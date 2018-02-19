Ливанский рубеж миротворцев, - Анатолий Исаенко

06:24 19.02.2018 Действующая 40 лет миссия ООН считается надежной, гибкой и мобильной, но "временной"



Современное миротворчество – дело политические, дипломатическое, военное и географическое. На карте Ближнего Востока развивается много голубых флагов ООН:



– Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ);



– Канцелярия специального координатора ООН по Ливану;



– Канцелярия специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу;



– Орган ООН по наблюдению за выполнением условия перемирия в Палестине (ОНВУП);



– Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) в Сирии;



– Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР–UNRWA).



Кроме того, в Ливане находится около десятка специализированных учреждений ООН.



В 2002 году создан "квартет по ближневосточному урегулированию" ("ближневосточный квартет") – объединение Европейского союза (ЕС), России, Соединенных Штатов и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.



Имеется также еще и Международная группа поддержки Ливана, в которую входят ООН, Лига арабских государств, ЕС, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Россия и Китай.



Следует при этом отметить, что недавние действия Соединенных Штатов по вопросу о статусе Иерусалима накалили обстановку в Палестине.



В этих условиях Россия и Ливан намерены проводить "обмен мнениями и информацией по оборонным вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности, усиления борьбы с терроризмом"; "развивать отношения в области совместной подготовки войск, информационного, инженерного обеспечения, военного образования, военной медицины, военной истории, военной топографии, военной гидрографии, спорта и культуры". Ливан надеется на помощь России в сохранении стабильности в регионе.



ГОЛУБЫЕ КАСКИ НА ЮГЕ ЛИВАНА



Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) были учреждены Советом Безопасности ООН в марте 1978 года с тем, чтобы подтвердить вывод израильских сил с юга Ливана, восстановить международный мир и безопасность и помочь правительству Ливана в обеспечении восстановления его эффективной власти над этим районом.



Миссия считается пятой по продолжительности. Штаб находится в городе Накура. Потери за весь период – 312 миротворцев.



Мандат миссии продлен до 31 августа 2018 года. Во вводной части резолюции при этом отмечено: "Положение в Ливане продолжает создавать угрозу международному миру и безопасности". Утвержден бюджет по июль 2018 года – 483 млн долл.



Отметим, что ООН уделяет миссии пристальное внимание: в 2017 году СБ ООН семь раз рассматривал положение в Ливане. А командующий ежемесячно представляет типовой рапорт такого содержания: "По состоянию на 31 декабря ВСООНЛ имели в своем составе военный персонал численностью 10 287 человека, включая 467 женщин, что составляет 4,53% от общей численности Сил, из 41 страны, предоставляющей войска; международный персонал численностью 246 человек, включая 82 женщины; и национальный гражданский персонал численностью 585 человек, включая 150 женщин".



Силы и средства миссии: корабли – 6, вертолеты – 9, клиники – 15.



Постоянно проводится патрулирование "голубой линии" протяженностью 120 км. На "голубой линии" установлено 268 маркеров. Только в 2017 разминировано 2693 кв. м, обезврежено 317 противопехотных мин вокруг позиций ООН.



Дислокация сил: от реки Литани на севере до "голубой линии" на юге. Войска располагаются в двух секторах: восток (четыре батальона) и запад (пять батальонов).



В аэропорту и морском порту Бейрута силы ООН имеют свои отделения.



Имеется резерв командующего силами (800 человек), предназначенный для поддержки по требованию секторов.



На сайте миссии можно зайти на шесть видов социальных сетей. Рабочий язык миссии – английский, поощряется знание арабского и французского. Сайт миссии при этом оформлен на английском и арабском языках. На нем умело используется инфографика. Кроме того, только за один год представлено более 80 коротких видеофильмов. Два раза в год издается журнал "Юг". За десять лет издано 20 номеров журнала.



КОМАНДУЮЩИЙ ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР



С 19 июля 2016 года главой миссии и командующим силами (17-й по счету) является ирландский генерал-майор Михаел Беари. В армии он с 1975 года, в последнее время командовал бригадой. Десять лет служил за границей. В Ливане служил три раза: в 1982, 1989 и 1994 годах. Магистр по вопросам национальной безопасности. Окончил командно-штабное училище в Ирландии и военный колледж в Вашингтоне. Нынешний командующий следует принципу: "Follow me" – делай как я.



