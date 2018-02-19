Язык мой - враг мой. Почему в Казахстане против введения латиницы выступают даже филологи, - "Известия"

06:41 19.02.2018 Группа казахских филологов и лингвистов обратилась к президенту страны Нурсултану Назарбаеву с открытым письмом. Ученые резко раскритиковали проект перевода казахского языка на латинский алфавит. По их словам, отказ от кириллицы приведет к тому, что граждане станут меньше читать, а многие родители отдадут детей в русские школы. Однако проблема гораздо глубже. Портал iz.ru разбирался в лингвистических баталиях в Казахстане.



Борьба с запятыми



Письмо 16 казахских ученых Нурсултану Назарбаеву оказалось практически незамеченным средствами массовой информации. Известные филологи и лингвисты резко раскритиковали уже утвержденный новый вариант алфавита, основанный на латинской графике. Интересно, что сделали они это не где-нибудь, а на страницах казахскоязычной газеты "Жас Алаш" - печатном издании, которое традиционно поддерживает казахских националистов.



Недовольство филологов, в частности, вызвало то, что сразу девять букв, обозначающих шипящие и другие звуки, будут снабжены апострофами. Например, слово "училище" будет писаться с семью надстрочными запятыми. По словам экспертов, злоупотребление такими знаками замедляет и чтение, и письмо, и набор текста на клавиатуре. Кроме того, при использовании апострофа после буквы образуется промежуток, который отделяет части слова друг от друга. Читателю сразу сложно определить целое слово. Эксперимент в высших учебных заведениях Казахстана показал, что в тексте из 100 слов используется около 75 апострофов.



Авторы письма также обращают внимание, что перевод на латиницу может затруднить обозначение традиционных для казахского языка звуков. Филологи считают, что отказ от кириллицы приведет к росту популярности русскоязычных школ, а также катастрофическому падению грамотности. "Просим вас дать возможность гуманитарным специалистам, занимающимся изучением этого вопроса с научной стороны, обсудить и доработать проект алфавита", - отмечается в послании. Важно отметить, что его авторами выступили представители именно казахскоязычной интеллигенции, люди, которые долгие годы были активными сторонниками отказа от кириллицы. В частности, лингвисты Рабига Сыздык и Абдуали Кайдар с середины 1990-х годов изучают вопросы адаптирования латиницы для казахского языка. То есть проблема с введением латиницы в Казахстане вышла на новый уровень.



Прочь от "русского мира"



Чиновники пока на письмо никак не отреагировали, если не сказать больше - постарались не заметить протест отраслевых специалистов. 13 февраля замминистра культуры и спорта республики Ерлан Кожагапанов на заседании правительства обнародовал планы по латинизации алфавита. По его словам, с 2021 года в стране начнут выдавать новые паспорта и удостоверения личности. В 2024–2025 годах будет совершен переход на латиницу государственных органов, организаций образования и государственных СМИ.





Казахстан к 2025 году собирается полностью отказаться от кириллицы



Нурсултан Назарбаев поручил правительству до конца 2017 года составить график перехода казахского алфавита на латиницу



Указ о начале мероприятий по "поэтапному" переводу казахского языка с кириллицы на латиницу до 2025 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в октябре. Тогда же был утвержден новый алфавит на основе латинской графики. До этого Назарбаев заявил, что кириллица искажает казахский язык. В частности, по его словам, в казахском языке нет "щ", "ю", "я", "ь". По его мнению, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык. Независимые эксперты считают, что таким образом руководство страны пытается отвлечь внимание от экономических трудностей. Кроме того, реформа письменности может оказаться для них делом выгодным: поле для деятельности обширное, бюджеты значительные, к тому же ожидается определенный пиар-эффект - есть повод говорить о модернизации страны, сближении с Западом.



Часть казахской интеллигенции воспринимает отказ от "русских букв" как выход из культурного пространства России. Латиницу уже сейчас используют некоторые казахские диаспоры за рубежом, в частности в Турции. В КНР и ряде других стран казахские общины используют арабское письмо.



