США рвут Сирию на куски, выдавив Россию, - "СП"

06:36 19.02.2018 Москва обвинила Вашингтон в попытке обособить часть страны руками курдов



Андрей Полунин



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Александр Шатилов



Станислав Тарасов



США последовательно ведут работу, чтобы обособить часть Сирии и взять ее под контроль. Об этом в пятницу, 16 февраля, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью EuroNews.



По мнению Лаврова, стратегия США в Сирии сводится к тому, чтобы "навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами". Министр добавил, что того же самого Вашингтон пытается добиться в Ираке и Афганистане "вопреки всем дававшимся ранее обещаниям".



"Поселившись навеки в Сирии, они уже, кстати, ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, создают там какие-то квазиместные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов", - сказал глава российского МИДа.



Заметим, не прочь взять под контроль кусок сирийской территории и Турция. К концу января стало очевидно, что операция "Оливковая ветвь", которую турецкая армия проводит против курдских подразделений на севере Сирии, перерастает в долгосрочную кампанию.



На смену обещаниям Анкары завершить силовую акцию "в кратчайшие сроки" пришли новые заявления о том, что Турция не намерена ограничивать себя временными рамками и будет продолжать наступление, пока в приграничных районах Сирии не появится 30-километровая зона безопасности.



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Адресованный Анкаре призыв официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт ограничить масштаб и продолжительность военной операции вызвал резкую реакцию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. "США призывают нас ограничивать время проведения операции, но им самим нужно задать вопрос о временных рамках их операции в Афганистане", - заявил он.



Мечтает заполучить кусок территории Сирии и сирийская оппозиция. Турки стремятся минимизировать потери, пуская вперед в качестве "пушечного мяса" лояльные Анкаре отряды "Свободной сирийской армии", оппозиционные президенту Сирии Башару Асаду.



Однако поддержка ССА не бескорыстна. Взамен сирийские оппозиционеры, которых в Турции и на Западе считают "умеренными", надеются получить контроль над населенным в основном арабами городом Телль-Рифъат и прилегающими территориями, захваченными курдскими формированиями в феврале 2016 года.



Впрочем, шансы Турции закрепиться в Сирии меньше, чем США, не говоря о шансах сирийской оппозиции. Так, телеканал Al-Mayadeen сообщил, что Дамаск и сирийские курды, воюющие в "Отрядах народной самообороны", договорились о совместных действиях против турецких войск у города Африн на северо-западе Сирии.



По мнению ряда экспертов, позиция сирийских властей имеет принципиальное значение для дальнейшего хода турецкой операции. Контролируемые курдами территории Сирии отделены друг от друга. В результате у защитников кантона Африн, меньшего по площади, были весьма ограниченные ресурсы для организации эффективной обороны. Теперь, с согласия Дамаска, они могут получить подкрепление с "большой земли" - расположенных восточнее основных курдских территорий.



Что стоит за словами Лаврова, удастся ли США реализовать планы в Сирии?



- О планах США аналитики говорили еще два года назад, но МИД РФ предпочитал не обращать на это внимание, - отмечает директор Исследовательского центра "Ближний Восток-Кавказ" Международного института новейших государств Станислав Тарасов. - Российские дипломаты были заняты тем, что вели с американцами закрытые переговоры по Сирии - сначала с Джоном Керри, потом с его преемником на посту госсекретаря США Рексом Тиллерсоном.



В октябре 2016 года, напомню, мы даже задержали штурм Алеппо, объявив так называемую гуманитарную паузу. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил: "Рассчитываем, что наши партнеры, прежде всего американские, сделают все, что они обещали до сих пор, по разведению террористов „Джебхат-ан-Нусры" * и иже с ними, таких же террористических организаций, от так называемой здоровой части оппозиции, чтобы нам было понятно, как мы можем вместе дальше продолжать совместную работу".



