываются со смеху в Москве. Поумней, Америка!", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые антироссийские санкции будут введены в самое ближайшее время. "Мы сейчас активно работаем над новым пакетом санкций", - сказал он. Уточняется, что президент Трамп поприветствовал введение новых ограничительных мер против России. "Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведется", - добавил министр финансов.

Источник - svpressa.ru
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