Непривычное чтение



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До этого свой алфавит на латиницу уже перевели три постсоветские республики - Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан. Об успехах Туркменистана говорить сложно: страна закрытая, данных на этот счет нет в открытом доступе даже официальных. В Узбекистане процесс пошел в 1993 году, но до сих пор полностью перевести на латиницу даже государственное делопроизводство не удалось. Чиновники отвечают на обращения граждан на русском языке или на кириллической графике узбекского языка. Уличная реклама в Ташкенте и Самарканде чаще всего представлена на кириллице, а то и вовсе на чистом русском языке. Меню в кафе и ресторанах печатается исключительно на кириллице. 70% газет и журналов, а также шедевры мировой литературы до сих пор издаются на "русском" алфавите. Более того, издания узбек­ских националистов, упорно ратующих за латиницу ("как принято во всем цивилизованном мире"), тоже печатаются русскими буквами: иначе их никто не будет читать.



Про успехи Азербайджана говорить легче - все-таки страна гораздо меньше. Там, однако, отмечают, что изменение письменности привело к тому, что жители страны стали гораздо меньше читать. "Сегодняшняя молодежь совершенно не читает книг, ибо не так просто переключиться на принципиально новый алфавит. Книгу, которую на кириллице читают за неделю, на латинице в Азербайджане можно прочесть за месяц, от такого непривычного чтения глаза разбегаются. Это влияет на скорость чтения, и никто не хочет тратить на это лишнее время", - жаловался писатель Эльчин Гасанов.



Очевидно, что переход на латиницу потребует значительных финансовых затрат, хотя точных цифр до последнего момента не называл никто. Некоторые расценки были опубликованы в начале 2018 года на сайте электронного правительства Казахстана. Так, только на популяризацию реформы в соцсетях с помощью специальных блогеров планируется потратить 500 млн тенге (88 млн рублей). Подчеркивается, что первые полгода 2018 года уйдут на создание специальных хэштегов…



Почти 2 млрд рублей будет выделено на переучивание педагогов. Согласно проекту, с 2019 по 2025 год такую переподготовку пройдут более 192 тыс. учителей. Более 200 млрд тенге (около 350 млн рублей) планируется потратить на переиздание учебников, написанных на казахском языке. Очевидно, что общие затраты составят сотни миллионов долларов.



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Но деньги в данном случае решают далеко не все. Переход на латиницу неизбежно приведет к падению уровня образования. Учителям понадобится время на освоение нового алфавита, вряд ли удастся напечатать новые учебники и пособия в нужном объеме и должного качества. Все это может привести к тому, что значительная часть общества попадет под влияние пропаганды радикальных исламистов, которые умело используют современные средства связи и непременно постараются воспользоваться пустотами в культуре и образовании.



Могут возникнуть сложности и в сфере межнациональных отношений. Казахские чиновники постоянно подчеркивают, что реформа не направлена против русскоязычных жителей страны, но очевидно, что нововведения приведут к большему оттоку русских из страны, уровень владения русским языком в республике ухудшится. Можно ожидать, что реформа письменности приведет к разрыву поколений. Люди более старшего возраста продолжат пользоваться кириллицей, будут ориентироваться на русскую культуру, в целом будут гораздо более начитанными, чем молодежь. Подрастающее поколение возьмет на вооружение латиницу, будет больше ощущать свою связь с турецкой и западной культурами, а читать будет меньше.



Ну и самое главное - внутри даже казахской части общества (сейчас это уже большая часть страны) нет единого понимания, как и зачем вводится латиница, какую основную задачу она решает. Если основным побудительным мотивом ее введения является попытка сохранить казахский язык (как декларируют официальные лица республики), то уже сейчас после открытого письма казахских интеллигентов становится понятно: технологически этот вопрос не решен пока никак. Вырисовывается вполне очевидная перспектива - отказ от кириллицы произойдет довольно быстрыми темпами, поскольку будет поддерживаться государством, а переход на латиницу так и не будет осуществлен. И произойдет это все в обозримой перспективе: еще раз напомним, что через семь лет Казахстан должен перейти на латиницу полностью.



19 февраля 2018,



Владимир Щербицкий Источник - iz.ru

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