Причем, надо понимать: мы объявили паузу в ситуации, когда стоило чуть-чуть поднажать - и сирийская армия могла бы взять Алеппо. Как писала в те дни Frankfurter Allgemeine Zeitung, у США больше не оставалось ресурсов, которые позволили бы добиться успеха в Алеппо. Боевики, поддерживаемые Штатами, были недостаточно хорошо вооружены, чтобы противостоять сирийским военным и российским ВКС, а Вашингтон не решался на очередную интервенцию. Если бы режим Асада восстановил тогда контроль над Алеппо, это чрезвычайно укрепило бы позиции Дамаска.



Но мы выбрали паузу, потому что пытались играть с Западом. А сейчас, выходит, американцы подтвердили свои первоначальные планы - создать на сирийской территории подконтрольное США курдское государство.



"СП": - О каком "огромном куске сирийской территории", который хотят "обособить" американцы, говорит Лавров?



- Речь идет о зоне Дейр-эз-Зора. Этот регион традиционно считается сердцем сирийской нефтяной индустрии. Часть нефтяных месторождений располагается к западу от города, а часть - к востоку, по левому берегу Евфрата.



Именно захват в 2014 году Дейр эз-Зора - наряду с нефтяными полями севера Ирака и Сирии - помог ИГ** начать обеспечивать себя за счет нелегальной продажи нефти. По оценкам экспертов, только два месторождения провинции - Аль-Танак и Аль-Омар - приносили боевикам до 60% всех доходов от продажи нефти - в 2015 году, к примеру, игиловцы зарабатывали на продаже "черного золота" около $ 1,5 млн. в год.



На мой взгляд, США пытаются "обособить" кусок Сирии от Дейр эз-Зора на север, к границе с Турцией. По планам США, этот кусок должен сомкнуться с Иракским Курдистаном, благодаря чему вдоль турецкой границы возникнет широкий курдский пояс с выходом на востоке на Иран.



"СП": - Может ли Турция, вслед за американцами, попытаться взять под контроль часть сирийской территории?



- Я считаю - нет. Характерно, на мой взгляд, что глава Пентагона Джеймс Мэттис недавно впервые назвал членов Рабочей партии Курдистана "повстанцами". Тем самым, я считаю, США уравняли турецких и сирийских курдов, и де-факто обозначили: отныне границы между Сирией и Турцией не существует.



Это значит, что теперь Турции не до куска Сирии - Анкара сама оказалась под угрозой потери части территории.



"СП": - Каких шагов ждать теперь от американцев?



- США наверняка будут всячески тормозить процесс политического урегулирования в Сирии, и будут и дальше разыгрывать курдскую карту. Кроме того, они попытаются стравить Турцию с Ираном.



По сути, такие действия Вашингтона девальвируют договоренности, достигнутые на Конгрессе национального диалога в Сочи. России в такой ситуации, я считаю, нужно корректировать стратегию в Сирии - иначе нам у американцев не выиграть.



- Ставка США на курдов является тактической, поскольку именно курды могут поддержать планы США по раздроблению Сирии, - считает декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. - Курды, напомню, являются одной из самых разделенных наций в мире, и лелеют мечту о создании некого независимого Курдистана. Поэтому они могут воспринимать территорию Сирии, которая будет находиться под их совместным управлением с США, как прообраз своей будущей государственности.



Замечу, против этих планов выступают практически все игроки в регионе. Против Турция, у которой давнее противостояние с курдами. Против Дамаск, который не желает мириться с потерей территории, да еще богатой энергоресурсами. Против шиитское руководство Ирака, поскольку опасается, что курды на севере страны также потребуют независимости.



Фактически "за" проект только США, которые уповают на свою военную мощь, и на боязнь основных авторов в регионе начать жесткие действия в отношении курдов.



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Россия здесь оказалась в двусмысленной ситуации. Ясно было, что США захотят участвовать в дележе сирийского "пирога". И что именно американцы объявят себя победителями ИГИЛ, несмотря на то, что ИГИЛ разгромили войска Асада при поддержке ВКС России.



Тем не менее, я не вижу у Москвы желания идти на обострение с Вашингтоном, особенно накануне президентских выборов в РФ. Это значит, что на данном этапе США, скорее всего, удастся оккупировать часть сирийской территории, и создать там курдское квазигосударство под американским протекторатом.



* Группировка "Джебхат ан-Нусра" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



** "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

18 февраля 18 Источник - svpressa.ru

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