Командующий ВСООНЛ продолжает регулярно созывать трехсторонний форум в Накуре с участием представителей вооруженных сил Ливана и Израиля, который является для миссии основным инструментом обеспечения связи и координации. В 2017 году командующий силами провел семь встреч с представителями вооруженных сил Ливана и Израиля. В начале февраля 2018 состоялась "очередная полезная встреча".



Следует при этом отметить, что Ливан обеспокоен тем, что Израиль проводит вдоль границы "инженерные работы" (строит забор), нарушая суверенитет Ливана.



19 января 2018 года командующий провел "очень конструктивные переговоры" с высшим руководством Ливана – президентом, спикером парламента и премьером. А несколько ранее, 22 ноября 2017 года, миротворцы ООН прошли в Бейруте в парадном строю вместе с вооруженными силами Ливана в день независимости страны. Возглавляла колонну миротворцев женщина-майор Нина Радуха (Словения). Военный парад завершился прохождением конницы с ливанскими флагами.



В середине декабря минувшего года впервые женская группа в составе 10 женщин-миротворцев из 6 стран провела патрулирование в западном секторе. На разводе группу напутствовал командующий миротворческими силами. В следующем патрулировании участвовали 18 женщин.



Особо отметим, что короли, президенты, министры и десятки послов посещают силы ООН в Ливане. Здесь были король Испании Филипп VI и президент Италии. Военные и гражданские власти – частые гости сил ООН. Всем гостям показывают "голубую линию". Можно и нашим высокопоставленным лицам посоветовать посетить наших миротворцев в Ливане для обмена опытом.



Обратим внимание на важный документ: "Доклад Группы экспертов по вопросам технологий и инноваций в миротворческой деятельности ООН" от 22 декабря 2014 года. В нем много раз делается ссылка на использование опыта ВСООНЛ. Например, раздел "Мобильные средства демаркации границы" посвящен силам ООН в Ливане. Разработанная собственными силами мобильная демаркационная платформа, позволяющая миротворцам наносить с большой точностью на месте пограничные знаки в реальном времени (точность – 2 см). В Ливане, кроме того, широко применяются солнечные батареи.



МОРЯКИ НА ВАХТЕ МИРА



На территории Ливана также развернуто Оперативное морское соединение (ОМС) в составе семи кораблей под командованием контр-адмирала. ОМС развернуто в октябре 2006 года. Его задача – поддержка ливанского флота в мониторинге территориальных вод, обеспечение безопасности ливанского морского побережья и воспрещение неразрешенного поступления вооружений или соответствующих материалов по морю в любой порт Ливана.



Морская граница между Израилем и Ливаном является спорной, поэтому любые инциденты в этом районе чреваты усилением напряженности. Разногласия по морской границе продолжаются и в 2018 году.



Отчетную сводку по действиям сил ОМС на текущий момент можно кратко суммировать следующим образом: соединение имело в своем составе пять корветов, один быстроходный патрульный катер, одно береговое патрульное судно, два вертолета, а также военный персонал сил общей численностью 756 человек, включая 2 женщин.



Моряки в голубых касках вносят существенный вклад в поддержание стабильности в Ливане. При этом к концу 2018 года планируется преобразовать соединение в полноценный флот в составе шести корветов. Сам "начальник миротворцев" – заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа в конце ноября 2017 года побывал в Бразилии на корабле, который отправлялся в Ливан.



Высшее руководство ООН отмечает важную роль ОМС в обучении личного состава и поддержке операций ливанских военно-морских сил по перехвату на море в целях недопущения несанкционированного ввоза оружия и связанных с ним материальных средств в Ливан по морю. В свою очередь, президент Германии отдал должное миротворцам-морякам, посетив в конце января 2018 года расположение ОМС.



НЕЛЕГКАЯ СЛУЖБА ВОЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ



Группа военных наблюдателей в Ливане является частью ОНВУП, но в оперативном отношении взаимодействует с ВСООНЛ. Группа насчитывает около 50 невооруженных миротворцев, в том числе трех офицеров из России, среди них одна женщина. Наблюдатели патрулируют "голубую линию", укрепляя меры доверия.



Отличие группы наблюдателей в Ливане от ВСООНЛ заключается в том, что наблюдатели не имеют оружия. Патрули включают один автомобиль, двоих невооруженных наблюдателей и одного местного переводчика (помощник по лингвистическому обслуживанию).



Все офицеры имеют воинское звание капитан-майор. Каждый военный наблюдатель по прибытии в район миссии должен пройти сертификацию в течение месяца: знание истории конфликта на юге Ливана, нынешнее состояние "голубой линии", религиозную и политическую историю региона, все инциденты, происходящие в регионе.



Cтаршим патруля можно стать после трех месяцев, изучив все маршруты и освоив правила радиообмена и порядок представления докладов.



Впервые военные наблюдатели ООН появились в Ливане в 1948 году. В 1949 году была создана израильско-ливанская смешанная комиссия по перемирию. Комиссия действовала с 1949-го по июнь 1967 года. После войны 1967 года Израиль денонсировал соглашение о перемирии с Ливаном, но ООН не признала односторонние действия Израиля.



Cмешанная комиссия по перемирию как будто растворилась: создана группа наблюдателей в Ливане и действует офис связи ОНВУП в Бейруте. Офис координирует визиты руководящего состава ОНВУП в Бейрут, поддерживает связь с израильской стороной, международными представительствами, региональными организациями ООН.



ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА НЕ ИСЧЕЗЛИ



В документах ООН по Ливану встречается примечательный термин "стратегический диалог".



Стратегический диалог является средством укрепления потенциала ливанских Вооруженных сил с целью принятия ими на себя большего числа обязанностей по обеспечению безопасности в южной части Ливана и в ливанских территориальных водах.



В ООН уже десять лет подряд представляется типовой документ: "Доклад генерального секретаря об осуществлении резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности". Выводы последнего – весьма интересные: "В отчетный период обстановка в районе операций оставалась в целом спокойной. Вместе с тем не было достигнуто никакого прогресса в том, что касается остающихся обязательств сторон согласно резолюции 1701 (2006), равно как и в направлении обеспечения постоянного прекращения огня".



Подчеркивается "важность стабилизирующей роли, которую играет эта миротворческая миссия в регионе. Высоко оценивается работа трехстороннего механизма предотвращения и урегулирования инцидентов.



Во всех докладах постоянно упоминается район Гаджара: "Израиль продолжал оккупировать северную часть Гаджара и прилегающую к нему территорию к северу от "голубой линии". При этом следует отметить, что на протяжении отчетного периода Израиль продолжал ежедневно вторгаться в воздушное пространство Ливана. За три осенних месяца зафиксировано 758 нарушений воздушного пространства, общая продолжительность которых составила 3188 часов облета (использовались БЛА, истребители или неустановленные летательные аппараты).



Командующий не обладает принудительными действиями, он только выражает протесты.



В сложившейся обстановке ливанские силы продолжают укрепляться: в сентябре 2017 года ливанцы развернули полк оперативного реагирования на юге страны. Планируется также дислоцировать ливанский патрульный корабль прибрежного действия. В обозримой перспективе ливанские Вооруженные силы должны быть единственным законным защитником безопасности, суверенитета и территориальной целостности Ливана.



В начале 2018 года силы ООН передали ливанской стороне комплекты информационно-технологического оборудования с целью усиления потенциала органов безопасности.



При подведении итогов за год и за четыре десятилетия было отмечено: "Силы ООН действовали уверенно и с гордостью в трех средах – на суше, на море и в воздухе". Однако американские и израильские аналитики часто критикуют силы ООН за "мягкость": "Тучи войны собираются прямо под носом сил ООН, основные причины конфликта остаются во многом неустраненными". При этом серьезно осложняет работу миротворцев война в Сирии…



В Бейруте 40 лет назад мне и моим коллегам приходилось по миротворческим делам бывать десятки раз. Ливан не забывается! "Лучше гор могут быть только горы" и ливанские кедры.

Об авторе: Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.

19.02.2018 Источник - Независимая газета

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